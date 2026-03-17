Hoope Park ist zurück

Quadtreffen feiert Comeback im Offroad-Gelände

Nach zwei Jahren, in denen der Hoope Park bereits als verloren galt, kehrt das beliebte Offroad-Gelände zurück auf die Event-Landkarte. Umso größer ist die Freude bei den Veranstaltern, dort wieder ein Quadtreffen anbieten zu können.

„Wir sind nicht nur glücklich, sondern auch ein wenig stolz, dieses Event erneut in diesem besonderen Gelände möglich zu machen“, heißt es von Veranstalterseite. Ein besonderer Dank gilt dem neuen Eigentümer, der die Wiederbelebung der Anlage ermöglicht hat.

Bereits jetzt wurde in eine neue Gastronomie samt Biergarten investiert, weitere Verbesserungen sind geplant. Auch eine Erweiterung des Geländes ist noch für dieses Jahr vorgesehen.

Termin & Tickets

Das erste Event des Jahres im Hoope Park findet vom 24. bis 26. April 2026 statt. Teilnehmer können zwischen verschiedenen Ticketoptionen wählen:

Freitag (ohne Übernachtung): 25 Euro

25 Euro Samstag oder Sonntag (ohne Übernachtung): 40 Euro

40 Euro Freitag & Samstag (1 Übernachtung): 75 Euro

75 Euro Samstag & Sonntag (1 Übernachtung): 90 Euro

90 Euro Freitag bis Sonntag (2 Übernachtungen): 110 Euro

Begleitpersonen haben freien Eintritt.

Die Anmeldung erfolgt über das bereitgestellte Formular, die Teilnahme wird durch Überweisung des Ticketpreises bestätigt.

Ablauf & Offroad-Erlebnis

Die Anreise ist am Freitag ab 10 Uhr möglich, der Fahrbetrieb startet am selben Tag von 14 bis 18 Uhr.

Am Samstag und Sonntag gelten folgende Zeiten:

Anreise ab 8 Uhr

Fahrzeiten: 9–12 Uhr und 14–18 Uhr

Gefahren wird in vier Leistungsgruppen, um allen Teilnehmern ein passendes Fahrerlebnis zu bieten:

Einsteiger Fahrer mit Erfahrung ohne sportliche Ambitionen Erfahrene ATV-Fahrer Side-by-Side-Fahrzeuge

Zusätzlich gibt es eine überwachte Kinderquadstrecke.

Teilnahmebedingungen

Teilnehmen dürfen ausschließlich Fahrzeuge mit Straßenzulassung (Fahrzeugschein erforderlich). Reine Wettbewerbsfahrzeuge sind ausgeschlossen.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Lautstärke:

Nur zugelassene Auspuffanlagen sind erlaubt. Zu laute Fahrzeuge werden konsequent vom Fahrbetrieb ausgeschlossen.

Die Gruppeneinteilung kann bei Bedarf angepasst werden, sollte ein Fahrer nicht zur gewählten Kategorie passen.

Infrastruktur vor Ort

Die Anlage befindet sich aktuell noch im Ausbau. Besucher sollten daher mit gewissen Einschränkungen rechnen: