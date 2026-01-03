Neue Stiefel für den Cowboy



Reifen-Spezialist Bohnenkamp führt eine breite Palette an Reifen für ATVs und UTVs. Darunter ein alter Bekannter – der Versa Trail von Carlisle. Wir entdecken den Allrounder neu.

Unser Redakteur Jens freut sich. Sein Kymco UXV 700 wurde neu besohlt. Die betagten und reichlich abgenutzten Serien-Pellen mussten einem Satz Versa Trail von Carlisle weichen. Die hatte die Firma Bohnenkamp, Importeur der Marke aus dem niedersächsischen Osnabrück, empfohlen, nachdem wir das Einsatzgebiet wie folgt eingegrenzt hatten:

Der Versa Trail auf dem Reiterhof im Einsatz



„Mein UTV habe ich zum Arbeiten“, erklärt Jens, der mit seiner Frau einen Reiterhof in der Eifel betreibt. Hier konnten wir schon mehrere Utility-Produkte einsetzen und testen. „Was wir anschaffen, muss laufen. Bis zu zwölf Stunden am Tag!“ Das gilt insbesondere für den Traktor und das UTV. Wasserfässer auf die Weiden, Anhänger rangieren, Futtermittel beim Landhandel abholen, Zäune reparieren, Holz im Waldstück bearbeiten – das Spektrum ließe sich um zahllose UTV-typische Einsatzbereiche erweitern. „Das bedeutet, ich fahre über nasse wie trockene Wiesen, nutze die umliegenden Feldwege ebenso wie die Landstraße und muss auch schon mal über einen Acker mit tiefen Furchen.“ Nicht der Weg ist das Ziel, sondern die Arbeit bestimmt den Kurs.

Ein alter Bekannter

Diemal auf dem UTV montiert. ATV-Fahrer können den Reifen auch nutzen.

Wir hatten vor einigen Jahren den Versa Trail bereits auf einem 570er Sportsman montiert. Damals bescheinigten wir dem Reifen ein breites Einsatzspektrum, ordneten ihn als Allrounder ein. Jetzt steht das Thema Utility im Fokus und die Pelle wird von Jens und dem Kymco hart ran genommen.

Mit seiner haltbaren Gummimischung und der langlebigen, 6-lagigen Konstruktion, müsste der Reifen theoretisch bestens für den Reiterhofbetrieb gerüstet sein. Auffallend ist die extrem breitere Auflagefläche als die des originalen Pneus.

„Das macht sich direkt bemerkbar“, sagt Jens. „Auf der Wiese lässt sich die 700er präziser steuern als zuvor.“ Am Rand der Weide steht eine Dornenhecke, eingewachsen in Stacheldraht. Es drohen Durchstiche mit Plattfüßen als Folge. Die mit Nylon durchwirkte Karkasse schützt vor diesen, wie auch vor Schnitten, Spänen und letztlich auch vor übermäßiger Abnutzung des Reifens.



Auf der Straße gibt es nichts zu meckern. Die Räder schmieren in den Kurven nicht weg und vor allem auf nassem Asphalt lässt sich der Versa Trail bestens führen. Wir fahren rund einen Bar Luftdruck, womit die 16 Millimeter Profil – mittig gemessen – satt auf der Fahrbahn liegen. Dass der Versa Trail auch hier gut abliefert, liegt wohl auch am Layout seines Profils. Die Anordnung der Stollen wurde mittels Computertechnik optimiert und ist nicht an eine Laufrichtung gebunden. „Mit wenig Luftdruck auf der Reitbahn klappt sogar mit dem Reitbahnplaner ganz gut. Irgendwie findet der Carlisle Grip.“ Für Jens stimmt der erste Eindruck.

Langzeit-Test

Derzeit auf vielen Untergründen im Test

2017 maßen wir wenig Verschleiß am Versa Trail. Der Sportsman war vornehmlich auf Touren und im Alltagseinsatz. Gemeinsam mit Jens wollen wir der Pelle nun noch einmal genauer auf den Zahn – oder besser den Stollen – fühlen. In Kürze werden wir mehrere Tage auf dem Hof die Pferde versorgen und typische Arbeiten verrichten helfen. Bis dahin führt Jens ein Test-Tagebuch.

In der Ausgabe 1-2026 erfahrt Ihr mehr über den Anbieter des Versa Trail, die Firma Bohnenkamp aus Osnabrück.



Wir sagen Euch, ob wir mit dem Carlisle Versa Trail einen Reifen gefunden haben, der haltbar ist und möglichst vielen Elementen trotzt. Er ist jedenfalls – so viel ist sicher – für Fahrergeeignet, die nicht zwischendurch wechseln wollen, können oder / und einfach viel unterwegs sind.