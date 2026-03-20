3 Neue von Can-Am

Can-Am setzt mit neuenATVs und Side-by-Sides für 2026 seine Vorreiterrolle im Bereich der Innovation im Offroad-Bereich fort.

Das ATV-Produktangebot für dieses Jahr setzt mit dem revolutionären Can-Am Outlander Electric, dem robusten Outlander MAX 6×6 und mit der nächsten Generation des Can-Am Traxter drei Ausrufezeichen.

Flüsterleise Revolution: der brandneue Can-Am Outlander Electric 2026

Der Can-Am Outlander Electric 2026 definiert die Begriffe Gebrauchstauglichkeit und Abenteuer für Landwirte, Viehzüchter und Outdoor-Enthusiasten neu. Angetrieben vom Rotax E-Power, dem gleichen modularen Powerpack wie die Elektromotorräder und Motorschlitten von BRP, liefert dieses neue Modell 47 PS und ein Drehmoment von 72 Nm bei einer Reichweite von bis zu 80 Kilometern unter optimalen Bedingungen. Er überzeugt durch sofortige Gasannahme, wählbare Fahrmodi – Normal, Sport, Arbeit – und lässt sich mit einem Level-2-Ladegerät in nur 50 Minuten von 20 auf 80 % aufladen.

Was ihn auszeichnet, ist sein flüsterleiser Betrieb. Ausgestattet mit Elektroantrieb, geräuschreduzierenden XPS Recon Force Reifen, optimierter Aufhängung und einem geräuscharmen Kühlsystem ermöglicht er ein sanftes Fahrerlebnis, das perfekte Voraussetzungen dafür bietet, den Kontakt zu Land und Natur zu genießen, ohne diese zu stören. All dies bei weiterhin echtem Can-Am Fahrgefühl mit branchenführender Anhängelast von 830 kg und beeindruckender Geländegängigkeit.

Ultimatives Nutzfahrzeug: Can-Am Outlander 6×6 und MAX 6×6

Der Can-Am Outlander 6×6 und Outlander MAX 6×6 wurden für härtere Arbeit, weitere Erkundungstouren und jede Art von Gelände entwickelt – und sie erreichen Orte, an die sich die meisten ATVs niemals wagen würden. Mit Sechsradantrieb, einem robusten Fahrgestell und kraftvollen, technisch ausgereiften Rotax Motoren ermöglichen der Outlander 6×6 und der Outlander MAX 6×6 grenzenlose Abenteuer. Sie sind die leistungsstärksten ATVs im Can-Am Produktangebot.

Der Outlander 6×6 1000R Backcountry und der Outlander MAX 6×6 1000R Backcountry sind mit 30“-Reifen auf Beadlock-Felgen ausgestattet. Außerdem sorgt eine Aufhängung mit gebogenem Doppeldreieckslenker in Kombination mit SHOWA IFP Stoßdämpfern für ein beeindruckend ruhiges und stabiles Fahrverhalten mit viel Bodenfreiheit. Angetrieben werden sie vom branchenführenden Rotax V2-Motor mit 999 ccm Hubraum, der eine Leistung von 101 PS und ein Drehmoment von 94 Nm liefert. Mit wählbaren Fahrmodi, Visco-6lok Frontdifferenzial und einem weiterentwickelten stufenlosen Getriebe (CVT) wird die Kraft effizient und präzise auf den Boden übertragen, während der Fahrer von mehr Grip und besserer Manövrierbarkeit profitiert. Der Outlander 6×6 und der Outlander MAX 6×6 sind auch in den Paketen 700 DPS und 850 DPS erhältlich. Der Outlander 6×6 und der Outlander MAX 6×6 wurden unter rauesten Wetterbedingungen und in extremem Gelände entwickelt und bieten eine leistungsstarke Kombination aus zuverlässiger Performance und unendlicher Vielseitigkeit.

Traxter HD11

Can-Am verändert mit der nächsten Generation seines Modells Can-Am Traxter die Landschaft der Side-by-Side-Fahrzeuge für den Nutz- und Freizeitbereich. Der Traxter wird von Landwirten, Viehzüchtern und Fahrern auf der ganzen Welt geschätzt und ist bekannt für seine Leistungsstärke und seine Fähigkeit, Arbeit und Freizeit zu verbinden. Für das Jahr 2026 wurde dieses legendäre Arbeitstier grundlegend überarbeitet, wodurch seine Position als eines der leistungsfähigsten, vielseitigsten und zuverlässigsten Side-by-Side-Fahrzeuge für den Nutz- und Freizeitbereich auf dem Markt weiter gefestigt wird.

Das Herzstück des Can-Am Traxter der nächsten Generation ist der brandneue HD11, ein Rotax ACE Dreizylinder-Reihenmotor mit 999 cm³ Hubraum, 95 PS und einem Drehmoment von 94,9 Nm. Der PS-starke Motor HD11 ist kombiniert mit einem völlig neuen stufenlosen Getriebe (CVT) und einer pDrive Primärkupplung, die die Kraft präzise auf den Boden übertragen, die Leistung im unteren Drehzahlbereich verbessern und zugleich für mehr Zuverlässigkeit sorgen. Mit drei neuen wählbaren Fahrmodi – Normal, Arbeit und Sport – optimiert der Motor die Leistung für die härtesten Aufgaben, vom Ziehen schwerer Lasten bis hin zur Bewältigung anspruchsvollster Geländepassagen.

In der Quadwelt

Wir hatten gelegenheit, alle drei Neuheiten ausgiebig zu testen. In ihrer „natürlichen“ Umgebung versteht sich. Im spanischen Les Comes – nahe Barcelona – stellten die Kanadier ihre drei Geländegänger der internationalöen Fachpresse vor. Ihr findet eine ausführliche Vorstellung und die Testberichte in der Ausgabe 3-2026 und in den kommenden Tagen auch auf dieser Webseite. Rein klicken und das Magazin kaufen lohnt sich also dreifach.