Zeitlose Freiheit fürs Handgelenk



SPORTIVA und Jacques Lemans präsentieren exklusiven Chronographen

Wenn zwei Unternehmen aus derselben Region ihre Kompetenzen bündeln, kann etwas Besonderes entstehen. Genau das beweisen jetzt die Kärntner ATV-Marke SPORTIVA und der international renommierte Uhrenhersteller Jacques Lemans. Beide haben ihren Sitz in St. Veit an der Glan und stellen erstmals ein gemeinsames Produkt vor – einen exklusiven Chronographen, der speziell für die Ansprüche aktiver Offroad-Fans entwickelt wurde.



Jacques Lemans und SPORTIVA übersetzen ihr gemeinsames Leitmotiv „Zeitlose Freiheit“ in ein Produkt, das beide Kärntner Herkünfte sichtbar macht.

Die Zusammenarbeit ist in dieser Form eine Premiere. Erstmals kooperieren eine sportlich ausgerichtete ATV-Marke und ein Premium-Uhrenhersteller, um ein Produkt zu entwickeln, das die Werte beider Marken vereint. Im Mittelpunkt steht dabei das gemeinsame Leitmotiv „Zeitlose Freiheit“. Gemeint ist damit weit mehr als nur präzise Zeitmessung. Die SPORTIVA X soll Menschen ansprechen, die Wert auf Funktionalität, Qualität und Beständigkeit legen – Eigenschaften, die sowohl im Gelände als auch im Alltag gefragt sind.

Statt auf kurzlebige Techniktrends oder digitale Spielereien setzt der Chronograph bewusst auf klassische Uhrmacherkunst. Robuste Verarbeitung, eine klare Gestaltung und hochwertige Materialien sollen dafür sorgen, dass die Uhr sowohl bei der nächsten ATV-Tour als auch im täglichen Einsatz überzeugt. Jacques Lemans hat das Modell exklusiv für SPORTIVA entworfen und verbindet dabei sportliche Optik mit der für die Marke typischen Präzision und Verarbeitungsqualität.

Auch optisch orientiert sich die SPORTIVA X an der Offroad-Welt. Das Design wirkt kraftvoll und funktional, ohne überladen zu sein. Damit passt die Uhr nicht nur zum Fahrerlebnis auf vier Rädern, sondern auch zum Lebensstil vieler ATV- und Quad-Fahrer, die ihre Freizeit gerne draußen verbringen und dabei auf zuverlässige Ausrüstung setzen.

Interessant ist die Kooperation auch aus regionaler Sicht. Beide Unternehmen stammen aus St. Veit an der Glan in Kärnten und stehen seit Jahren für eigenständige Markenphilosophien mit internationaler Ausrichtung. Die gemeinsame Entwicklung unterstreicht, dass hochwertige Produkte und innovative Ideen nicht zwangsläufig aus den großen Metropolen kommen müssen. Vielmehr zeigt die Zusammenarbeit, wie regionale Kompetenz und gemeinsame Werte zu einem glaubwürdigen Produkt verschmelzen können.

Für ATV- und Quad-Fahrer dürfte die SPORTIVA X vor allem deshalb spannend sein, weil sie sich nicht als modisches Accessoire versteht, sondern als langlebiger Begleiter für Menschen, die aktiv unterwegs sind. Das Konzept folgt dem Gedanken „Substanz statt Glanz“ und setzt bewusst auf Funktion, Qualität und zeitloses Design.

Der Marktstart erfolgte Anfang Juli. Zum Verkaufsstart wird der Chronograph zu einem limitierten Einführungspreis von 249 Euro angeboten. Nach Ablauf der Einführungsaktion beträgt die unverbindliche Preisempfehlung 349 Euro.

Mit der SPORTIVA X beweisen beide Unternehmen, dass sich Offroad-Leidenschaft und hochwertige Uhrmacherkunst keineswegs ausschließen. Vielmehr entsteht aus der Verbindung von Präzision, Robustheit und regionaler Identität ein Produkt, das den Anspruch erhebt, weit über einen kurzfristigen Trend hinaus Bestand zu haben – ganz im Sinne des gemeinsamen Mottos: Zeitlose Freiheit.