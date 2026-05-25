Der Berg ruft: Quads feiern Comeback am Erzberg! Jetzt VIP-Tickets gewinnen!

Mit der neuen SEGWAY Quad Challenge kehren die Quads 2026 spektakulär zum legendären Red Bull Erzbergrodeo zurück. Zum des 30-jährigen Jubiläum bringt Segway Powersports die Quad-Klasse wieder an den Start und sorgt damit für frischen Schwung im ATV-Sport.

Motorsport für jedermann

Die neue Quad-Klasse soll bewusst breitensportlich bleiben. Serienmäßige Fahrzeuge reichen völlig aus, um am Rennen teilzunehmen. Hohe Kosten oder aufwendige Umbauten sind nicht notwendig. Gefragt sind vielmehr Abenteuerlust, fahrerisches Können und Begeisterung für den Offroad-Sport. Teilnahmeberechtigt sind Fahrer aller Marken mit klassischen Quads oder ATVs. Ziel ist ein offener Wettbewerb, spektakuläre Bilder und ein starkes Zeichen für die gesamte Quad-Community.

Ausprobieren? Das geht hier: https://www.ksr-events.com/

Begeisterung wecken: Mit serienmäßigen und seriennahen ATVs – wie dem Segway Snarler AT10 – lässt es sich schon sehr sportlich fahren

Prominente Rückkehrer am Start

Segway selbst schickt ein eigenes Team mit serienmäßigen ATVs an den Start und zeigt, was moderne Maschinen am „Berg aus Eisen“ leisten können. Mit Jürgen Mohr, Ralf Hoormann und Frank Geiling feiern zudem drei bekannte Namen der Szene ihr Motorsport-Comeback. Unterstützt werden sie vom erfahrenen Technik-Team des Segway-Europa-Importeurs KSR und engagierten Segway-Händlern.

Jetzt VIP-Tickets gewinnen!

Passend zur neuen Quad Challenge verlosen wir gemeinsam mit Segway Powersports 2×2 GOLD VIP Tickets für das große Finale am 6. Juni beim Erzbergrodeo.

Die Gewinner erwartet ein exklusives Erlebnis mit:

VIP-Parking

Zugang zur VIP-Lounge

Helikopter-Rundflug

VIP Action-Tour

👉 Hier geht’s zur Verlosung: https://www.instagram.com/p/DYwvMgcMsXb/

Mitmachen lohnt sich – und vielleicht erlebt ihr die neue Quad Challenge hautnah direkt am Erzberg!

Teilnahmebedingungen

Das Gewinnspiel endet am 31. Mai um 12 Uhr. Die Gewinner werden per Zufallsprinzip ermittelt und per PN benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Meta und wird weder von Meta gesponsert noch unterstützt oder organisiert.