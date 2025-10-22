Eine saubere Sache

Echte Quad-, ATV- und UTV-Enthusiasten wissen: wer lange Freude an seinem Fahrzeug haben möchte, sollte es regelmäßig pflegen. In diesem Zusammenhang stellt sich eine Frage: Was haben Dr. Wack und Microsoft gemeinsam?

1975 gründeten beide ihre Unternehmen und legten damit den Grundstein für eine bis heute anhaltende Erfolgsstory, die eine Vielzahl spannender, innovativer und bahnbrechender Produkte hervorbrachte. Weltweit sind ca. 300 Mitarbeiter in der Unternehmensgruppe von Dr. Wack Chemie beschäftigt, davon rund 200 Personen in der 2022 neu erbauten Zentrale in Baar-Ebenhausen. Neben ambitionierter Expansionspläne im Ausland wird auch dieser deutsche Sitz kontinuierlich ausgebaut und gestärkt. Letztlich eine tragende Säule des Unternehmens war und ist es bis heute, den Fokus nicht ausschließlich auf Rentabilität und Produktivität zu legen, sondern stets auch auf Humanität.

50 Jahre Dr. Wack – gelebte Werte und starke Aktion. Der bekannte Hersteller mit Wurzeln in Nürnberg feiert sein 50-jähriges Jubiläum. Zum runden Geburtstag legt Dr. Wack noch eins drauf und bedankt sich bei allen Kundinnen und Kunden für das große Vertrauen – mit einer großen Jubiläumsaktion.

Humanität als Erfolgsformel

Angeboten wird ein exklusives Jubiläums-Gebinde des Premiumprodukts S100 Total Reiniger Plus zum attraktiven Vorteilspreis. Die „Limited Edition“ des S100 Total Reiniger Plus enthält einen Liter des effektiven Reinigers für 19,99 Euro. Das sind 33 Prozent mehr Inhalt im Vergleich zum Standardgebinde mit 750 Millilitern. Flankiert wird die Jubiläumsaktion von einem XXL Gewinnspiel, das mit 50 attraktiven Preisen aufwartet.

Pflege mit Haltung

Dr. Wack spendiert starke Preise: Seit der Gründung des Unternehmens ist eines bei Dr. Wack Chemie gleich geblieben: die Überzeugung, dass wirtschaftlicher Erfolg nicht alles ist. Rentabilität und Produktivität bilden zwar wichtige Säulen. Doch die wahre Basis des Erfolgs ist bis heute die gelebte Humanität. Sie zeigt sich im Umgang mit Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden sowie in der engen Zusammenarbeit mit dem Fachhandel.

Dieses Wertefundament zieht sich wie ein roter Faden durch die Unternehmensgeschichte. Und es zeigt sich auch in den aktuellen Aktionen rund um das Jubiläumsjahr 2025.

Jubiläumsjahr 2025: Gewinne, die begeistern

Noch bis zum Jahresende habt Ihr die Chance, exklusive Preise im Gesamtwert von rund 26.000 Euro zu gewinnen. Als Hauptpreis winkt eine Yamaha XSR900 GP im Wert von 14.149 Euro. Doch auch die übrigen Preise können sich sehen lassen. Dabei sind hochwertige Helme, stylishe Motorradbekleidung, robuste Actioncams und natürlich mehrere exklusive Pflegepakete der Marke S100.

So einfach seid ihr dabei:

Die Teilnahme ist denkbar einfach: Kauft ein beliebiges S100-Produkt, ladet den Kassenzettel auf der Aktionsseite https://dr-wack.com/jubi-s100 hoch und füllt anschließend das Kontaktformular aus – schon seid Ihr im Lostopf.

Erhältlich im Handel und online

Erhältlich sind die beliebten S100-Produkte direkt im Dr.-Wack-Onlineshop, im gut sortierten Fachhandel, bei Eurem ATV- oder Motorrad-Händler und in den Filialen der großen Zweiradausstatter wie Polo oder Louis.

Testberichte, Tipps und echte Praxiserfahrung

Damit Ihr einen Eindruck bekommt, wie sich die Pflegeprodukte im Alltag schlagen, stellen wir Euch auf unserer Webseite regelmäßig verschiedene S100-Pflegemittel in ausführlichen Produkttests vor. Schaut also öfter mal auf unseren Kanälen vorbei – es lohnt sich doppelt: für gepflegte Maschinen und vielleicht sogar für den nächsten großen Gewinn.