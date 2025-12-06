Fünf-Sterne-Erfahrung auf den Balearen

Wie managt man ein Fünf-Sterne-Hotel mit einem 800 Hektar großen Anwesen auf einer abgelegenen spanischen Insel?



Für Vestige Hotels lautet die Antwort: der vollelektrische Polaris Ranger XP Kinetic.

Der Vorhof von Son Ermità blickt auf den nördlichen Abschnitt des berühmten Camí de Cavalls-Wanderwegs, dessen zerklüftete Küstenlinie die sanften Hügel der Nordküste Menorcas durchbricht. „Der harte Weg“, wie er genannt wird, führt Reisende direkt in eine Oase des Luxus – ein Luxus, der durch die Flotte der Ranger Kinetic Fahrzeuge getragen wir

Die perfekte Lösung

Vestiges neue, vollelektrische Ranger XP Kinetic Flotte wird sowohl von Mitarbeitenden als auch von Gästen auf dem gesamten, 800 Hektar großen Anwesen genutzt. Für Vestige ist der elektrische Antriebsstrang des Kinetic die perfekte Lösung: Er ermöglicht einen nahezu lautlosen Betrieb, wodurch das Team die Anlage pflegen und Gästebereiche bedienen kann, ohne die Ruhe des Resorts zu stören.

Die branchenführenden Leistungswerte des Kinetic – 110 PS, 190 Nm Drehmoment und das komfortable Fahrwerk: das gibt dem Team die nötige Kraft, um steile und felsige Wege bis hinunter zum privaten Strand mühelos zu bewältigen. Die hintere Nutzlastkapazität von 567 kg ist essenziell für die

Farm-to-Table-Philosophie des Hotels. Sie ermöglicht es den Köchen, frische Produkte direkt von den

hauseigenen Farmflächen bis in die Küche des Restaurants zu transportieren. Eine Batteriereichweite von bis zu 70 km (Premium-Modell) erlaubt es Vestige, jeden Winkel des riesigen Grundstücks zu erreichen. Und entspannt den Rückweg zum Anwesen zu meistern, um über Nacht für den nächsten Tag wieder zu laden. Die Ranger XP Kinetic Flotte ermöglicht dem Team einen effizienten Betrieb, ohne die Gäste zu beeinträchtigen.

Schönheit und Geschichte

Die Geschichte des Hotels beginnt als Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert. Dessen historische Spuren sind heute noch überall auf dem Anwesen zu finden. Das in Madrid ansässige Architektenteam von Vestige ist fest einer treuen und respektvollen Restaurierung verpflichtet. Gemeinsam mit ihrem erweiterten Team setzt die Marke alles daran, die Schönheit und Geschichte von Spaniens exklusivsten Orten zu bewahren. Und für ihre Gäste stets den höchsten Standard an unaufdringlichem Luxus zu schaffen.



„Unsere Vision war es, ein Hotel zu schaffen, das den Geist der Insel ehrt. Jeder Tag bringt eine neue

Herausforderung“, sagt José Molina, Guest Experience Manager bei Vestige Hotels. „Für unser Restaurant ist Frische alles. Die Rangers können sicherstellen, dass wir frische Produkte direkt aus unseren Obstgärten in unser Restaurant bringen können. Wir brauchen ein Fahrzeug, das Felsen und Steigungen problemlos bewältigt.“

Ursprünglichkeit

„Es ist uns wichtig, alles zu zeigen, was Menorca zu bieten hat. Diese unberührte Landschaft ist einzigartig auf der Welt. Ihre ursprüngliche Schönheit lässt sich am besten mit unseren Polaris Fahrzeugen entdecken.“ Vestiges Engagement für den höchsten Servicestandard in jedem Bereich wird in der neuesten Episode der Ranger Stories-Serie sichtbar.

Sieh dir die neueste Episode von Ranger Stories HIER an .