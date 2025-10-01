Motorgeräte Riesen: Quad-Spezialist in Kalefeld-Düderode

Seit mehr als 25 Jahren steht der Name Riesen in der Region Northeim und im Harz für Fachwissen, Qualität und persönliche Beratung rund um Quads, ATVs, UTVs sowie Garten- und Motorgeräte. Aus einer kleinen Werkstatt im ehemaligen Stall ist ein Fachbetrieb gewachsen, der heute Kunden aus einem Umkreis von über 200 Kilometern anzieht.

Die Geschichte von Motorgeräte Riesen beginnt 1997 mit einem klaren Schwerpunkt: Service und Reparatur von Motorgeräten für Forst und Garten.

Als gelernter Kfz-Mechaniker spezialisierte sich Dirk Riesen zunächst auf Reparaturen von Rasenmähern, Kettensägen und Gartengeräten. 2014 kam durch Zufall der Einstieg in den Quad- und ATV-Handel – und entwickelte sich schnell zu einem festen Standbein des Unternehmens.

Großzügige Räumlichkeiten in Kalrfeld-Düderode.

Familienbetrieb mit persönlicher Betreuung

Der Verkauf von Quads, ATVs und UTVs sowie deren Reparatur und Wartung stehen auf der täglichen To-Do-Loste. Dazu auch der Service an Motorgeräten für Garten und Forst. Fachgerechte Ersatzteilversorgung aus dem eigenem Lager sichert dabei den Kunden eine schnelle Abwicklung der Aufträge. Im Jahr 2019 bezog der Betrieb dazu neue Geschäftsräume in der Düderöder Straße 3 in Kalefeld-Düderode. Hier finden Kunden einen modernen Schauraum für Quads und Motorgeräte, eine großzügige Werkstatt. Das Team besteht aus vier Personen: Dirk Riesen und Patrick Puffitsch in der Werkstatt, Kerstin Riesen und Kristine Dette im Büro und Verkauf. Die Kombination aus familiärer Atmosphäre und technischem Know-how sorgt dafür, dass viele Kunden auch eine weite Anfahrten nicht scheuen.

Starke Marken – starke Leistungen

Motorgeräte Riesen führt eine Auswahl hochwertiger Marken, darunter ODES, Segway und Stiga. Ob Neuanschaffung, Ersatzteil oder fachgerechte Reparatur – hier erhalten Kunden alles aus einer Hand. Wer Wert auf persönliche Beratung, handwerkliche Qualität und langjährige Erfahrung legt, ist bei Motorgeräte Riesen genau richtig.

https://motorgeraete-northeim.de