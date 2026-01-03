Neuer Polaris RZR Pro R Rally für die Dakar 2026

Polaris RZR Factory Racing erweitert sein Rennprogramm – mit einem völlig neuen, speziell entwickelten Einsatzfahrzeug, das 2026 sein Debüt bei der Dakar feiert.

Polaris Offroad, führend in der Entwicklung moderner Offroadfahrzeuge, stellt den komplett neuen Polaris RZR Pro R Rally vor – ein von Grund auf konstruiertes Rallyefahrzeug, entwickelt für die extremsten Bedingungen des Wüstenrennsports. Der Pro R Rally ist das bisher fortschrittlichste, wettkampffertige Fahrzeug von Polaris.

Der Pro R Rally startet Seite an Seite mit der bewährten RZR Pro R Factory Plattform, die 2024 und 2025 historische Siege eingefahren hat. Diese Doppelstrategie unterstreicht das klare Bekenntnis von Polaris zu Innovation, Haltbarkeit und rennerprobter Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

„Die Dakar ist der ultimative Härtetest für Fahrzeugperformance und Teamstärke. Unser Ziel für 2026 ist einfach: den Titel verteidigen und gleichzeitig die Innovationskraft von Polaris zeigen“, sagt Alex Scheuerell, Leiter Offroad-Motorsport bei Polaris. „Mit zwei Dakar-Siegern an der Spitze unseres fünfköpfigen Fahrerfeldes und einer komplett neuen Fahrzeugplattform sind wir besser vorbereitet und ambitionierter denn je.“

Der Pro R Rally wurde gezielt für internationale Rallyereglements und für Dakars vielseitiges, weitläufiges Terrain entwickelt. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

DYNAMIX Fahrwerk mit halbaktiver Regelung: Von Polaris-Ingenieuren speziell für die harten Anforderungen der Dakar abgestimmt.

Umfassende Motorsteuerung und Datenerfassung: Professionelle Systemtechnik für optimale Kontrolle und präzise Informationen in Echtzeit.

Seitliche Lufteinlässe: Verbessern die Kühlung und dienen zugleich als Startnummernflächen.

Cockpit mit Carbon-Armaturenbrett und Carbon-Rahmen für die Frontscheibe: Weniger Gewicht, mehr Steifigkeit, echtes Rennsportgefühl.

FIA-homologierte Sicherheitszelle: Entwickelt und getestet für maximale Robustheit und Fahrerschutz unter Dakar-Bedingungen.

Mit Titelgewinnen, erweiterter Fahrzeugleistung und einem der stärksten Fahrerfelder der gesamten Rallye treten Polaris RZR Factory Racing und das LOEB FrayMédia Motorsport Team bei der Dakar 2026 mit einem klaren Ziel an:

die Grenzen des Offroad-Rennsports weiter verschieben und den dritten Sieg in Folge holen.

Die Dakar 2026 findet vom 3. bis 17. Januar in Saudi-Arabien statt.

ÜBER POLARIS

Tradition, Innovation und Leidenschaft seit 1954

Als weltweit führendes Unternehmen im Powersports-Bereich steht Polaris Inc. (NYSE: PII) seit seiner Gründung im Jahr 1954 für bahnbrechende Produktinnovationen. Gleichzeitig entwickelt das Unternehmen einzigartige Erlebnisse und Services, die wiederum Menschen dazu einladen, die Freude an der Natur aktiv zu entdecken.

Dabei umfasst das hochwertige Produktportfolio von Polaris ein außergewöhnlich breites Spektrum moderner Fahrzeuge. So gehören unter anderem die Polaris RANGER®, RZR® und Polaris GENERAL™ Side-by-Side-Offroad-Fahrzeuge ebenso dazu wie die Sportsman® All-Terrain-Fahrzeuge (ATVs).

Darüber hinaus ist Polaris auch im professionellen Segment stark positioniert. Denn neben zivilen Modellen zählen sowohl militärische als auch kommerzielle Offroad-Fahrzeuge, Schneemobile sowie die Indian Motorcycle® Motorräder der Mittel- und Schwergewichtsklasse zum Portfolio.

Ergänzend dazu erweitert Polaris sein Angebot kontinuierlich. So kommen innovative Fahrzeugkonzepte wie die Slingshot® Moto-Roadster, Aixam-Leichtfahrzeuge und Goupil Elektrofahrzeuge hinzu, während Polaris gleichzeitig im Wassersportsegment präsent ist. Dort bietet das Unternehmen Pontoon- und Deck-Boote, unter anderem die branchenführenden Bennington-Pontoons.

Abschließend rundet Polaris das Fahrerlebnis nicht nur mit Fahrzeugen, sondern auch mit einem umfassenden Sortiment an Ersatzteilen, Bekleidung und Zubehör ab, wodurch Kunden weltweit von einem ganzheitlichen Powersports-Ökosystem profitieren. Der Hauptsitz von Polaris befindet sich in Minnesota (USA), und das Unternehmen ist heute in über 100 Ländern weltweit vertreten.

Häufige Fragen zum Polaris RZR Pro R Rally

Was ist der Polaris RZR Pro R Rally?

Der RZR Pro R Rally ist ein neu entwickeltes Rallyefahrzeug von Polaris, das speziell für internationale Wüstenrallyes wie die Dakar konzipiert wurde.

Wann feiert der Polaris RZR Pro R Rally sein Dakar-Debüt?

Das Fahrzeug startet erstmals bei der Rallye Dakar 2026 in Saudi-Arabien.

Welche Besonderheiten bietet der RZR Pro R Rally gegenüber dem bisherigen Pro R?

Er verfügt unter anderem über ein halbaktives DYNAMIX-Fahrwerk, erweiterte Datenerfassung, ein Carbon-Cockpit und eine FIA-homologierte Sicherheitszelle.

Warum setzt Polaris 2026 auf zwei Fahrzeugplattformen?

Die Doppelstrategie ermöglicht es Polaris, bewährte Siegertechnik mit innovativer Neuentwicklung parallel im Wettbewerb einzusetzen.

Was ist das Ziel von Polaris bei der Dakar 2026?

Polaris RZR Factory Racing strebt den dritten Dakar-Gesamtsieg in Folge an und will neue Maßstäbe im Offroad-Rennsport setzen.

Text/Fotos Polaris Germany https://www.polarisgermany.de