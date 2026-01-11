ATV-Abenteuer in der Auvergne

Die Auvergne im Herzen Frankreichs ist ein Ort, den man nicht einfach nur besucht – man erlebt ihn.

Wenn der Motor leise vor sich hin brummt, die kühle Bergluft das Gesicht streift und der Blick sich über endlose Landschaften öffnet, weiß man: Genau hier bist Du richtig!

Hier bist Du richtig. Genau richtig um mit viel Freude unterwegs zu sein.

Zwei Tage unterwegs in einer der beeindruckendsten Regionen Frankreichs – die Auvergne bietet eine Kulisse, die wie geschaffen ist für Entdeckungstouren abseits des Alltags. Rund um Chambon-sur-Lac reiht sich ein landschaftliches Highlight an das nächste: weite Hochebenen, dichte Wälder, schmale Bergwege und immer wieder spektakuläre Ausblicke.

Die Landschaft: atemberaubend



Der Tag beginnt früh. Noch bevor die Sonne richtig Kraft bekommt, liegt eine frische Kühle in der Bergluft. Nach einem typisch französischen Frühstück mit Baguette und Käse geht es los in Richtung Berge. Zunächst führen asphaltierte Straßen aus dem Ort hinaus, doch schon bald wechseln sie zu schmalen Bergwegen, die sich durch eine abwechslungsreiche Landschaft schlängeln.

Das Fahren in dieser Region fühlt sich völlig anders an als in dicht besiedelten Gegenden. Die Wege scheinen endlos, der Blick schweift über offene Flächen und plötzlich wieder durch dichte Waldpassagen. Das Tempo ist entspannt, genug Zeit, um die Umgebung bewusst wahrzunehmen. Nach einigen Stunden ist eine Pause mehr als willkommen: Kaffee, frisches Brot, Käse und Pastete – einfache Dinge, die an diesem Ort besonders gut schmecken.

Fahrspaß in der Auvergne



Die Bedingungen könnten kaum besser sein. Während es in den Tagen zuvor noch geregnet hatte, bleibt es nun weitgehend trocken. Der Boden bietet guten Grip, Staub und Schlamm halten sich die Waage. So lässt sich die Landschaft unbeschwert genießen. Ein besonderes Highlight ist die Durchfahrt durch den Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne. Mit seinen ausgedehnten Flächen, vulkanischen Formationen und Gipfeln von bis zu 1.800 Metern gehört er zu den beeindruckendsten Naturparks Frankreichs. Immer wieder laden Aussichtspunkte zum Anhalten ein. Der Blick über das vulkanische Panorama ist atemberaubend – ruhig, weit und fast schon majestätisch.

Abwechslungsreich

Nach einer ausgedehnten Mittagspause mit regionalen Spezialitäten geht es am Nachmittag weiter. Schon kurz hinter den Ortschaften führen die Wege wieder ins Gelände. Dicht bewaldete Abschnitte wechseln sich mit offenen Höhenzügen ab. Teilweise wirkt das Terrain anspruchsvoll, doch genau das macht den Reiz dieser Tour aus. Oben angekommen, belohnt ein neuer Ausblick die Mühe.

Ein besonders eindrucksvolles Panorama bietet sich nahe Besse-et-Saint-Anastaise: Von hier aus öffnet sich der Blick auf den Lac Pavin, einen tiefblauen Kratersee, eingebettet in eine fast perfekte Kreisform. Ein Ort, der zum Verweilen einlädt.

Gut, dass es am Tag zuvor noch geregnet hatte.



Am Ende des Tages bleibt noch Zeit, die Eindrücke Revue passieren zu lassen. Nach einer heißen Dusche und einem guten Abendessen klingt der Tag entspannt aus. Die Auvergne zeigt sich dabei nicht nur als Region für Abenteuer, sondern auch als Ort des Genusses, der Ruhe und der Naturverbundenheit.

Diese Reise hinterlässt bleibende Eindrücke – nicht wegen Geschwindigkeit oder Technik, sondern wegen der Landschaft, der Freiheit und der besonderen Atmosphäre, die diese Region so einzigartig macht.

Kymco Evasion

Anlass und gelegenheit zu dieser aussergewöhnlichen Tour gab uns der KYMCO-Importeur für die Benelux-Länder. Kymcolux organisierte bereits zum zehnten Mal ein großes Event für Quadfahrer der Marke: Kymco Evasion. Zwei Tage lang konnten sich die Fahrer an einem der schönsten Orte Frankreichs wohl fühlen. Chambon-sur-Lac wurde bereits zum zweiten Mal als Gebiet ausgewählt. Hier, wo nahezu jeder Platz eine einzigartige Fotokulisse bietet und das Fahren mit einem ATV in fast allen Bereichen noch erlaubt ist.

Text: Maurice van Oosten, Ralf Wilke

Fotos: Kymco