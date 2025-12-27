Polaris kehrt zur Dakar 2026 zurück

Titelverteidigung und neues Factory- & Partner-Team

Polaris kehrt zur Dakar zurück: Mission Titelverteidigung 2026

Nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen in der SSV-Kategorie kehrt Polaris 2026 nach Saudi-Arabien zurück, um seinen Titel bei der 48. Ausgabe der Rallye Dakar erneut zu verteidigen.

Zwei Siege in Folge – und der Blick auf den nächsten Triumph

Erweitertes Werksteam und Debüt des neuen RZR Pro R Rally

Die Kampagne 2026 markiert eine deutliche Erweiterung der Rallye-Raid-Ambitionen von Polaris, angeführt vom LOEB FrayMédia Motorsport–RZR Factory Racing Team. Der diesjährige Einsatz präsentiert das Debüt des völlig neuen RZR Pro R Rally, der speziell für die Homologation in der neuen SSV-1-Klasse entwickelt wurde. Parallel dazu tritt die titelgekrönte RZR Pro R Factory Plattform in der T4-Kategorie an.

Zusätzlich verstärken die Partnerteams TH Trucks und Santag Racing das Polaris Werksteam. Insgesamt stehen damit 11 Fahrzeuge am Start.

Dakar 2026: 8.000 Kilometer voller Extrembedingungen

Die Rallye Dakar 2026 findet vom 3. bis 17. Januar statt und führt die Teilnehmer erneut nach Saudi-Arabien. Dabei verläuft die Route über eine rund 8.000 Kilometer lange Rundstrecke mit Start und Ziel in Yanbu, wobei etwa 4.900 Kilometer als gewertete Spezialetappen gefahren werden.

Biwak, Belastung und strategische Erholungsphasen

Zwischen den einzelnen Etappen bieten die Biwak-Stopps den Teams nicht nur logistische Knotenpunkte, sondern auch dringend benötigte Erholungsphasen. Gleichzeitig stellt die Streckenführung höchste Anforderungen an Material, Navigation und Kondition.

Dünen, Fels und Marathonetappen: Die ultimative Herausforderung

So kombiniert der Kurs ausgedehnte Dünenfelder, felsige Pisten und anspruchsvolle Marathonetappen, wodurch die Dakar einmal mehr zum ultimativen Belastungsszenario für Mensch und Maschine wird.

Qualität im Fahrerfeld

„Die Qualität und Tiefe des Fahrerfelds, das 2026 auf unserer Polaris RZR Plattform antritt, ist ein beeindruckendes Zeichen des Vertrauens“, sagt René Basei, Vice President, Polaris International. „Gemeinsam mit unserem Werksteam und einer starken Liste unabhängiger sowie Partnerteams stellen wir unser bislang stärkstes Lineup. Es ist das beste Aufgebot, das wir je beim größten Rallye-Raid der Welt hatten. „Ihr Engagement – und darüber hinaus die bewährte Haltbarkeit sowie die konstante Performance der RZR-Plattform – erfüllen uns nicht nur mit großem Stolz, sondern geben uns zugleich das nötige Vertrauen. Aus diesem Grund blicken wir entsprechend fokussiert auf die erneute Jagd nach dem Dakar-Titel.“



LOEB FrayMédia Motorsport-RZR Factory Racing Team



LOEB FrayMédia Motorsport–RZR Factory Racing wird fünf Fahrzeuge in beiden SSV-Kategorien

einsetzen.

● RZR PRO R Factory (T4 category)

○ #420 Johan Kristoffersson (SWE) / Ola Fløene (NOR)

○ #412 Florent Vayssade (FRA) / Nicolas Rey (FRA)

● RZR PRO R Rally (Neue SSV 1 category)

○ #401 Brock Heger (USA) / Max Eddy Jr. (USA)

○ #407 Xavier De Soultrait (FRA) / Martin Bonnet (FRA)

○ #404 Gonçalo Guerreiro (POR) / Maykel Justo (BRA)

● RZR PRO R Factory (T4 category)

○ #420 Johan Kristoffersson (SWE) / Ola Fløene (NOR)

○ #412 Florent Vayssade (FRA) / Nicolas Rey (FRA)



● RZR PRO R Rally (new SSV 1 category)

○ #401 Brock Heger (USA) / Max Eddy Jr. (USA)

○ #407 Xavier De Soultrait (FRA) / Martin Bonnet (FRA)

○ #404 Gonçalo Guerreiro (POR) / Maykel Justo (BRA)

● RZR PRO R Factory (T4 category)

○ #420 Johan Kristoffersson (SWE) / Ola Fløene (NOR)

○ #412 Florent Vayssade (FRA) / Nicolas Rey (FRA)

● RZR PRO R Rally (new SSV 1 category)

○ #401 Brock Heger (USA) / Max Eddy Jr. (USA)

○ #407 Xavier De Soultrait (FRA) / Martin Bonnet (FRA)

○ #404 Gonçalo Guerreiro (POR) / Maykel Justo (BRA)



TH-Trucks Rally Team

TH-Trucks Rally Team: Erfahrung und Ambition für die Dakar 2026

Das in Spanien ansässige TH-Trucks Rally Team kehrt 2026 zur Rallye Dakar zurück. Bereits im Vorjahr überzeugte das Team mit einem starken fünften Platz in seiner Klasse. Dabei profitiert TH-Trucks von umfassender Erfahrung in der CERTT-Meisterschaft (Campeonato España Rallyes Todo Terreno). Zugleich baut das Team auf jahrelange Expertise und zahlreiche Erfolge im Rallye-Sport.



Das TH-Trucks Rally Team wird zwei Fahrzeuge in der T4-Kategorie mit dem RZR Pro R einsetzen:



● #423 Domingo Román (ESP) / Oscar Bravo (ESP)

● #440 Rui Silva (ANG) / Francisco Albuquerque (ANG)



„Wir freuen uns unglaublich, erneut mit Polaris zur Dakar Rally zurückzukehren. Unser fünfter Platz mit

Enrico Gaspari und Fausto Mota im Jahr 2025 war ein fantastisches Ergebnis für das TH-Trucks Rally

Team und gibt uns das Vertrauen, 2026 erneut stark antreten zu können. Der RZR Pro R gibt unseren

Piloten die Möglichkeit, auf höchstem Niveau zu konkurrieren – und die Zuverlässigkeit, um zwei Wochen Wüstenrennen gegen die besten Teams der Welt zu meistern.“

Alberto Herrero, Teammanager TH-Trucks Rallye-Team



Santag Racing Team

Zuletzt gewann ein von Santag vorbereitetes RZR Pro R mit der Startnummer 400 die 2025 World Rally-Raid Championship (W2RC) in der SSV-Kategorie. Es wurde pilotiert von Alexandre Pinto und Bernardo Oliveira.

2026 werden sie mit der Startnummer 400 antreten.



Santag Racing bringt vier Crews in der T4-Kategorie an den Start, alle mit dem RZR Pro R:

● #417 Hélder Rodrigues (POR) / Gonçalo Reis (POR)

● #424 João Dias (POR) / Daniel Jordão (AFG)

● #438 Bruno Martins (POR) / Eurico Adão (POR)

● #400 Alexandre Pinto (POR) / Bernardo Oliveira (POR)



„Mit Polaris bei der Dakar 2026 anzutreten, nachdem wir die FIA World Rally-Raid SSV Championship

2025 gewonnen haben, macht uns als Team unglaublich stolz. Dieses Jahr haben wir außerdem den FIA

European Bajas Junior Championship mit Alfonso Oliveira gewonnen. João Dias, der 2026 als #424

startet, holte zudem den Sieg beim BP Ultimate Rally-Raid Portugal 2025. Mit unseren vier Crews gehen

wir voller Zuversicht in die Herausforderung der saudi-arabischen Wüste – und treten gegen die besten

Teams der Welt an, angetrieben durch die RZR Pro R Plattform.“

David Viera, Teamchef und Group CEO, Santag Racing



ÜBER POLARIS



Polaris: Über 70 Jahre Innovation im Powersports-Segment

Innovationen, Erlebnisse und ein klarer Anspruch

Als weltweit führendes Unternehmen im Powersports-Bereich steht Polaris Inc. seit seiner Gründung im Jahr 1954 nicht nur für bahnbrechende Produktinnovationen, sondern zugleich für einzigartige Erlebnisse und Services. Damit lädt das Unternehmen Menschen rund um den Globus ein, die Freude an der Natur ganz neu zu entdecken.

Im Zentrum dessen steht ein hochwertiges Produktportfolio, das unter anderem die beliebten Polaris RANGER®, RZR® und Polaris GENERAL™ Side-by-Side-Offroad-Fahrzeuge umfasst. Hinzu kommen die Sportsman® All-Terrain-Fahrzeuge (ATVs), die seit Jahren zu den beliebtesten Modellen ihrer Klasse zählen.

Breite Produktpalette für zivile und professionelle Einsätze

Darüber hinaus bietet Polaris ein breites Spektrum militärischer und kommerzieller Offroad-Fahrzeuge, wodurch das Unternehmen nicht nur im zivilen, sondern auch im professionellen Einsatzbereich stark vertreten ist. Ebenso zählen Schneemobile sowie die Indian Motorcycle® Motorräder der Mittel- und Schwergewichtsklasse zum Sortiment, sodass wiederum die Vielseitigkeit und zugleich die strategische Breite des Angebots deutlich wird.

Zudem erweitert Polaris sein Portfolio kontinuierlich, indem das Unternehmen insbesondere auf markante und gleichzeitig zukunftsorientierte Fahrzeugkonzepte setzt. So ergänzen die ikonischen Slingshot® Moto-Roadster, die Aixam-Leichtfahrzeuge sowie die Goupil Elektrofahrzeuge das Programm, während gleichzeitig auch der Wassersportbereich gezielt ausgebaut wird. Ergänzend dazu umfasst das Angebot nicht nur Pontoon- und Deck-Boote, sondern unter anderem auch die branchenführenden Bennington-Pontoons, die wiederum nicht nur im Wassersportsegment Maßstäbe setzen, sondern damit das Sortiment konsequent und sinnvoll abrunden.

Zubehör, globale Präsenz und ein konsistenter Markenkern

Zusätzlich bereichert Polaris das Fahrerlebnis konsequent mit einem umfassenden Sortiment an Ersatzteilen, Bekleidung und Zubehör, wodurch Kunden weltweit ganzheitlich unterstützt werden. Der Hauptsitz von Polaris befindet sich in Minnesota (USA). Gleichzeitig ist das Unternehmen heute in über 100 Ländern weltweit vertreten und fest etabliert.

FAQ zur Dakar 2026

Was ist neu am Polaris RZR Pro R Rally für die Dakar 2026?

Der neue RZR Pro R Rally wurde speziell für die Homologation in der neuen SSV-1-Klasse entwickelt. Er bietet optimierte Offroad-Performance, ein verstärktes Chassis und ein aktualisiertes Fahrwerks-Setup für extreme Rallye-Raid-Bedingungen.

Wie viele Fahrzeuge setzt Polaris bei der Rallye Dakar 2026 ein?

Polaris startet 2026 mit insgesamt 11 Fahrzeugen. Neben dem Werksteam sind die Partnerteams TH Trucks und Santag Racing Teil des Lineups.

Welche Route erwartet die Teilnehmer der Dakar 2026?

Die Dakar 2026 führt über eine rund 8.000 Kilometer lange Rundstrecke durch Saudi-Arabien, davon 4.900 Kilometer Wertungsprüfungen. Start und Ziel liegen in Yanbu.

In welchen Kategorien tritt Polaris an?

Polaris startet in der neuen SSV-1-Klasse mit dem RZR Pro R Rally und parallel in der T4-Kategorie mit der bewährten RZR Pro R Factory Plattform.

Welche Teams unterstützen das Polaris Werksteam?

Neben dem LOEB FrayMédia Motorsport–RZR Factory Racing Team gehören 2026 auch TH Trucks und Santag Racing zu den offiziellen Partnerteams.