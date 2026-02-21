Yamaha erweitert die Nutzfahrzeugreihe

Mit den 2026er Kodiak 700 Kiwami und Kodiak 450 Kiwami bietet der japanische Hersteller überragende Leistung, Komfort und Funktionalität auf zwei bewährten und beliebten Plattformen.
Yamaha Motor stellt den Kodiak 700 Kiwami und den Kodiak 450 Kiwami vor. Zwei
neue, nutzfahrzeugorientierte Modellvarianten, die den Höhepunkt von Yamahas Technik
für Fahrer mit professionellen Ansprüchen darstellen. Die 2026er Kiwami Modelle basieren
auf jahrzehntelanger Erfahrung in Sachen Leistung und Nutzwert. Sie sind die bisher
ausgereiftesten Versionen der Kodiak Baureihe. Sie vereinen erstklassige Funktionen,
kraftvolles Drehmoment und klassenbeste Haltbarkeit.
Kiwami: Ultimative Nutzfahrzeugleistung, ultimativer Wert
Kiwami, was auf Japanisch „ultimativ“ bedeutet, ist mehr als ein Name: Es ist eine
Erklärung. Beide Modelle wurden entwickelt, um die Bedürfnisse von Fahrern zu erfüllen,
die zielgerichtet arbeiten, Leistung schätzen und sich jeden Tag auf ihr Fahrzeug verlassen
müssen. Heizgriffe, Daumenwärmer, ein robuster Sitzbankbezug, Handschützer und
vielseitige Aluminiumkörbe vorne und hinten sind serienmäßig und machen aus diesen
Modellen zuverlässige Arbeitstiere und vielseitige Begleiter für alle Jahreszeiten.
Kodiak 700 Kiwami: Hubraumstarke Leistung
Der Kodiak 700 Kiwami ist die Krönung der Yamaha Utility Reihe. Er ist mit dem 686 cm³
MK II SOHC-Motor ausgestattet, der auf zuverlässiges Drehmoment und sanfte
Beschleunigung ausgelegt ist. Das Ultramatic-CVT-Getriebe, der On-Command-Allradantrieb mit Differentialsperre und die elektromechanische Servolenkung sorgen für
ein ruhiges, entspanntes Fahrverhalten und eine zuverlässige Kontrolle, selbst bei
schweren Lasten oder unter schwierigen Bedingungen.
Verbesserte Metallkörbe vorne und hinten sorgen für zusätzlichen Nutzwert und die KYBFederelemente,
Scheibenbremsen und eine serienmäßige WARN-Winde sorgen dafür, dass
dieses hubraumstarke ATV immer bereit ist zu schleppen, abzuschleppen oder zu bergen.
Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 140 kg und einer Anhängelast von 600 kg ist der Kodiak
700 Kiwami für schwere Aufgaben gebaut, aber dennoch so konzipiert, dass sich jede
Aufgabe leicht und problemlos bewältigen lässt.
Kompakt und unglaublich wendig
Der Kodiak 450 Kiwami ist die fortschrittlichste Version von Yamahas mittelgroßem Utility
ATV. Es bietet Präzision und Praktikabilität in einem handlichen Paket. Angetrieben von
einem bewährten 421 cm³ EFI-Motor und dem Yamaha Ultramatic® CVT-Getriebe, bietet er
ein sanftes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und eine klassenführende
Motorbremse. Ein wählbares On-Command® 2WD/4WD/Differential-Sperrsystem bietet
sichere Kontrolle auf wechselndem Terrain und langhubige KYB Federbeine und breite 25-
Zoll-Geländereifen sorgen für Komfort und Grip.
Der Kodiak 450 Kiwami ist kompakt und geräumig. Er meistert enge Wald- und Feldwege
mit Leichtigkeit, während er gleichzeitig Komfort und Ladekapazität bietet. Er ist die
natürliche Wahl für Fahrer, die Wert auf Agilität legen, ohne auf Vielseitigkeit verzichten
zu wollen.
Entwickelt für die Arbeit – verfeinert für den Fahrer
Die Kiwami Editionen 2026 spiegeln Yamahas Engagement für Fahrer wider, für die Arbeit
nicht nur eine lästige Pflicht ist, sondern ein echtes Handwerk. Ob in der Forst- und
Landwirtschaft, auf dem Land oder beim Schneeräumen: die Kiwami ATVs bieten hohen
Komfort für lange Tage und eine echte Leistungsfähigkeit.
Beide Modelle sind in den Farben Desert Tan / Midnight Blue erhältlich:
Der Kodiak 700 Kiwami und der Kodiak 450 Kiwami werden ab März 2026 bei den Yamaha
ATV Partnern in Deutschland erhältlich sein.
Text und Fotos: www.yamaha-motor.de
Wie hoch ist die Anhängelast des Kodiak 700 Kiwami?
Der Yamaha Kodiak 700 Kiwami bietet eine maximale Anhängelast von 600 kg.
Wann sind die 2026er Kiwami Modelle erhältlich?
Die Modelle Yamaha Kodiak 700 Kiwami 2026 und Yamaha Kodiak 450 Kiwami 2026 sind ab März 2026 bei autorisierten Yamaha ATV-Partnern in Deutschland und Europa verfügbar.
Welche Ausstattung ist serienmäßig?
Die Kiwami-Edition umfasst eine besonders umfangreiche Premium-Ausstattung:
Heizgriffe und Daumenwärmer, ein robuster Sitzbankbezug, Handschützer, Aluminium-Gepäckkörbe vorne und hinten und schließlich – modellabhängig – eine WARN-Winde
Für welche Einsatzzwecke sind die Modelle geeignet?
Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Revier- und Jagdbetrieb, Winterdienst / Schneeräumen, Kommunale Einsätze sowie Hof- und Geländeunterhaltung