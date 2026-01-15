Shark Schneeschild

Nachdem wir die letzten Jahre in Mitteldeutschland wenig bis gar kein Schnee hatten, kam es diesen Winter endlich Mal wieder ordentlich runter.



Was lag also näher als ein Schneeschild zu testen. Wir haben uns für das Modell von Shark entschieden, welches auch so als Zubehör für CFMoto angeboten wird. Vertrieben wird das Ganze von ASP Group Distribution.

Das Schneeschild kommt demontiert mit allem Zubehör, welches für die Montage benötigt wird. Der Halter ist ein Universalhalter, der an nahezu jedes ATV passen sollte. In unserem Fall haben wir das ganze an die CForce 1000 MV unseres Redakteurs Erik verbaut.

Montage des Schneeschilds am ATV – einfach, aber mit Hinweisen

Vorweg – eine Montageanleitung ist nicht im Lieferumfang erhalten. Diese kann man sich aber aus dem Internet herunter „ziehen“. Zudem gibt es einige gute Videos in denen Montage und Einstellung sehr gut erklärt wird. Als geübter Schrauber lässt sich das Teil sehr gut montieren. Wer nicht so geübt ist der lässt es lieber bei dem Händler seines Vertrauens montieren. Ebenso sollte man verfahren, wenn noch Garantie auf dem ATV ist. Diese könnte bei unsachgemäßer Montage nämlich erlöschen.

Universalhalter und Besonderheiten an der CFMOTO CForce 1000 MV

Der Halter wird recht simpel mittels 2 Bügelschellen am Rahmen montiert – das war es schon. Dieser kann bei Nichtbenutzung des Schildes so am Fahrzeug verbleiben, ohne zu stören. Die Bodenfreiheit verringert sich dadurch nur minimal. Bei der CForce MV ist die Besonderheit das diese einen kompletten Unterfahrschutz hat. In diesen müssen 2 Löcher gefräst werden damit die Bügelschellen durch Passen. Mit Hebebühne lässt sich dies auch ohne Demontage durchführen. Wir hatten den vorderen Teil abgebaut. Klasse auch das es bei CFMoto schon entsprechende Aufkleber am Rahmen gibt, die anzeigen wo Zubehör mittels Bügelschellen angebracht werden darf / soll – super mitgedacht !

Das Schneeschild lässt sich mit dem Halterahmen ganz einfach durch ziehen eines Hebels „ausklinken“ und andersherum wieder recht schnell einklinken.

Praxistest: Schneeräumen mit dem Shark Schneeschild

Anschließend absolvierten wir direkt einen ersten Praxistest zum Schneeräumen, bei dem wir anfangs noch etwas zurückhaltend vorgingen, während sich das Arbeiten bereits nach wenigen Minuten deutlich zügiger gestaltete. Dabei zeigte sich jedoch, dass die Federn zunächst etwas nachgespannt werden mussten, da das Schneeschild bei leichter Berührung noch zu früh abklappte. Nach Verstellung ging dies schon viel besser. Der Schild lässt sich in der Seitenneigung verstellen, um den Schnee auch auf die Seite zu befördern. Hier sind mehrere Einstellungen nach beiden Seiten Möglich. Abgesenkt und angehoben wird er übrigens durch die Seilwinde am ATV welche vorne eingehakt werden muss – simpel und doch ordentlich gelöst.

Insgesamt kann das Schneeschild voll überzeugen und macht das, was es soll. Solide Verarbeitung zu fairem Preis. Besonders praktisch ist der Schnellverschluss mit dem man das Schild praktisch an und abbauen kann ohne viel Aufwand oder Werkzeug zu benötigen.

Hinweis: Aktuelle Schneeschild-Aktionen vieler Hersteller

Zurzeit haben viele Hersteller Aktionen und bieten ein Schneeschild mit an. Hier muss dann nur die Montage gezahlt werden – also schnell sein und Zuschlagen!!

Häufige Fragen zum Shark Schneeschild

Passt das Shark Schneeschild auf jedes ATV?

Ja, das Shark Schneeschild wird mit einem Universalhalter geliefert, der an nahezu jedes ATV montiert werden kann. In unserem Test passte das System problemlos an die CFMOTO CForce 1000 MV. Je nach Fahrzeug können jedoch kleine Anpassungen, etwa am Unterfahrschutz, notwendig sein.

Ist die Montage des Shark Schneeschilds kompliziert?

Für geübte Schrauber ist die Montage unkompliziert und gut machbar. Eine gedruckte Anleitung liegt zwar nicht bei, diese kann jedoch online heruntergeladen werden. Wer unsicher ist oder noch Garantie auf dem ATV hat, sollte die Montage besser vom Fachhändler durchführen lassen.

Wie wird das Schneeschild angehoben und abgesenkt?

Das Anheben und Absenken des Schneeschilds erfolgt über die Seilwinde des ATVs. Das Seil wird vorne eingehakt, wodurch sich das Schild einfach und zuverlässig bedienen lässt – eine praktische und bewährte Lösung im Alltag.

Lässt sich das Shark Schneeschild in der Seitenneigung verstellen?

Ja, das Schneeschild kann seitlich in mehreren Stufen verstellt werden. Dadurch lässt sich der Schnee gezielt nach links oder rechts schieben, wodurch insbesondere beim Räumen von Wegen und Einfahrten ein klarer Mehrwert entsteht.

Wie fällt das Fazit zum Shark Schneeschild aus?