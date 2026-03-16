ABENTEUER & ALLRAD 2026

Die Off-Road-Welt trifft sich in Bad Kissingen

Vom 4. bis 7. Juni 2026 wird Bad Kissingen erneut zum Treffpunkt der internationalen Off-Road- und Overlanding-Szene. Die ABENTEUER & ALLRAD geht in ihre 28. Ausgabe und gilt weiterhin als eine der wichtigsten Messen der Branche weltweit. Über 400 Aussteller aus aller Welt präsentieren auf mehr als 110.000 Quadratmetern das gesamte Spektrum moderner Off-Road- und Abenteuertechnik.

Zu sehen sind aktuelle Allradfahrzeuge, SUVs, Pick-ups und Expeditionsmobile, dazu Zubehör, Caravaning- und Outdoor-Equipment sowie zahlreiche Innovationen rund um nachhaltiges Reisen. Auch Elektromobilität und umweltfreundliche Fahrzeugtechnik spielen in diesem Jahr eine größere Rolle – etwa durch autarke Energieversorgung oder Solarsysteme für Reisefahrzeuge.

Zu den vertretenen Herstellern zählen unter anderem Land Rover, Ford, IVECO und MAN, die ihre neuesten Modelle und Technologien präsentieren.

Off-Road erleben statt nur anschauen

Die Messe versteht sich nicht nur als Ausstellung, sondern auch als Erlebnisplattform. In einem natürlich entstandenen 4×4-Geländeparcours können Besucher selbst hinter das Steuer geländegängiger Fahrzeuge steigen und Off-Road-Technik unter realistischen Bedingungen testen.

Ein weiterer Publikumsmagnet ist die Vortragsreihe „Faszination-Abenteuer-Reise“.

Geplant sind unter anderem:

Konstantin Abert: Oman und Saudi-Arabien – Traumdestinationen für Abenteurer

Oman und Saudi-Arabien – Traumdestinationen für Abenteurer Pascal Violo: Into the Wild – Kanada und Alaska

Into the Wild – Kanada und Alaska Reiner Harscher: Südafrika – Die Welt in einem Land

Die Vorträge bieten spannende Einblicke in außergewöhnliche Reiseziele und Expeditionen rund um den Globus.

Familientag mit prominentem Gast

Der Messesonntag steht traditionell im Zeichen von Familien. Neben Aktionen wie Malwettbewerb und Kinderschminken sorgt ein besonderer Gast für Aufmerksamkeit:

Wintersport-Legende Felix Neureuther besucht die Messe, erzählt aus seinem Leben im Spitzensport und steht für Fragen, Autogramme und Selfies zur Verfügung.

Camp Area: Treffpunkt der Fernreisenden

Ein fester Bestandteil der Veranstaltung ist die ABENTEUER & ALLRAD Camp Area, eines der größten Fernreisetreffen der Welt. Reisende aus allen Kontinenten – von Australien bis Mexiko – kommen hier zusammen, präsentieren ihre Fahrzeuge und tauschen Erfahrungen aus. Für viele Besucher gehört ein Spaziergang durch dieses Areal genauso zum Messeerlebnis wie der Besuch der Ausstellerstände.

Motto 2026: „Unvergleichlich“

Mit ihrem diesjährigen Motto unterstreicht die Messe ihren Anspruch: Produktvielfalt, internationale Aussteller und die Kombination aus Messe und Camp Area machen die ABENTEUER & ALLRAD zu einem weltweit einzigartigen Branchentreffpunkt.