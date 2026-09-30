BENDA: Das Unerwartete wird Wirklichkeit

Im österreichischen Saalfelden präsentierte BENDA seine Powersports-Vision: die neue Redstone 1000 R2

Im Mittelpunkt des European Powersports Media Launch stand die Redstone 1000 R2, das neue Flaggschiff-ATV von BENDA, das gemeinsam mit seinem Schwestermodell, der Redstone 550 R2, sein Europadebüt feierte. Angetrieben von einem 997,1 cm³ großen V2-Motor mit 75 kW (102 PS), kombiniert die Redstone 1000 R2 einen zuschaltbaren Zwei- und Allradantrieb, elektrisch zuschaltbare Differenzialsperren vorne und hinten, 27-Zoll-Reifen auf Beadlock-Felgen sowie 320 mm Bodenfreiheit.

Das spektakuläre ATV-Flaggschiff von BENDA ist jetzt in Europa erhältlich.

On- wie Offroad

Quadwelt-Redakteur Stefan war mit dabei, als es von Alpenstraßen über Schotterpisten bis hin zu anspruchsvolleren Offroad-Passagen durch das Fahrprogramm ging. Wir arbeiten an einem Magazin-Beitrag, der die Fähigkeiten hinter BENDA’s Konzept „Unexpected Terrain“ beleuchtet. Libo Liu, General Manager von BENDA Motor Europe und Vice President Global Design, sagt dazu: „Die Redstone 1000 R2 stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des Powersports-Portfolios von BENDA dar. Unser Ansatz verbindet unverwechselbares Design, innovative Technik und den Willen, bestehende Erwartungen infrage zu stellen.“

Modernste Technik im Cockpit Bewährte Technik als Ausstattung

Angetrieben von der Mission, das Fahren neu zu definieren, umfasst das BENDA-Portfolio Motorräder, Quads (ATV) und Side-by-Side-Fahrzeuge (SxS) und verbindet mutiges Design undTechnologie mit hauseigener Entwicklung von Fahrzeugen und Antrieben. Dieser integrierte Ansatzstützt sich auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Europa und international. Die BENDA MotorEurope GmbH mit Sitz in Salzburg, Österreich, unterstützt die europäischen Aktivitäten der Marke inVertrieb, After-Sales, Marketing und Produktentwicklung.

Kräftige 102 Pfrederstärken gilt es zu bändigen und Fahrspaß mit Konfort zu verbinden.

Die spektakulären Straßen und Offroad-Strecken rund um Saalfelden bildeten die ideale Kulisse für unsere Testfahrten. Schon jetzt sei verraten, dass BENDA tatsächlich für die eine oder andere Überraschung sogte. Freut Euch auf einen spannenden Test in der Ausgabe 6/2026, die Anfang November erscheint. Bis dahin „füttern“ wir Euch noch mit Bildern und Infos auf unseren Social-Media-Kanälen.

Text: BENDA, Ralf Wilke

Fotos: BENDA