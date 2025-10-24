Herbst-Action im Herzen Mitteldeutschlands

Auch 2025 lud die Quadfactory Beitler wieder zu ihrem traditionellen Herbstevent ein – ein fester Termin im Kalender vieler Offroad-Fans.

Vom 26. bis 28. September trafen sich zahlreiche Fahrerinnen, Fahrer und Besucher im Herzen Mitteldeutschlands, um gemeinsam ein Wochenende voller Action, Gemeinschaft und Motorensound zu erleben.

Beitler lud zum Offroad-Wochenende 2025

In diesem Jahr wurde das Event erstmals um ein Offroad-Camp erweitert. Auf einem eigens angelegten Gelände konnten die Teilnehmer ihre Quads und ATVs auf Herz und Nieren testen. Der Trail-Parcours war rund 1,8 Kilometer lang und bot somit für jeden Anspruch das passende Terrain. Egal ob gemütliches Cruisen oder anspruchsvolle Passagen – hier war Fahrkönnen gefragt.

Das Gelände selbst hat eine besondere Geschichte, denn es liegt auf dem Areal eines ehemaligen Tagebaus und umfasst beeindruckende 50 Hektar Offroad-Fläche. Die Bedingungen waren „feucht-fröhlich“, doch gerade das machte den Reiz aus. Matsch, Wasser sowie jede Menge Spaß prägten das Wochenende – wie auf den Bildern unschwer zu erkennen ist.

Neben dem Fahrspaß konnten sich Besucher außerdem über die aktuellen Modelle der Marken Odes, Loncin und Segway informieren. Die Fahrzeugpaletten 2025 standen zur Besichtigung und zugleich für Beratung bereit. Auch der Nachwuchs kam nicht zu kurz, denn Kinder durften in Begleitung ihrer Eltern den speziell vorbereiteten Kinder-Offroadbereich erkunden – natürlich mit passenden Kinderfahrzeugen.

Für das leibliche Wohl sorgte das eingespielte Team um Oliver Beitler, das sowohl mit herzhaftem Essen als auch mit heißen Getränken und guter Stimmung überzeugte. Zwischen den Fahrten blieb Zeit zum Fachsimpeln, zum Austauschen und natürlich zum Netzwerken – ganz wie es die Offroad-Community liebt.

Wer nach dem Wochenende Lust auf mehr bekommen hat, darf sich freuen, denn über die Website www.quadfactory.net bietet die Quadfactory auch 2026 wieder zahlreiche Touren und Events an. Die Buchung erfolgt bequem über den Offroad-Erlebnisshop, wo verschiedene Zahlungsmöglichkeiten und zudem individuelle Optionen zu jeder Veranstaltung zur Verfügung stehen.

Neben den ATV- und Quad-Touren gibt es auch weiterhin geführte Geländewagentouren. Teilnehmende können dabei entweder ihr eigenes Fahrzeug testen oder aber einen Geländewagen anmieten. Weitere Informationen zu den kommenden Offroad-Erlebnissen gibt es telefonisch unter 034424 / 21583, über Facebook und Instagram, sowie natürlich direkt bei der Redaktion der Quadwelt.