Yamaha erweitert die Nutzfahrzeugreihe

Mit den 2026er Kodiak 700 Kiwami und Kodiak 450 Kiwami bietet der japanische Hersteller überragende Leistung, Komfort und Funktionalität auf zwei bewährten und beliebten Plattformen.

Yamaha Motor stellt den Kodiak 700 Kiwami und den Kodiak 450 Kiwami vor. Zwei

neue, nutzfahrzeugorientierte Modellvarianten, die den Höhepunkt von Yamahas Technik

für Fahrer mit professionellen Ansprüchen darstellen. Die 2026er Kiwami Modelle basieren

auf jahrzehntelanger Erfahrung in Sachen Leistung und Nutzwert. Sie sind die bisher

ausgereiftesten Versionen der Kodiak Baureihe. Sie vereinen erstklassige Funktionen,

kraftvolles Drehmoment und klassenbeste Haltbarkeit.

Kiwami: Ultimative Nutzfahrzeugleistung, ultimativer Wert

Kiwami, was auf Japanisch „ultimativ“ bedeutet, ist mehr als ein Name: Es ist eine

Erklärung. Beide Modelle wurden entwickelt, um die Bedürfnisse von Fahrern zu erfüllen,

die zielgerichtet arbeiten, Leistung schätzen und sich jeden Tag auf ihr Fahrzeug verlassen

müssen. Heizgriffe, Daumenwärmer, ein robuster Sitzbankbezug, Handschützer und

vielseitige Aluminiumkörbe vorne und hinten sind serienmäßig und machen aus diesen

Modellen zuverlässige Arbeitstiere und vielseitige Begleiter für alle Jahreszeiten.

Kodiak 700 Kiwami: Hubraumstarke Leistung

Der Kodiak 700 Kiwami ist die Krönung der Yamaha Utility Reihe. Er ist mit dem 686 cm³

MK II SOHC-Motor ausgestattet, der auf zuverlässiges Drehmoment und sanfte

Beschleunigung ausgelegt ist. Das Ultramatic-CVT-Getriebe, der On-Command-Allradantrieb mit Differentialsperre und die elektromechanische Servolenkung sorgen für

ein ruhiges, entspanntes Fahrverhalten und eine zuverlässige Kontrolle, selbst bei

schweren Lasten oder unter schwierigen Bedingungen.



Verbesserte Metallkörbe vorne und hinten sorgen für zusätzlichen Nutzwert und die KYBFederelemente,

Scheibenbremsen und eine serienmäßige WARN-Winde sorgen dafür, dass

dieses hubraumstarke ATV immer bereit ist zu schleppen, abzuschleppen oder zu bergen.

Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 140 kg und einer Anhängelast von 600 kg ist der Kodiak

700 Kiwami für schwere Aufgaben gebaut, aber dennoch so konzipiert, dass sich jede

Aufgabe leicht und problemlos bewältigen lässt.

Kompakt und unglaublich wendig

Der Kodiak 450 Kiwami ist die fortschrittlichste Version von Yamahas mittelgroßem Utility

ATV. Es bietet Präzision und Praktikabilität in einem handlichen Paket. Angetrieben von

einem bewährten 421 cm³ EFI-Motor und dem Yamaha Ultramatic® CVT-Getriebe, bietet er

ein sanftes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und eine klassenführende

Motorbremse. Ein wählbares On-Command® 2WD/4WD/Differential-Sperrsystem bietet

sichere Kontrolle auf wechselndem Terrain und langhubige KYB Federbeine und breite 25-

Zoll-Geländereifen sorgen für Komfort und Grip.



Der Kodiak 450 Kiwami ist kompakt und geräumig. Er meistert enge Wald- und Feldwege

mit Leichtigkeit, während er gleichzeitig Komfort und Ladekapazität bietet. Er ist die

natürliche Wahl für Fahrer, die Wert auf Agilität legen, ohne auf Vielseitigkeit verzichten

zu wollen.

Entwickelt für die Arbeit – verfeinert für den Fahrer

Die Kiwami Editionen 2026 spiegeln Yamahas Engagement für Fahrer wider, für die Arbeit

nicht nur eine lästige Pflicht ist, sondern ein echtes Handwerk. Ob in der Forst- und

Landwirtschaft, auf dem Land oder beim Schneeräumen: die Kiwami ATVs bieten hohen

Komfort für lange Tage und eine echte Leistungsfähigkeit.

Beide Modelle sind in den Farben Desert Tan / Midnight Blue erhältlich:

Der Kodiak 700 Kiwami und der Kodiak 450 Kiwami werden ab März 2026 bei den Yamaha

ATV Partnern in Deutschland erhältlich sein.

Text und Fotos: www.yamaha-motor.de