Mittelklasse ohne Kompromisse

Die Loncin XWOLF 550 ABS EPS ist ein leistungsstarkes ATV der Mittelklasse für Arbeit und Offroad-Abenteuer. Kraftvoll, vielseitig und hochwertig ausgestattet überzeugt sie in jedem Einsatzbereich.

Der flüssigkeitsgekühlte Einzylinder-Motor mit 499,5 cm³ leistet 44 PS und bietet souveräne Performance auf jedem Terrain. Das CVT-Automatikgetriebe (H / L / N / R / P) ermöglicht eine einfache und kontrollierte Bedienung. Die serienmäßige EPS-Servolenkung sorgt für präzises und müheloses Handling – auch im anspruchsvollen Gelände

Ausstattung

Die Ausstattung kann sich sehen lassen: Allradantrieb mit DifferenzialsperreSeilwinde und Anhängerkupplung. LED-Scheinwerfer, Handprotektoren, robuste Alufelgen und solide Gepäckbrücken runden das Erscheinungsbild cool ab.

Mit 21 Litern Tankvolumen und bis zu 800 kg gebremster Anhängelast ist die XWOLF 550 bestens für vielseitige Aufgaben gerüstet.

Erhältlich in Rot, Schwarz und Sand, ab € 7.599,- Mehr Infos unter loncinquads.de

Text & Fotos: Karcher AG