SPORTIVA Händlerveranstaltung 2025

Neue Maßstäbe, starke Modelle, klare Vision – Jetzt kommt der 1000er!

Mit einer Serie von vier exklusiven Händlerveranstaltungen in Leipzig, Bremen, Eschweiler und Heilbronn hat die Michael Leeb Trading GmbH die nächsten Meilensteine der Marke SPORTIVA präsentiert. Die Events standen ganz im Zeichen von persönlicher Nähe, echtem Austausch – und vor allem: eindrucksvollen neuen Fahrzeugen und visionärer Markenstrategie.

Ein starker Auftritt – persönlich, nahbar, direkt

Im Gegensatz zu anonymen Massenveranstaltungen hat sich SPORTIVA bewusst für kleinere, regionale Händler-Meetings entschieden. Ziel: Nähe schaffen, individuelle Fragen beantworten und die neuen Modelle in entspannter Atmosphäre präsentieren. Die Resonanz der Händler? Überaus positiv – und das aus gutem Grund.

Die SPORTIVA Erfolgsformel

Schon jetzt gehört SPORTIVA zu den wachstumsstärksten Marken im Segment der ATVs und UTVs in Europa. Gefertigt bei einem der führenden chinesischen Hersteller – mit über 40 spezialisierten Produktionslinien, langjähriger Joint-Venture-Erfahrung mit Yamaha sowie als Teil der staatlichen SINOMACH-Gruppe – bietet SPORTIVA nicht nur zuverlässige und moderne Fahrzeuge, sondern auch Stabilität in geopolitisch unsicheren Zeiten.

China als Produktionsstandort hat sich nicht nur etabliert – er ist zukunftssicher, krisenresistent und technologisch auf dem neuesten Stand. SPORTIVA steht dabei nicht einfach nur für Qualität, Verfügbarkeit und zugleich für eine aggressive, aber dennoch faire Preisstruktur, sondern vielmehr für eine konsequent umgesetzte Markenphilosophie. Gerade in diesen Zeiten zeigt sich deutlich: Leistbare Qualitätsprodukte mit verlässlicher Herstellergarantie sind gefragter denn je.

Produktportfolio 2025/2026 – vom Kinderquad bis zum Kraftpaket

SPORTIVA 110 – Der Einstieg für die Jüngsten

Mit dem SPORTIVA 110 um 1.899 € (UVP) wird das Sortiment auch für die Fahrer von morgen erweitert. Das Mini-ATV richtet sich an junge Fahrer und überzeugt mit praktischen Features:

107 ccm, 6,3 PS Leistung

LED-Beleuchtung vorn und hinten

Digital-Display mit Tankanzeige

Robuste Stahlfelgen, Offroad-Bereifung

Notaus-Schalter & Kindersicherung

Sport-Auspuff, Kunststoffverkleidung

Scheibenbremsen vorne & hinten

Ready-to-use Fahrwerk & Frontbumper

SPORTIVA 520 GT – Wer clever kauft, fährt SPORTIVA

Mit der 520 GT bringt SPORTIVA ein Modell auf den Markt, das die Mittelklasse neu definiert. Für nur 6.999 € (UVP) bietet sie eine Ausstattung, die in dieser Preisklasse ihresgleichen sucht – inklusive ABS, EPS, Aluminiumfelgen, TFT-Display und vielem mehr.

493 ccm, 38 PS, 42,5 Nm Drehmoment

ABS & EPS serienmäßig

Differentialsperre vorne, verstellbares Fahrwerk

12” Kenda Offroad-Reifen auf Alufelgen

Elektronisches Daumengas, TFT-Display

LED-Licht, USB-C, Seilwinde mit Fernbedienung & Gepäcksystem

Sitzheizung, Schnellverschluss-Sitzbank optional

Die 520 GT ist damit das ideale Einsteigermodell für anspruchsvolle Kunden – und ein echtes Verkaufsargument im Schauraum.

SPORTIVA 620 GT – Das Erfolgsmodell

Die 620 GT war bereits vor dem offiziellen Marktstart ein Verkaufserfolg. Ausverkauft – und für viele Monate im Voraus vorbestellt. Kein Wunder: Mit 580 ccm, 41 PS und massiver Ausstattung bringt dieses Modell alles mit, was sich anspruchsvolle Fahrer wünschen.

​41 PS, 49,5 Nm Drehmoment, ABS & EPS

14” Beadlock-Felgen mit Kenda-Offroadreifen

Verstellbare Gasdruckfederbeine

Differentialsperre vorne & hinten

Großzügige Staufächer, Sitz- & Griffheizung

LED-Beleuchtung, Seilwinde mit Fernbedienung, sportliches Design

Der UVP liegt bei 8.499 €, die Ausstattung ist auf Oberklasse-Niveau. Ab Dezember 2025 lieferbar – und bereits heiß begehrt.

Die neue Oberklasse: SPORTIVA 1000 Duale & Duale WIDE

Mit der SPORTIVA 1000-Serie präsentiert SPORTIVA 2025 erstmals ein echtes Flaggschiff – in zwei Varianten: „Duale“ und „Duale WIDE“.

1000 ccm Motor mit über 90 PS

28–30 Zoll Mischbereifung , sportlich & trittsicher

, sportlich & trittsicher EFI-Einspritzsystem , CarPlay / Android Auto vorbereitet

, CarPlay / Android Auto vorbereitet Griff- & Sitzheizung, Soziussitz, Windschild serienmäßig

Multifunktions-TFT-Display mit EPS- & ABS-Kontrolle

mit EPS- & ABS-Kontrolle 30 Liter Tankvolumen , 480 kg Leergewicht

, 480 kg Leergewicht Maximale Ausstattung, optionales Zubehör verfügbar

Die neue WIDE-Version bringt darüber hinaus ein breiteres Fahrwerk mit sich und folgt damit dem Trend, der bereits bei anderen Herstellern auf Begeisterung stößt – ohne dabei jedoch die typische SPORTIVA-Identität zu verlieren. Der Einstiegspreis: 11.599 € für die Duale, 12.499 € für die WIDE.

Diese Fahrzeuge sind daher nicht nur optisch ein klares Statement, sondern überzeugen auch durch technische Raffinesse – unter anderem mit CarPlay-Funktionalität, deren Aktivierung derzeit zwar noch von der europäischen Homologation abhängt, die aber schon vorbereitet ist.

UTV-Vorschau: SPORTIVA arbeitet. SPORTIVA liefert.

Ein weiteres großes Thema auf der Veranstaltung war der Ausblick auf das kommende UTV-Programm:

SPORTIVA 1000 Benzin

SPORTIVA 1100 Diesel

Marktstart: ab Mitte 2026

Klare Positionierung: arbeitstauglich, robust, modern

Ziel: Vollsortiment im ATV/UTV-Segment innerhalb von 12 Monaten

Denn SPORTIVA setzt ganz bewusst auf Zukunftssicherheit: Die Technik befindet sich bereits im Fahrzeug – bereit, sobald die Gesetzgebung folgt. Genau hier zeigt sich erneut die langfristige Strategie hinter der Marke.

Verfügbarkeit & Vorbestellung

Die neuen SPORTIVA 1000er-Modelle sind ab Anfang 2026 offiziell erhältlich. Vorbestellungen sind ab sofort bei allen autorisierten SPORTIVA-Händlern in Deutschland und Österreich möglich. Wer Interesse an einer SPORTIVA hat, kann sich direkt über sportiva-moto.com, per E-Mail oder Social Media Kontakt aufnehmen und wir die nächsten Händler in der Umgebung werden Ihnen empfohlen.

Fazit: SPORTIVA denkt weiter – und handelt schneller

Die Händlerveranstaltung 2025 hat dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Sie zeigte einmal mehr, dass SPORTIVA nicht nur eine Marke ist, sondern vielmehr ein Versprechen – an Kunden, Händler und die Zukunft gleichermaßen.

Ein Versprechen für Qualität, Innovation und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Mit einem starken Modellportfolio, echten USP in Technik & Design, klarer Preispolitik und persönlichem Support bietet SPORTIVA seinen Partnern mehr als nur Fahrzeuge: eine echte Perspektive.