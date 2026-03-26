KAYO: Jugend im Offroad-Einsatz

Offroad-Fahrspaß ist nicht nur etwas für Erwachsene. Um herauszufinden, wie gut sich Kayos Jugendmodelle im Gelände schlagen, haben wir vier Fahrzeuge mit zwei jungen Testfahrern im Experience Island (NL) getestet.
Unsere Tester Niek (12) und Dex (13) konnten alle Fahrzeuge unter realen Offroad-Bedingungen ausprobieren. Der Untergrund war durch Regen matschig und anspruchsvoll – perfekt, um zu sehen, was die Maschinen wirklich können.
AT125 Quad
Leicht, wendig und verspielt
Die AT125 https://www.kayo-motor.at/quad ist kompakter und deutlich leichter als die AU150.
Technische Daten
Motor: 120 cc Einzylinder-Viertakt
Leistung: 6,9 PS
Gewicht: 93 kg (trocken)
Bremsen: hydraulische Scheibenbremsen
Preis: 1.699 €
Dank des geringen Gewichts fühlt sich die AT125 besonders agil und verspielt an. Kurven lassen sich schnell und präzise fahren – perfekt für junge Fahrer, die ihre ersten Offroad-Erfahrungen sammeln.
Fazit:
Ein sehr zugängliches Einsteiger-Quad mit viel Spaßfaktor.
AU150 ATV
Robustes Einsteiger-Utility-Quad
Die AU150 https://www.kayo-motor.at/quad ist das größere der beiden getesteten Quads und wirkt besonders stabil und robust.
Technische Daten
Motor: 149,6 cc Einzylinder-Viertakt
Leistung: 7,9 PS
Gewicht: ca. 140–155 kg (trocken)
Bremsen: hydraulische Scheibenbremsen
Preis: 2.299 €
Im Gelände zeigte sich das Quad besonders souverän. Gerade auf matschigem Untergrund bietet es mehr Stabilität als der Buggy. Mit etwas Fahrtechnik lassen sich sogar kontrollierte Drifts fahren – sehr zur Freude unserer Tester.
Fazit:
Ein vielseitiges Quad für junge Fahrer, die mehr Geländefähigkeit wollen.
S150 Buggy
Einsteigen, anschnallen und losfahren
Die Kayo S150 Buggy https://www.kayo-motor.at/buggy ist ein zweisitziges Side-by-Side-Fahrzeug und bietet Offroad-Spaß für zwei Personen.
Technische Daten
Motor: 149,6 cc Viertakt
Leistung: 8,3 PS
Getriebe: automatische CVT
Gewicht: ca. 250 kg
Höchstgeschwindigkeit: ca. 50–60 km/h
Tank: 15 Liter
Preis: ab 3.499 €
Dank Automatikgetriebe ist die Bedienung sehr einfach. Zwei Pedale, Vorwärts-/Rückwärtsgang, Lenkrad – mehr braucht es nicht.
Auf der Strecke entwickelte sich der Buggy schnell zum Favoriten unserer Tester. Die niedrige Sitzposition sorgt für ein intensives Fahrgefühl und vermittelt Geschwindigkeit, selbst wenn man moderat unterwegs ist. Einziger Nachteil: In sehr tiefem Schlamm kann die Bodenfreiheit zum limitierenden Faktor werden.
Fazit:
Der perfekte Einstieg für junge Offroad-Fans, die gemeinsam fahren möchten.
TT125 Pitbike
Leichtgewicht mit überraschend viel Power
Die Kayo TT125 https://www.kayo-motor.at/dirtbike ist ein echtes Einstiegs-Pitbike für junge Fahrer, die Motorradfahren lernen möchten.
Technische Daten
Motor: 119,6 cc Einzylinder-Viertakt
Leistung: 7,6 PS
Gewicht: 72 kg (fahrbereit)
Bremsen: hydraulische Scheibenbremsen vorne/hinten
Preis: 1.299 €
Durch das geringe Gewicht und die solide Leistung bietet das Bike genügend Power, ohne Anfänger zu überfordern. Der Motor wird klassisch per Kickstarter gestartet und ist mit einem 4-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet. Auf der Teststrecke zeigte sich schnell: Die Stollenreifen und 29 cm Bodenfreiheit sorgen auch auf rutschigem Untergrund für ausreichend Traktion.
Fazit:
Ein sehr attraktives Einsteiger-Dirtbike für junge Offroad-Fans.
Gesamtfazit
Nach einem intensiven Testtag steht fest: Kayo bietet im Jugendsegment ein sehr überzeugendes Offroad-Angebot. Alle vier Modelle überzeugen durch:
- solide Verarbeitung
- hydraulische Scheibenbremsen
- einfache Bedienung
- viel Fahrspaß
Die Favoriten unserer Tester:
S150 Buggy – am einfachsten zu fahren und extrem spaßig
AT125 Quad – besonders wendig und leicht
Wer mit Offroad-Fahren beginnen möchte, findet bei Kayo für fast jeden Einstieg das passende Fahrzeug.
- Text Raymon de Kruijff
- Fotos Raymon de Kruijff und Andrew Walkinshaw