Hoope Park ist zurück

Quadtreffen feiert Comeback im Offroad-Gelände
Nach zwei Jahren, in denen der Hoope Park bereits als verloren galt, kehrt das beliebte Offroad-Gelände zurück auf die Event-Landkarte. Umso größer ist die Freude bei den Veranstaltern, dort wieder ein Quadtreffen anbieten zu können.
„Wir sind nicht nur glücklich, sondern auch ein wenig stolz, dieses Event erneut in diesem besonderen Gelände möglich zu machen“, heißt es von Veranstalterseite. Ein besonderer Dank gilt dem neuen Eigentümer, der die Wiederbelebung der Anlage ermöglicht hat.
Bereits jetzt wurde in eine neue Gastronomie samt Biergarten investiert, weitere Verbesserungen sind geplant. Auch eine Erweiterung des Geländes ist noch für dieses Jahr vorgesehen.
Termin & Tickets
Das erste Event des Jahres im Hoope Park findet vom 24. bis 26. April 2026 statt. Teilnehmer können zwischen verschiedenen Ticketoptionen wählen:
- Freitag (ohne Übernachtung): 25 Euro
- Samstag oder Sonntag (ohne Übernachtung): 40 Euro
- Freitag & Samstag (1 Übernachtung): 75 Euro
- Samstag & Sonntag (1 Übernachtung): 90 Euro
- Freitag bis Sonntag (2 Übernachtungen): 110 Euro
Begleitpersonen haben freien Eintritt.
Die Anmeldung erfolgt über das bereitgestellte Formular, die Teilnahme wird durch Überweisung des Ticketpreises bestätigt.
Ablauf & Offroad-Erlebnis
Die Anreise ist am Freitag ab 10 Uhr möglich, der Fahrbetrieb startet am selben Tag von 14 bis 18 Uhr.
Am Samstag und Sonntag gelten folgende Zeiten:
- Anreise ab 8 Uhr
- Fahrzeiten: 9–12 Uhr und 14–18 Uhr
Gefahren wird in vier Leistungsgruppen, um allen Teilnehmern ein passendes Fahrerlebnis zu bieten:
- Einsteiger
- Fahrer mit Erfahrung ohne sportliche Ambitionen
- Erfahrene ATV-Fahrer
- Side-by-Side-Fahrzeuge
Zusätzlich gibt es eine überwachte Kinderquadstrecke.
Teilnahmebedingungen
Teilnehmen dürfen ausschließlich Fahrzeuge mit Straßenzulassung (Fahrzeugschein erforderlich). Reine Wettbewerbsfahrzeuge sind ausgeschlossen.
Besonderes Augenmerk liegt auf der Lautstärke:
Nur zugelassene Auspuffanlagen sind erlaubt. Zu laute Fahrzeuge werden konsequent vom Fahrbetrieb ausgeschlossen.
Die Gruppeneinteilung kann bei Bedarf angepasst werden, sollte ein Fahrer nicht zur gewählten Kategorie passen.
Infrastruktur vor Ort
Die Anlage befindet sich aktuell noch im Ausbau. Besucher sollten daher mit gewissen Einschränkungen rechnen:
- Strom ist nur teilweise verfügbar
- Sanitäranlagen sind begrenzt (voraussichtlich eine Dusche)
- Gastronomie ist vorhanden (Frühstück, Mittagessen etc.)
- http://www.moto-car.de/Veranstaltungen