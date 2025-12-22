Neue Quadwelt am Kiosk. Die druckfrische Ausgabe 1/2026 ist ab dem 8.01.2026 verfügbar und hat es in sich. Ihr findet diese Themen im Zeitschriftenregal oder in Eurem Briefkasten.

Trends zum neuen Jahr

Wir waren viel unterwegs für Euch, liebe Leserinnen und Leser: In den USA, in Mailand und in Köln. Jeweils auf Messen und Ausstellungen, auf der Suche nach Neuheiten und Trends in unserer Szene. Folgendes lässt sich sagen: Das Interesse an Einsteiger- und Mittelklassefahrzeugen ist so hoch wie selten zuvor. Das zeigt sich deutlich auf den Messeständen der Hersteller, diesseits und jenseits des Atlantiks. Auch diese Quadwelt-Ausgabe – die erste des neuen Jahres – spiegelt diesen Trend wider. Drei ATVs mit rund 500 ccm Hubraum haben wir sogleich auf den Testparcours geschickt. In den Beiträgen zu den Veranstaltungen finden sich neue Marken bzw. bekannte Namen, die mit einem breiten Portfolio an Vierrädern antreten, um Euch und uns zu überzeugen. Vom Einsteiger bis zum Boliden mit einem Liter Hubraum, Tendenz steigend.



Es fehlt kaum noch einem Hersteller oder Anbieter ein Mud-Modell. Ein Trend, der sich vor allem in den USA durchgesetzt hat und der immer mehr zu uns herüberschwappt, um im Bilde zu bleiben. So werden die hubraumstärksten Modelle inzwischen regelmäßig auch als tauglich für eine zünftige Fangopackung angeboten. Ein großer Spaß und eine interessante Nische unserer Szene. Wir haben uns drei Vertreter der Schlamm-Fraktion vorgenommen und sind mit den jeweils tausend Kubik auf Tauchstation gegangen. Dabei fanden wir heraus, dass ein Mud-Racer durchaus Vorteile im Arbeitseinsatz haben kann.

Auch das haben unsere Messereisen gezeigt: Technische Trends und wirkliche Neuheiten kommen inzwischen oftmals aus China, dessen riesige Konzerne den sogenannten etablierten Marken nach und nach das Zepter aus der Hand nehmen.

Eine Reise nach Österreich ließ uns dennoch aufhorchen, mit Blick auf die aktuellen Motoren aus Gunskirchen, wo Rotax zuhause ist. Und um das Thema Reisen und Unterwegs noch abzurunden, entführen wir Euch nach Dänemark. Auf dem TET bis zum berühmten Auto-Strand führte unsere Tour. Wir zeigen Euch auch, was Ihr dabei unbedingt braucht im Gepäck, neben einer druckfrischen Quadwelt-Ausgabe wie dieser. Einen guten Start ins neue Jahr.

Ralf Wilke, Chefredakteur

redaktion@quadwelt.de

Verstärkung im Mittelfeld

Mit der Brute Force 450 schließt Kawasaki eine lang bestehende Lücke im ATV-Portfolio. Der neue Einzylinder soll gleichermaßen Arbeitstier wie Freizeitgerät sein. Wie gut gelingt dieser Spagat? Wir haben das Mittelklasse-Modell getestet.

ATV-Giganten im Test

Mud Racing hat in den USA längst Kultstatus erreicht – mit riesigen Events, professionellen Umbauten und einer lebendigen Szene. In Deutschland setzt sich dieser Trend ebenfalls durch – das Interesse wächst. Nahezu jeder Hersteller bietet Mud Racer-Modelle an. Was können die außer schlingern, baggern und tauchen?

Aller Anfang ist leicht

ODES setzt mit seinem Mittelklasse-ATV auf eine bewährte Strategie: viel Ausstattung zum Kampfpreis. Der Pathcross 525L ist das beste Beispiel für ein voll ausgestattetes ATV zu einem Preis, wo man bei anderen Herstellern noch lange in der Aufpreisliste blättern muss.

Ein neuer Allrounder

Das neue TERROX Einzylinder-Modell von GOES stürmt mit neuem Designkonzept, innovativer Technik und hoch funktioneller Ausstattung in die heiß umkämpfte Klasse der mittelgroßen ATVs. Was das Fahrzeug kann und wie es sich vom Vorgängermodell unterscheidet erklärt dieser Test.

Auf großer Tour

Frei zu sein bedarf es wenig – und wer mit dem Quad oder ATV auf Reisen geht hat auch nicht viel Platz für großes Gepäck. Um so wichtiger ist es, sich über die richtige Ausrüstung Gedanken zu machen. Unser Autor Roland Marske gibt wertvolle Tipps für die Einkaufs- und Packliste.

Zwischen zwei Meeren

Auf in ein Abenteuer – voller Wind, Weite und unvergesslicher Momente. Auf zu den zwei Meeren, die dieses faszinierende Land umarmen. Auf nach Dänemark, mit seinem “hyggeligen“ Charme, wo wir Freiheit spüren und die wilde Schönheit der Natur genießen. Unsere Rundreise führte uns durch malerische Landschaften, charmante Fischerdörfer und zu faszinierenden Sehenswürdigkeiten.

Messe digital?!

Im Dezember – zwischen Saisonende und Saisonstart – öffnete die INTERMOT wieder ihre Pforten auf dem Kölner Messegelände. In der Domstadt traf sich die Community zum Austausch und zum Ausprobieren.

Neuigkeiten aus Italien

Die EICMA in Mailand ist das jährliche Top-Event für motorisierte Zweiräder. Doch schon seit einigen Ausgaben dieser Messe werden dort auch die neuesten Vierräder vorgestellt, die in den darauffolgenden Jahren die Szene begeistern sollen. Die größten Marken und etliche Newcomer zeigten im vergangenen November viele ATVs und UTVs. Ein Überblick.

Side-by-Sides auf Steroiden

Viva Las Vegas sang Elvis Presley und ließ die tollen Tage in der Spielerstadt hochleben. Die ließ kürzlich die Offroad-Szene hochleben und zeigte sich 2025 erneut als wahres Offroad-Mekka: Über 200.000 Besucher strömten zur SEMA Motorshow, wo auch Side-by-Sides im Fokus standen.

Starker Partner für Deine Reifen

Reifen entscheiden oft über Funktion oder Frust. Das weiß man in unserer Szene. Das gilt für Hobbyfahrer ebenso wie im harten Arbeitseinsatz. Besonders im wachsenden Segment der ATV-, Quad- und UTV-Bereifung ist Bohnenkamp zunehmend präsent.

Da geht was!

Zu Wasser, zu Lande und in der Luft: Rotax bietet und liefert Fahrzeugmotoren für ATVs, Side-by-Sides und Karts. Die dreirädrigen On-Road-Fahrzeuge von Can-Am – Spyder, Ryker und Canyon – sind ebenfalls mit Triebwerken aus Österreich ausgerüstet.

Weitere Themen

ATVs und UTVs im Blick

Die AGRITECHNICA 2025 in Hannover hat sich erneut als weltweiter Treffpunkt der Landtechnikbranche behauptet. Vom 9. bis 15. November präsentierten rund 2.800 Aussteller aus über 50 Ländern und fast eine halbe Million Fachbesucher die neuesten Entwicklungen in der Agrartechnik unter dem Leitthema „Touch Smart Efficiency“ – mit Schwerpunkten auf Digitalisierung, Automatisierung, Nachhaltigkeit und vernetzten Systemen.

Ausgezeichnet

Die „bike & business“-Awards „Motorradhändler des Jahres 2025“ haben einmal mehr gezeigt, wie leistungsfähig und vielfältig der deutsche Zweiradhandel aufgestellt ist. Aus zahlreichen Bewerbern wählte eine hochkarätig besetzte Fachjury zunächst die Top Ten aus. Bewertet wurden unter anderem Strategie, Wirtschaftlichkeit, Kundenorientierung, Marketing und Werkstattkompetenz. In einer anschließenden Jury-Roadshow stellten sich die Finalisten einer intensiven Vor-Ort-Prüfung.

Zu diesem exklusiven Kreis gehörte auch BigAirMax Bikes and More aus Simmerath.

Neu: CORVUS DX4s

CORVUS, Europäischer Hersteller von Utility Terrain Vehicles (UTVs), präsentierte auf der AGRITECHNICA 2025 das neue Terrain DX4s. Das erste Modell einer völlig neuen Kategorie. Der DX4s ist das erste Diesel-UTV auf dem Markt mit Kompaktchassis.

Bereit für jede Herausforderung

Die perfekte Allzweck-Abdeckplane trifft auf den stärksten straßenzugelassenen Heckträger. Der vollfeuerverzinkte Heckträger nach DIN EN ISO 1461, überzeugt mit hochwertigem Korrosionsschutz für rund 30 Jahre, einer äußerst stabilen Schweißkonstruktion aus ST-37-Vierkantrohr sowie einer Gitterschweißpunkt-Zugfestigkeit von 350–700 kg. Mit nur ca. 13 kg Eigengewicht bietet er eine beeindruckende Netto-Nutzlast von bis zu 89 kg. Mit Absenk-/Hochklappvorrichtung 71 kg. Der Heck-Pack ist damit der stärkste straßenzugelassene Heckträger seiner Klasse.

SENA 60S jetzt mit Action-Cam-Steuerung

SENA macht die Verbindung zwischen Helmkommunikation und Action-Kamera so einfach wie nie: Mit dem neuesten Firmware-Update für das Topmodell SENA 60S gelingt die Kopplung in wenigen Sekunden. Einfach Kamera in den Bluetooth-Kopplungsmodus versetzen – schon werden Ton und Intercom-Gespräche direkt mit aufgezeichnet.

Dauer-Testfahrzeug im Einsatz

Unser Can-Am Traxter HD10 begleitet die Quadwelt-Redakteure seit Mitte des vergangenen Jahres. Eine ereignisreiche Zeit liegt bereits hinter dem vielseitigen UTV, welches von Kremsreiter’s Quad & ATV Ranch in Eging auf unterschiedlichste Einsätze vorbereitet wurde.

Entspannen mit Louis

Campingmöbel auf eine ATV-Tour mitzunehmen, klingt im ersten Moment tatsächlich ein bisschen so, als würde man den Wohnmobil-Lifestyle imitieren wollen. Doch wer einmal erlebt hat, wie angenehm es ist, abends nicht auf dem kalten oder steinigen Boden zu hocken, sondern entspannt zu sitzen, der will diesen Komfort nicht mehr missen. Kochen, essen, Bilder sichern oder einfach nur den Tag Revue passieren lassen – all das geht auf bequemen und gleichzeitig kompakten Stühlen deutlich entspannter. Und ja, zugegeben: Das Alter meldet sich irgendwann, dann wird Bequemlichkeit plötzlich verdammt überzeugend. Die modernen Campingmöbel von Louis haben mit sperrigen Klappstühlen von früher wenig gemeinsam.

Spielerischer Umgang

Polaris erweitert in Call of Duty: Warzone – Season 01 die Auswahl an Offroad-Fahrzeugen und bringt zwei realitätsgetreu umgesetzte Modelle ins Spiel: den RZR Pro R 4, ein besonders leistungsstarkes Side-by-Side für schnelle, robuste Einsätze, sowie das Sportsman XP 1000, ein vielseitiges ATV für präzise Manövrierbarkeit und sichere Geländebewältigung.

Der leistungsstärkste Outlander

Can-Am kommt mit neuen Fahrzeugen für 2026. Darunter ist eine Neuauflage des robusten Outlander 6×6, den die Kanadier als das ultimative Nutzfahrzeug für jedes Gelände bezeichnen. In zwei Versionen kommt das ATV zu den Händlern: als Outlander 6×6 und als Outlander MAX 6×6.

Der Klassiker: S100 Totalreiniger

Der S100 Totalreiniger von Dr. O.K. Wack – wer kennt den nicht? Das Produkt hat sich über Jahrzehnte als zuverlässiger Allrounder für die Motorradpflege bewährt und setzt mit seiner neuesten Formel nochmals neue Maßstäbe. Und eignet sich somit natürlich auch hervorragend für die Reinigung unserer geliebten Vierräder.

