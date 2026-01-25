Das war(’s): 2025

Frohes Neues oder auf ein neues: Egal wie wir das Jahr 2026 begrüßen und beginnen – die zurückliegenden Monate waren auch nicht schlecht. Blicken wir zurück auf 2025 und freuen uns auf die Saison 2026.

Die vergangene Quad- und ATV-Saison hatte es in sich. Neue Marken und Distributoren gingen an den Start. Interessante Veranstaltungen fanden statt, die Szene – Ihr und wir alle – fanden uns bei vielen Gelegenheiten zusammen.

Selbst wir als Medienschaffende unserer schönen Nische konnten nicht überall sein und auf all den Hochzeiten tanzen, wo wir gerne dabei gewesen wären. Weil unsere ToDo-Liste voll war mit vielen tollen Themen. Erschienen doch 2025 allein in der Print-Ausgabe elf Fahrzeug-Vorstellungen, achtMal gab es – oft weltweit den ersten – Fahreindruck von interessanten Neuerscheinungen. 13 Fahrzeuge haben wir für Euch getestet. Fünf Vergleiche konnten wir Euch aufbereiten. Wir waren unterwegs unter anderem in Dänemark, Polen, Island, Belgien und auf dem Balkan. Wir wünschen uns, dass Euch unsere zahllosen Tipps und News hier und da ein Stückchen weiter brachten.

Gefragt nach ihren Highlights des Jahres 2025 mussten die Teammitglieder der Quadwelt oft nur kurz überlegen. Hier ist also unser Rückblick auf ein spannendes Quad-/ATV-/UTV- und Trike-Jahr:

Ralf

Erik

Susanne

Milena

Raymon

Jens

Ralf

unser Chefredakteur gibt den Auftakt zum 2025er-Rückblick.

Dieses Fahrzeug hat mich beeindruckt

Made in Germany und technisch voll ausgereift präsentierte uns EXEET aus Euskirchen seine BlackBull Touring. Auf Basis einer Kawasaki ließ Sebastian Jornitz ein unglaubliches Quad entstehen, welches sich absolut souverän, sicher und spaßvoll durch die Landschaft steuern lässt. Ein absoluter Lecketrbissen für alle Tourenfahrer. Und – es ist ein Quad!! Es gibt sie doch noch!!!

Das schönste Erlebnis

waren für mich gleich zwei: Das Quad- und ATV-Treffen in der Kiesgrube in Fockbek / Schleswig-Holstein. Tolle Stimmung, super Fahrgelegenheiten und eine gute Gelegenheit, die Szene – Euch – zu treffen und dem liebsten Hobby zu frönen.

Der Ranch-Day in Eging am See ist für mich nicht nur wegen der Übergabe unseres Traxters HD-10 in Erinnerung geblieben. Ein schönes Treffen mit guten Freunden, Lagerfeuer und Offroadfahren. Was will man mehr?

Anlässlich beider Events wurde für den guten Zweck gespendet. Etwas, was unsere Szene bis heute auszeichnet.

Veranstaltungen, die es wieder geben sollte

Quad-Moto-Cross: ich wünsche mir für 2026 wieder mehr Rennen mit und für unsere geliebten Vierräder. Als alter MX-Fan bin ich immer wieder gerne dabei und wenn sich die Gelegenheit ergibt, stehe ich am Startgatter. Auch wenn es nur um die „goldene Ananas“ geht.

Mein Plan für 2026

Fahren, fahren, fahren! Ich freue mich auf viele Events in der Szene.

Auf keinen Fall will ich den Lauf zur Quadcross Weltmeisterschaft in Kleinhau verpassen am 9. und 10 Mai. Irre – und dann auch noch bei mir um die Ecke!

Erik

unser Redakteur für alle Fälle, insbesondere, wenn es um die UTVs und ihre Einsatzgebiete geht. Seine Passion gilt der freiwilligen Feuerwehr, die immer gerne Side-By-Sides mit Erik für uns testet.

Diese Fahrzeuge fand ich 2025 klasse

2025 kamen etliche neue Fahrzeuge auf den Markt. Da waren definitiv Licht und Schatten dabei. Ich will und kann mich aber nicht auf ein Fahrzeug beschränken da mich doch einige Überrascht haben.

Von den neuen Sportiva Modellen war ich absolut begeistert. Neue Marke und dann gleich ausgereifte, optisch ansprechende, voll ausgestattete und solide ATVs zu einem absoluten „Kampfpreis“. Das gab es in den letzten Jahren selten.





Loncin hat mit der XWolf 1000 den etablierten Herstellern den Kampf angesagt – dies ist Ihnen meiner Meinung auch mit dem ATV gelungen. Der Motor überzeugte mich mit schier endloser Power. Bei der Pressevorstellung wurde das ATV stundenlang über eine Motocrosspiste „geprügelt“ , obwohl es dafür ja nicht gebaut wurde. Es traten keinerlei technischen Defekte an den Fahrzeugen auf – so etwas überzeugt mich als alter Racer natürlich voll !

Im UTV-Berich hat mich der Odes Workcross überrascht, fairer Preis, volle Hütte und optisch sowie technisch absolut mit deutlich teureren Modellen auf Augenhöhe. Hätte ich vor dem Vergleichstest niemals vermutet.

Aber auch die neue UForce U10 hat mich begeistert – CFMoto hat das UTV für die Zukunft fit gemacht und die Klasse der UTVs auf ein neues Level gehoben.

Das schönste Erlebnis 2025

Im vergangenen Jahr war ich auf vielen Pressevents und Veranstaltungen unterwegs. Jedes Event war toll und hatte seinen ganz eigenen Charakter. Besonders für mich war aber die globale Vorstellung der wiederbelebten Marke GOES. Das Fahrgelände war eindrucksvoll und bot genau das, was man zum testen eines ATVs braucht. Ich konnte ausgiebig und ohne Stress testen. Während des Events wurde dann auch der Feuerwehrumbau der neuen GOES Terrox 1000 präsentiert. Das ATV wurde von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Einartshausen, in der ich auch aktiv bin, in Ihrer Freizeit umgebaut. Auf diese Leistung sind wir natürlich alle Stolz und deswegen eines der Highlight des Jahres 2025. Nicht unerwähnt lassen möchte ich auch meinen Urlaub in Kroatien, bei dem ich die Möglichkeit hatte im Velebit Gebirge alte Passstraßen mit dem ATV zu befahren. Landschaftlich und fahrerisch definitiv das absolute Highlight.

Veranstaltungen

Hier möchte ich mich nicht auf ein einzelnes Event beschränken. Als ehemaliger Quad-Racer finde ich es sehr schade, dass die Breitensportveranstaltungen immer weniger werden und generell die Sport-Quads eher eine aussterbende Fahrzeuggattung sind. Auch sind Enduroveranstaltungen an denen Quads oder ATVs teilnehmen können inzwischen Mangelware. Selbst MX Veranstaltungen werden weniger. Ich erinnere mich immer wieder gerne an die Zeiten als es noch den Enduro Rallye Cup oder den Deutschen Enduro Quad Cup gab. Auch die Quad Trophy Ost vermisse ich – toller Verein, tolle Rennserie und der Zusammenhalt war einmalig.

Ich wünschte mir es gäbe diese tollen Veranstaltungen wieder.

Mein Plan für die ’26er Saison

Einige Presseevents und Veranstaltungen besuchen, wo etliche neue Modelle präsentiert werden. Darauf freue mich , denn neben Fahrspaß trifft man immer wieder alte Bekannte oder neue Leute um sich auszutauschen.

Noch einmal mit dem ATV / UTV nach Kroatien fahren , um dort wieder alte Passstraßen entlang zu fahren.

, um dort wieder alte Passstraßen entlang zu fahren. Ohne zu viel zu verraten… auch dieses Jahr steht das Thema Feuerwehr & ATV / UTV im privaten Bereich weit oben auf meiner Agenda. Es wird wieder einen Umbau geben 😊

Ansonsten freue ich mich auf ein ereignisreiches 2026 mit vielen neuen Marken, Modellen und Tests um Euch als Leser der Quadwelt zu informieren und auf dem Laufenden zu halten.

Susanne

macht die Fotos für unsere Storys. Natürlich ist sie dafür regelmäßit mit den Testfahrzeugen unterwegs. Am liebsten auf Tour…

Dieses Fahrzeug fand ich klasse 2025

Den Traxter von Can-Am lernte ich als vielseitiges Side-by-Side mit großem Stauraum und guter Anhänglast kennen. Unser HD-10 Dauertester eignete sich auch zum Abschleppen havarierter ATVs, als

mal eines auf einer geplanten Tour ausfiel. Das lief hervorragend und man merkte kaum, dass eine zusätzliche Last anhing, ohne Probleme und butterweich verlief die Rückführung,

Die Ladefläche lässt genügend Staurraum für allerhand Dinge und meine Fotoausrüstung. Und mit einer zusätzlichen Kiste ist selbst empfindliche Ausrüstung gut verstaut

Mein schönstes Erlebnis im vergangenen Jahr

Definitiv unsere „Zwei Meeretour Dänemark“. Vergangenes Jahr setzte ich eine lang ersehnte Reise in die Tat um und es ging acht Tage auf dem TET durch Dänemark. Bei Wind und Wetter fest im Sattel durch Wiesen und Wälder, entlang der Ost- und dann der Nordsee. Auf dem ATV Goes Terrox 500 L genossen wir Freiheit und Abenteuer, sowie die wunderschöne Landschaft, entdeckten Leuchttürme und Trolle, ließen uns in den kleinen Städten vom wohlbekannten dänischen Leckereien verführen, lernten ‘Cold Hawaii‘ kennen und fuhren das erste Mal über den Autostrand.

Diese Veranstaltung sollte es wieder geben

Yamaha All Terrain Tour Eine tolle Veranstaltung bei der man ATV’s, Quads und UTV’s in unterschiedlichem Gelände auf ihre Fähigkeiten testen und kennenlernen kann. Die Touren bieten geführte Probefahrten auf Testparcours mit Schlamm, Wasserlöchern, offenes Gelände und Waldabschnitten an.

Mein Plan für 2026

Verschiedenste Fahrzeuge zu testen, Neue kennenzulernen und auszuprobieren, tolle Touren fahren und bei wunderbaren Berichten fotografisch mitzuwirken.

Milena

hilft uns weiter, wenn es um Quad-Sport und Rennen geht. Sie berichtet regelmäßig bei uns und auf ihrem eigenen Kanal: QuadMXlive.

Das Fahrzeug ist klasse 2025

Natürlich meine „Maya 2.0“, eine Yamaha YFZ450 R, ready to race



Hier will ich 2026 dabei sein Natürlich „Kings of 2 Lanes“ vom X Sport Cup. Der Grundgedanke dieser Veranstaltung gefällt mir sehr. Hier ist zukünftig geplant, dass aus allen Rennserien im Clubsport bundesweit die besten nochmal gegeneinander antreten. Hier macht Danny Obeck einen tollen Job und ich selbst werde dieses Jahr auch das ein oder andere Rennen dort neben dem Hessencup und Schweizer Meisterschaft bestreiten.

Mein schönstes Erlebnis 2025

Zum Ende der Saison bin ich spontan zum X Sport Cup gefahren nach Ballenstedt zu deren letzten Rennen der Saison. Dies nannte sich „Kings of 2 Lanes“. Hier bin ich in der Damen Klasse gestartet zusammen mit den Senioren und hatte neben dem Tagessieg bei den Damen zum ersten mal in meinem Leben im ersten Lauf einen Holeshot. Ein wahnsinniges Gefühl von Ehrfurcht, Adrenalin, purer Freude und totaler Überraschung. Bin dankbar für diese Erfahrung und werde sie nie vergessen.

Mein Plan für die ’26er Saison

XSport Cup, Hessencup, Schweizer Meisterschaft selber mitfahren

Mit Quad MX Live mal wieder das ein oder andere DM Rennen und WM Rennen besuchen inkl. Pont de Vaux

Quadcross der Nationen in Frankreich besuchen allerdings dieses Jahr in einer anderen Tätigkeit. Mehr darf ich noch nicht verraten

Raymon

unser Kollege aus den Niederlanden. Ihm verdanken wir schon viele tolle Storys, auch im vergangenen Jahr. Viele gemeinsame ErFahrungen teilen wir mit dem „fliegenden Holländer“

Dieses Fahrzeug hat mich 2025 begeistert

Die CForce 1000 MV ist für mich eines der auffälligsten Quads des Jahres 2025. CFMoto reagiert mit dieser Mud Version clever auf die wachsende Nachfrage nach Maschinen, die für extremes Gelände vorbereitet sind, dabei aber die Straßenzulassung nicht aus den Augen verlieren. Die MV unterscheidet sich deutlich von der regulären CForce 1000. Das markanteste Merkmal ist der hoch positionierte, verstellbare Kühler. Er lässt sich je nach Einsatz und Bedingungen in drei Positionen einstellen und verbindet effektive Kühlung mit einfacher Wartung.

Hinzu kommen ernsthafte Offroad-Upgrades wie 30-Zoll-CST-Reifen auf Beadlock-Felgen, breitere Kotflügelverbreiterungen, ein 8-mm-Unterfahrschutz sowie eine höher montierte Seilwinde. Details wie der Mud-Strap am Lenker und zusätzliche Fußstützen zeigen, dass hier gezielt an den Einsatz im schweren Gelände gedacht wurde. Auch das Fahrwerk wurde angepasst: Eine breitere Spur sorgt für zusätzliche Stabilität – angesichts des höheren Schwerpunkts und der gesteigerten Bodenfreiheit ein klarer Pluspunkt.

Die modifizierte CVT-Transmission liefert spürbar mehr Drehmoment, was sich besonders in technischen Passagen bezahlt macht. Trotz des hohen Gewichts fühlt sich die MV leistungsfähig und souverän an. Die CForce 1000 MV ist kein Gimmick, sondern eine durchdachte Matschmaschine für den ernsthaften Fahrer – ein Quad, das man eigentlich live erleben muss, um es wirklich zu verstehen.

Das schönste Erlebnis 2025

Die Einführung der Yamaha Wolverine RMAX 4 1000 LE auf dem Offroad-Gelände von Les Comes in Spanien war ohne Zweifel mein Highlight des Jahres 2025. Nicht nur wegen des Fahrzeugs selbst, sondern vor allem wegen der einzigartigen Location. Les Comes ist ein beeindruckendes, weitläufiges Areal mit enormer Vielfalt an Untergründen: schnelle Schotterpisten, felsige Anstiege, technische Abfahrten und schmale Trails, die höchste Konzentration erfordern. Eine ideale Umgebung, um die Grenzen eines Side-by-Side auszuloten.

Gerade hier zeigte die RMAX 4 1000 LE ihre Vielseitigkeit. Trotz ihrer Länge und der vier Sitzplätze wirkte sie überraschend wendig und stabil – sowohl bei hohem Tempo als auch in technischen Passagen. Die Kombination aus kräftigem Motor, Ultramatic-Getriebe und elektronisch verstellbaren FOX-Stoßdämpfern sorgte jederzeit für Vertrauen, unabhängig von Geschwindigkeit oder Terrain.

Besonders machte diese Erfahrung auch, dass Les Comes nicht nur zu schnellem Fahren einlädt, sondern deutlich spürbar macht, wie wichtig Kontrolle, Balance und Abstimmung sind. Von steilen Anstiegen bis zu langen Abfahrten zwingt das Gelände dazu, ein Fahrzeug wirklich kennenzulernen. Dadurch wird eine Einführung mehr als nur eine Testfahrt – sie wird zu einem echten Erlebnis. Les Comes ist ein Ort, an dem Maschine und Umgebung verschmelzen, und genau das machte diese Yamaha-Präsentation unvergesslich.

Dieses Event sollte unbedingt zurückkehren: Quadtreffen Fursten Forest

Das Quadtreffen im Fursten Forest ist eines dieser Events, dem wir noch immer nachtrauern und das unbedingt ein Comeback verdient. Das ehemalige militärische Übungsgelände in Fürstenau bietet mit fast 400 Hektar unvergleichliche Möglichkeiten für Quad- und Side-by-Side-Fans. Größe, Geländevielfalt und die entspannte Atmosphäre machen es zu einem der komplettesten Offroad-Events Europas.

Einzigartig war die Kombination aus freiem Fahren, organisierten Demos und echtem Festival-Feeling. Viele Besucher machten ein ganzes Wochenende daraus – inklusive Camping, Probefahrten und Geselligkeit. Egal, ob man mit dem eigenen Fahrzeug anreist oder verschiedene neue Modelle testen möchte: Alles ist möglich. Importeure und Händler waren zahlreich vertreten, sodass man an einem Ort praktisch das gesamte Marktangebot erleben konnte.

Zudem war das Event für alle Altersgruppen zugänglich. Von Kinderquads und Mini-Jeeps bis hin zu großen viersitzigen Side-by-Sides – jeder konnte mitmachen. Die gute Erreichbarkeit für niederländische und belgische Besucher ist ein weiterer Pluspunkt: Fursten Forest liegt überraschend nah. Meiner Meinung nach sollte dieses Event wieder einen festen Platz im Kalender bekommen, denn genau so ist Offroad-Erlebnis gedacht.

Jens

hilft uns in allen redaktionellen Lebenslagen. Ob als Tastfahrer, Fotomodell oder als Gastgeber auf dem Reiterhof seiner Frau, wo wir schon manches Utility-Thema umsetzen konnten.

Das Fahrzeug hat mir Spaß gemacht

Der Canyon von Can-Am hat mich im vergangenen Jahr befeistert. Ich konnte das Dreirad einige Tage im Testbetrieb bewegen. Ich war auf Tour mit dem Fahrzeug durch die Eifel und später noch auf einer Motorrad-Wallfahrt. Cool: Sitzposition und Fahrverhalten haben mich beeindruckt. Früher besaß ich schon ATVs, die ich auch auf dem Hof und offroad einsetzen konnte. Mit dem Canyon waren leichte Geländefahrten auch drin, so dass ich den Kanadier als einen guten Kompromiß erfahren habe.

Ein schönes Erlebnis war 2025

die Foto-Session mit dem Reifen-Großhändler Bohnenkamp. Wir von der Quadwelt und die Medienschaffenden der Firma aus Osnabrück waren bei uns in der Eifel, um das gesamte Portfolio an Reifen in Szene zu setzen: Vom ATV über UTV und Traktoren, bis hin zum Radlader und Gabelsatpler. Für verschiedene Anhänger-Typen hatten die Profis auch Pellen parat. Entstanden ist eine schöne Fotostrecke für die Internetseiten und Kataloge von Bohnenkamp und zusätzlich schöne Artikel für unser Magazin.

Mein Plan für 2026

ist zugleich verbunden mit dem Event, welches ich nicht verpassen will. 1x im Jahr veranstaltet die Militärseelsorge die oben erwähnte Motorrad-Wallfahrt. Eine tolle Sache an der ich immer gerne teilnehme: Super Touren mit Gleichgesinnten, nette Organisation und wir tun auch was für den guten Zweck.

Darüber hinaus freue ich mich auf spannende Marken mit coolen Fahrzeugen die ich testen darf.

Text und Fotos: Quadwelt