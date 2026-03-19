SEGWAY Powersports startet Spring-Deal:

1.000 Euro Preisvorteil auf Snarler AT5 und AT6

Mit einer attraktiven Frühjahrsaktion erleichtert SEGWAY Powersports den Einstieg in die Welt der Allrad-ATVs. Beim Kauf eines Modells aus den Serien Snarler AT5 und oder Snarler AT6 profitieren Kunden von einem Sofort-Preisvorteil von 1.000 Euro. Die Aktion gilt bis 30. Juni 2026 bei allen teilnehmenden Vertragspartnern in Deutschland und Österreich. Übrigens: Alle Modelle dieser Aktion sind mit einer T-Box inklusive Segway App ausgestattet!

Mit den Snarler-Modellen richtet sich SEGWAY Powersports insbesondere an Fahrer, die ein kompaktes und trotzdem vielseitiges ATV für Freizeit, Natur oder Arbeit suchen. Die Fahrzeuge kombinieren robuste Technik, einfache Bedienbarkeit und moderne Ausstattung.

Extra-Bonus für Schnell-Entschlossene

Neben dem Preisvorteil von 1.000 Euro bietet SEGWAY Powersports einen zusätzlichen Bonus: Die ersten 200 Käufer erhalten eine originale SEGWAY Cargo-Box im Wert von 329 Euro kostenlos dazu. Die robuste Transportbox erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Fahrzeuge deutlich und bietet zusätzlichen Stauraum für Werkzeug, Ausrüstung oder Gepäck.

Aktionszeitraum

Der SEGWAY Spring-Deal gilt bis 30. Juni 2026 für alle Snarler AT5- und AT6-Modelle mit ABS bei teilnehmenden SEGWAY Powersports Vertragspartnern in Deutschland und Österreich.

Die AT5- und AT6-Modelle im Überblick

Snarler AT5S One ABS

Der Snarler AT5S One ABS ist das kompakte Einstiegsmodell der AT5-Baureihe und richtet sich an Fahrer, die ein vielseitiges ATV für Freizeit, Natur und einfache Arbeitseinsätze suchen.

Wichtige Daten:

• Motor: 499 cm³ Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt

• Leistung: ca. 39 PS

• Antrieb: zuschaltbarer 2WD / 4WD

• Sicherheit: ABS

• Bodenfreiheit: ca. 250 mm

• Anhängelast: bis zu 680 kg (gebremst)

Snarler AT5S EPS ABS

Der Snarler AT5S EPS ABS ergänzt die Ausstattung des AT5S One um eine elektrische Servolenkung (EPS), die das Handling im Gelände und bei langsamen Manövern deutlich erleichtert.

Wichtige Daten:

• Motor: 499 cm³ Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt

• Leistung: ca. 39 PS

• Antrieb: zuschaltbarer 2WD / 4WD

• Ausstattung: elektrische Servolenkung (EPS), ABS

• Bodenfreiheit: ca. 250 mm

• Anhängelast: bis zu 680 kg (gebremst)

Snarler AT5L ONE T3b ABS

Der Snarler AT5L ONE T3b ABS verfügt über einen verlängerten Radstand und bietet dadurch mehr Platz sowie höhere Stabilität. Die T3b-Homologation macht ihn besonders interessant für land- und forstwirtschaftliche Anwendungen.

Wichtige Daten:

• Motor: 499 cm³ Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt

• Leistung: ca. 39 PS

• Antrieb: zuschaltbarer 2WD / 4WD

• Homologation: T3b (LoF)

• Sicherheit: ABS

• Anhängelast: bis zu 830 kg (gebremst)

Snarler AT5L DLX ABS

Der Snarler AT5L DLX ABS ist die komfortorientierte Variante der AT5-Baureihe mit verlängertem Radstand und umfangreicherer Ausstattung für Fahrer, die ihr ATV regelmäßig im Gelände oder bei Arbeitseinsätzen nutzen.

Wichtige Daten:

• Motor: 499 cm³ Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt

• Leistung: ca. 39 PS

• Antrieb: zuschaltbarer 2WD / 4WD

• Ausstattung: elektrische Servolenkung (EPS), ABS

• Bodenfreiheit: ca. 250 mm

• Anhängelast: bis zu 830 kg (gebremst)

Snarler AT6: Mehr Leistung und Komfort

Der Snarler AT6 erweitert das Konzept der AT5-Baureihe um mehr Motorleistung, zusätzliche Stabilität und eine umfangreichere Ausstattung. Damit eignet sich das Modell besonders für Fahrer, die ihr ATV intensiver im Gelände oder bei anspruchsvolleren Arbeitseinsätzen nutzen.

Wichtige Daten:

• Motor: 570 cm³ Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt

• Leistung: ca. 44 PS

• Antrieb: zuschaltbarer 2WD / 4WD

• Ausstattung: elektrische Servolenkung (EPS), ABS

• Bodenfreiheit: ca. 270 mm

• Anhängelast: bis zu 830 kg (gebremst)

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Peter Pokorny (Head of Marketing)

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