KAYO: Jugend im Offroad-Einsatz

Offroad-Fahrspaß ist nicht nur etwas für Erwachsene. Um herauszufinden, wie gut sich Kayos Jugendmodelle im Gelände schlagen, haben wir vier Fahrzeuge mit zwei jungen Testfahrern im Experience Island (NL) getestet.

Unsere Tester Niek (12) und Dex (13) konnten alle Fahrzeuge unter realen Offroad-Bedingungen ausprobieren. Der Untergrund war durch Regen matschig und anspruchsvoll – perfekt, um zu sehen, was die Maschinen wirklich können.

AT125 Quad

Leicht, wendig und verspielt

Die AT125 https://www.kayo-motor.at/quad ist kompakter und deutlich leichter als die AU150.

Technische Daten

Motor: 120 cc Einzylinder-Viertakt

Leistung: 6,9 PS

Gewicht: 93 kg (trocken)

Bremsen: hydraulische Scheibenbremsen

Preis: 1.699 €

Dank des geringen Gewichts fühlt sich die AT125 besonders agil und verspielt an. Kurven lassen sich schnell und präzise fahren – perfekt für junge Fahrer, die ihre ersten Offroad-Erfahrungen sammeln.

Fazit:

Ein sehr zugängliches Einsteiger-Quad mit viel Spaßfaktor.

AU150 ATV

Robustes Einsteiger-Utility-Quad

Die AU150 https://www.kayo-motor.at/quad ist das größere der beiden getesteten Quads und wirkt besonders stabil und robust.

Technische Daten

Motor: 149,6 cc Einzylinder-Viertakt

Leistung: 7,9 PS

Gewicht: ca. 140–155 kg (trocken)

Bremsen: hydraulische Scheibenbremsen

Preis: 2.299 €

Im Gelände zeigte sich das Quad besonders souverän. Gerade auf matschigem Untergrund bietet es mehr Stabilität als der Buggy. Mit etwas Fahrtechnik lassen sich sogar kontrollierte Drifts fahren – sehr zur Freude unserer Tester.

Fazit:

Ein vielseitiges Quad für junge Fahrer, die mehr Geländefähigkeit wollen.

S150 Buggy

Einsteigen, anschnallen und losfahren

Die Kayo S150 Buggy https://www.kayo-motor.at/buggy ist ein zweisitziges Side-by-Side-Fahrzeug und bietet Offroad-Spaß für zwei Personen.

Technische Daten

Motor: 149,6 cc Viertakt

Leistung: 8,3 PS

Getriebe: automatische CVT

Gewicht: ca. 250 kg

Höchstgeschwindigkeit: ca. 50–60 km/h

Tank: 15 Liter

Preis: ab 3.499 €

Dank Automatikgetriebe ist die Bedienung sehr einfach. Zwei Pedale, Vorwärts-/Rückwärtsgang, Lenkrad – mehr braucht es nicht.

Auf der Strecke entwickelte sich der Buggy schnell zum Favoriten unserer Tester. Die niedrige Sitzposition sorgt für ein intensives Fahrgefühl und vermittelt Geschwindigkeit, selbst wenn man moderat unterwegs ist. Einziger Nachteil: In sehr tiefem Schlamm kann die Bodenfreiheit zum limitierenden Faktor werden.

Fazit:

Der perfekte Einstieg für junge Offroad-Fans, die gemeinsam fahren möchten.

TT125 Pitbike

Leichtgewicht mit überraschend viel Power

Die Kayo TT125 https://www.kayo-motor.at/dirtbike ist ein echtes Einstiegs-Pitbike für junge Fahrer, die Motorradfahren lernen möchten.

Technische Daten

Motor: 119,6 cc Einzylinder-Viertakt

Leistung: 7,6 PS

Gewicht: 72 kg (fahrbereit)

Bremsen: hydraulische Scheibenbremsen vorne/hinten

Preis: 1.299 €

Durch das geringe Gewicht und die solide Leistung bietet das Bike genügend Power, ohne Anfänger zu überfordern. Der Motor wird klassisch per Kickstarter gestartet und ist mit einem 4-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet. Auf der Teststrecke zeigte sich schnell: Die Stollenreifen und 29 cm Bodenfreiheit sorgen auch auf rutschigem Untergrund für ausreichend Traktion.

Fazit:

Ein sehr attraktives Einsteiger-Dirtbike für junge Offroad-Fans.

Gesamtfazit

Nach einem intensiven Testtag steht fest: Kayo bietet im Jugendsegment ein sehr überzeugendes Offroad-Angebot. Alle vier Modelle überzeugen durch:

solide Verarbeitung

hydraulische Scheibenbremsen

einfache Bedienung

viel Fahrspaß

Die Favoriten unserer Tester:

S150 Buggy – am einfachsten zu fahren und extrem spaßig

AT125 Quad – besonders wendig und leicht

Wer mit Offroad-Fahren beginnen möchte, findet bei Kayo für fast jeden Einstieg das passende Fahrzeug.