Avesta von Nordkap

Luxuszelt oder XXL-Garage?

Mit dem Tunnelzelt Avesta bringt die Marke Nordkap, vertrieben über Louis, ein Modell auf den Markt, das sich bewusst von klassischen Tourenzelten absetzt. Schon auf den ersten Blick erinnert die Konstruktion weniger an ein typisches Campingzelt als vielmehr an eine kompakte Motorradgarage – und genau darin liegt sein Konzept.

Mit einem Gewicht von rund 7,8 Kilogramm und einem Packmaß von 61 × 22 × 22 Zentimetern bleibt das Avesta für seine Dimensionen überraschend transportabel. In der Praxis zeigt sich jedoch schnell: Wer versucht, das voluminöse Paket in einen Quadkoffer zu verstauen, stößt an physikalische Grenzen. Dieses Zelt will nicht ultraleicht sein – es will Raum schaffen.

Und davon bietet es reichlich. Eine Stehhöhe von bis zu zwei Metern, ein außergewöhnlich großzügiger Vorraum und eine Schlafkabine für zwei Personen sorgen für ein Komfortniveau, das man in dieser Kategorie selten findet. Enges Hineinkriechen oder umständliches Umziehen im Liegen gehören hier der Vergangenheit an. Stattdessen entsteht ein Raumgefühl, das eher an ein mobiles Basislager als an ein klassisches Zelt erinnert.

Der oft zitierte „Garagen“-Gedanke – etwa das Unterstellen eines Motorrads – dürfte für viele ATV-Reisende nebensächlich sein. Entscheidender sind die durchdachten Details: Vier Eingänge, zwei Fenster, Moskitonetze und eine effektive Belüftung sorgen für ein angenehmes Klima. Ergänzt wird das durch praktische Innenaufbewahrungstaschen, die Ordnung ins Gepäck bringen.

Auch beim Wetterschutz zeigt sich das Avesta souverän. PU-beschichtete Polyesterwände mit verschweißten Nähten und ein wasserdichter Polyethylenboden halten selbst anhaltendem Regen stand. Signalfarbene Abspannleinen erhöhen die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Die abgedunkelte Schlafkabine schafft zusätzlich eine ruhige Rückzugszone – unabhängig von Tageszeit oder Umgebung.

Klar ist: Für minimalistische Touren ist das Avesta nicht die erste Wahl. Doch wer Wert auf Komfort, Bewegungsfreiheit und ein durchdachtes Raumkonzept legt, findet hier einen ungewöhnlich großzügigen Begleiter. In den dezenten Farben Olivgrün und Anthrazit fügt sich das Zelt unaufdringlich in die Natur ein – und stellt gleichzeitig eine grundsätzliche Frage: Muss Outdoor-Ausrüstung immer auf Verzicht setzen? Oder darf sie auch Raum für Komfort lassen?

Das Avesta liefert darauf eine klare Antwort.