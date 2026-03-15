Zulassungen Februar 2026

Was geht am Markt? Wie entwickelt sich die Quad- und ATV-Szene? Wir präsentieren Euch jeden Monat die aktuellen Zahlen. Datenquelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg 2026 / Aufbereitung ZIV (Zweirad Industrie Verband).

Die Tabellen sind eigentlich selbsterklärend und zeigen jeweils die Anzahl der Neuzulassungen im Zeitraum von Anfang des Jahres bis zum aktuellen Monat. Dazu im Vergleich der jeweilige Zeitraum des Vorjahres, worauf sich auch die prozentuale Veränderung bezieht. Die Statistik ist herstellerneutral. Die Quadwelt stellt die Zahlen lediglich der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung, wir möchten die jeweils aktuellen Entwicklungen an dieser Stelle aber nicht kommentieren.

Wie entwickelt sich die Quad- und ATV-Szene

Neuzulassungen von leichten vierrädrigen Kraftfahrzeugen und land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen 2025/2026 mit einem Leergewicht von max. 1.000 kg.

Neuzulassungen von leichten vierrädrigen Kraftfahrzeugen nach Hubraumklassen 2025/2026 mit einem Leergewicht von max. 1.000 kg.

Neuzulassungen von land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen nach Hubraumklassen mit einem Leergewicht von max. 1.000 kg.

Neuzulassungszahlen für Dreiräder 2025/2026, darunter auch Roller von Piaggio, Spyder, und klassische Trikes, z. B. Rewaco.