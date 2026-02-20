Neue Quadwelt am Kiosk. Die druckfrische Ausgabe 2/2026 ist ab dem 5.März 2026 verfügbar und hat es in sich. Ihr findet diese Themen im Zeitschriftenregal oder in Eurem Briefkasten.

Den Überblick behalten

Das ist gar nicht so einfach im Augenblick, liebe Leserinnen und Leser. Und das, obwohl unsere Szene ja eigentlich noch als überschaubar gilt. Doch werden wir in dieser weiterhin mit neuen Marken und deren Modellen geradezu überwältigt. Alte Bekannte nehmen neuen Anlauf, neue Hersteller mit klangvollen Namen schicken interessante Fahrzeuge ins Rennen um die Gunst der Kundschaft. Wieder andere verhelfen Motorenkonzepten, die wir schon als veraltet abgetan hatten, sozusagen zu einem zweiten Frühling. Da muss man sich erst mal „durchwurschteln“, vor allem als Neuling in der Szene. Wir tun das für Euch.

Die Zulassungsarten in Europa verhelfen so manchem ATV zur Homologation, wobei auch wir lernen durften, dass der „Euro-Traktor“ oder das „Vierrädrige Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung“ durchaus ihre Berechtigung finden, während wir der guten alten „LoF-Zulassung – der Land oder forstwirtschaftlichen Zugmaschine – noch nachtrauern. Allerdings ist die Behördensprache nicht so leicht verständlich. Darum haben wir einmal eine ausgewiesene Expertin zu Rate gezogen. Ingenieurin Gaby Oberem leitet Euch und uns auf Seite 76 durch das Dickicht der Vorschriften und hilft die richte Homologation für unsere Fahrzeuge zu finden und einzuschätzen.

Dass manches Einsteiger-ATV oder ein Arbeitsfahrzeug durchaus mit der T3-Zulassung auskommt ist ebenso wenig überraschend wie die Tatsache, dass die Zielgruppe – oder wenn man so will unsere Szene – längst um zahllose Anwender gewachsen ist. Man schaue nur auf die Land- und Forstwirtschaft oder auf die Blaulichtorganisationen. Feuerwehr und Rettungsdienste haben die UTVs und ATVs längst als flexible Einsatzfahrzeuge identifiziert und im Gebrauch. Neuerdings auch die bayerische Polizei. Unser Messebesuch auf der Jagd & Hund brachte weitere Erkenntnisse in dieser Hinsicht. Auf dieser Dortmunder Veranstaltung sowie auf der Motorradwelt Bodensee war übrigens mehr über unsere Vierräder zu erfahren und zu sehen, als auf mancher sogenannten Fachmesse.

Es ist viel los auf dem Markt und in der Szene. Das spricht für eine spannende Saison, auf die wir Euch mit dieser Ausgabe einstimmen, indem wir das Ganze mal etwas versuchen zu sortieren.

Mit einem Augenzwinkern

Ralf Wilke, Chefredakteur

Volles Programm bei SPORTIVA

Der Markenlaunch erfolgte 2025, mit dem Fokus eine ATV-Marke mit sportlicher DNA etablieren, ohne dabei jedes Budget zu sprengen. Jetzt, 2026, folgen gleich zwei entscheidende Schritte bei SPORTIVA: Der Angriff auf den stetig wachsenden Bereich der 1000cc-ATVs und der Einstieg ins UTV-Segment. Damit entwickelt sich die junge Marke zum echten Vollsortimenter.

Welpen auf Erkundungstour

Wenn Wolfswelpen ihren Bau verlassen, beginnt die Phase der Erkundung. Vorsichtig, neugierig – noch unter klaren Grenzen. Genau in dieser Rolle sehen wir die beiden XWolf-Modelle 200 und 300 von Loncin: kompakte ATVs für Einsteiger, die erste Erfahrungen im Gelände ermöglichen sollen. Wie viel Revier sie tatsächlich vertragen, klärt unser Praxistest.

Einfach aufsteigen und losfahren

Preisgünstig, praktisch, vielseitig, sofort einsatzbereit: So wünschen sich Einsteiger und Neukunden ihr ATV. Aufsteigen, starten Gas geben – und schon geht’s los. Ob Feldweg, Waldpassage oder kurze Tour. Kein langes Einstellen, keine komplizierten Knöpfe, kein Rätselraten. Ob der KAYO AU300 4×2 EFI das kann, prüften wir.

Im sportlichen Mittelfeld

Anfang des vergangenen Jahres stellte CFMOTO in Portugal erstmals den Z10 Turbo vor. Dort markierte das neue Side-by-Side einen deutlichen Entwicklungsschritt für einen Hersteller, der kontinuierlich sein Profil schärfte und Qualität gemanagt hat. Jetzt hatten wir die Gelegenheit, eine Serienversion des Sportlers auf heimischem Terrain zu fahren – auf der anspruchsvollen Strecke von Experience Island in den Niederlanden.

Der Spezialist für harte Arbeit und echtes Gelände

Seit über drei Jahrzehnten steht der Name Sportsman für robuste, vielseitige ATVs mit echtem Praxisnutzen. Mit dem Sportsman 6×6 570 EPS „Big Boss“ bringt Polaris dieses Erfolgsrezept auf ein besonders professionelles Niveau. Sechs angetriebene Räder, eine hohe Zuladung und moderne Technik machen ihn zu einem kompromisslosen Arbeitsgerät – ohne dabei den Fahrspaß zu vernachlässigen.

Kompaktes Arbeitstier – vielseitiger Einsatz

Vor wenigen Jahren noch brachte man die Marke Segway direkt mit selbst balancierenden, ulkigen Fahrzeugen in Verbindung. ATV- und UTV-Fans wissen längst um die interessanten Vierräder für verschiedenste Einsätze. Ein Beispiel für einen Einstieg in die Arbeitswelt ist der neue Fugleman UT6. Wir haben ihn getestet.

Von Fahrern inspirierte Upgrades und stilvolle Farben prägen die gesamte 2026er-Modellreihe des RANGER. Und in der Nachwuchsgewinnung gibt’s auch Neuigkeiten: einen neuen Look und neue Farben für ausgewählte Polaris Jugendmodelle.

Die Modellwelt von SWM

SWM – der Name klingt in den Ohren erfahrener Geländesport-Fans wie Musik. Die Enduro-Motorräder der 1970er und -80er Jahre sind legendär. Der chinesische Konzern Shineray knüpfte nach der Übernahme an die italienischen Traditionen an. Zunächst mit neuen Zweirädern, dann mit Autos und jetzt mit ATVs und UTVs. Ein genauerer Blick ist jetzt möglich.

Mittelalter, Wildnis und Studentenleben

Im Nordosten Europas stößt die Ostsee auf die Ufer des kleinen, von Reisenden weitgehend unentdeckt gebliebenen Landes und heißt dort „Westsee“. Estland! Unser Autor Roland Marske hat das baltische Land mit dem ATV erkundet.

SSV: Die ehrlichste Klasse der Dakar

Staub, Dominanz und neue Herausforderer: Die Dakar 2026 hat gezeigt, warum die SSV-Kategorie so faszinierend ist. Sie ist nahbar, kompromisslos und gnadenlos ehrlich. Hier gewinnen nicht die Schnellsten, sondern die Konsequentesten.

Auf vier Rädern ins Revier

Wer hätte das gedacht? Wir empfehlen Euch eine mehr oder weniger artfremde Messe, um die Neuheiten und die interessanten Ideen unserer Szene hautnah zu erleben. Die Jagd & Hund in Dortmund war aus Sicht der ATV- und UTV-Szene ein voller Erfolg.

Zulassung immer schwieriger? So sieht’s aus!

Immer mehr Fans von Quads, ATVs, Side-by-Sides (SxS) und Trikes, aber insbesondere auch die Hersteller und Verkäufer, stellen fest: Die Straßenzulassung ihrer Fahrzeuge wird zunehmend zum Hürdenlauf.

Weitere Themen

Besonderes Fahrzeug für besondere Lagen

In Neuloipfering ist das erste Polizei-UTV Bayerns offiziell vorgestellt und an die Technische Einsatzeinheit (TEE) übergeben worden. Entwickelt und umgebaut wurde das Spezialfahrzeug von der Kremsreiter´s QUAD und ATV Ranch GmbH, die sich seit Jahren auf individuelle Lösungen für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben spezialisiert hat.

Der Schwamm von Dr. Wack

Mit dem S100 Der Schwamm erweitert Dr. Wack Chemie sein S100-Pflegesortiment um ein vielseitiges Reinigungs-Tool, das speziell für die gründliche und gleichzeitig schonende Fahrzeugwäsche entwickelt wurde. Der Premium-Waschschwamm kombiniert zwei unterschiedliche Mikrofaser-Oberflächen, die zusammen eine effiziente und materialschonende Reinigung ermöglichen.

Vierräder, Berge und Gemeinschaft

Das Quad Team Tirol lädt vom 29. bis 31. Mai 2026 zum großen Quadtreffen ins Zillertal ein. Treffpunkt ist das Cafe Zillertal, Hof 69, A-6261 Strass im Zillertal. Bereits am Donnerstag werden die meisten Teilnehmer wohl entspannt anreisen, sodass genügend Zeit bleibt, sich einzurichten und die ersten Gespräche zu führen.

Innovation für Einsatz und Gelände

Die Firma SG Einsatztechnik aus Eschlkam erweitert ihr Angebot im Bereich geländegängiger Einsatztechnik und präsentiert durchdachte Lösungen für Feuerwehren, Kommunen und gewerbliche Anwender. Im Mittelpunkt stehen ein speziell entwickelter UTV-Anhänger für Material- und Personentransport sowie das modulare „X-Change“-System für vielseitige Einsätze.

Saisonauftakt in Friedrichshafen

Staubige Reifen, neugierige Blicke und intensive Fachgespräche: Die Motorradwelt Bodensee verwandelte das Messegelände in Friedrichshafen vom 23. bis 25. Januar erneut in einen Treffpunkt für Motorrad-Fans. Aber auch Offroad-, Quad- und ATV-Fans aus dem internationalen Dreiländereck kamen auf ihre Kosten. Sage und schreibe 40.870 Besucherinnen und Besucher nutzten die Messe als Auftakt in die neue Saison.

Quadfactory Beitler 2026

Seit 1999 prägt Oliver „Oli“ Beitler mit seiner Quadfactory Beitler die Offroad-Szene in Sachsen-Anhalt. Aus einem kleinen Werkstattbetrieb ist in über 25 Jahren ein kompetenter Ansprechpartner für Quads und ATVs geworden.

Neue Marke: 4TRAC startet in Deutschland

Importeur Quadix aus Bamberg bietet bekanntermaßen Offroad-Power für Arbeit und Freizeit mit einem breiten Angebot von UTVs und ATVs. Und das zu besonders attraktiven Preisen. Die bekannten Workcross UTVs mit unterschiedlichen Hubräumen und Konfigurationen sind marktführend in Deutschland. Bisher unter dem Namen ODES bekannt, startet Quadix-Chef Jörg Braun mit den Fahrzeugen in eine neue Ära unter dem neuen Markennamen 4TRAC.

Einfach, Urban und Vernetzt

Mit dem Outstar 2 bietet SENA einen vernetzten Jethelm, der vor allem für den Stadtverkehr konzipiert ist. Er ist kompakt, leicht und einfach zu bedienen und kombiniert Mesh 3.0, Wave Intercom™, HD-Lautsprecher der 2. Generation und Advanced Noise Control am Mikrofon, um in allen Situationen eine reibungslose Kommunikation zu gewährleisten.

Motax GmbH ehrt Händler des Jahres 2025

Die Motax GmbH, aus Attiswil in der Schweiz, ist Importeur und Grosshändler von Quads und ATVs sowie offizieller Generalimporteur der Marken TGB, SMC, Hytrack, Renli, Talaria und weiterer Powersport-Produkte, hat auch im Jahr 2025 wieder ihren Händlerpreis „Dealer of the Year“ vergeben.

Malteser setzen weiter auf Traxter HD10

Der Malteser Hilfsdienst (MHD) in Nordrhein-Westfalen setzt zunehmend auf geländegängige Unterstützung: Immer mehr UTVs des Typs Can-Am Traxter HD10 verstärken die Einsatzeinheiten. Geliefert und speziell für Rettungsaufgaben umgerüstet werden die Fahrzeuge von BigAirMax aus Simmerath in der Eifel. Das Team hat sich inzwischen stark auf den Aufbau von Sonderfahrzeugen spezialisiert.

Die Wintersport-Legende zu Gast in Bad Kissingen

Er ist Deutschlands erfolgreichster Skirennläufer im Weltcup und einer der beliebtesten Wintersportler des Landes: Felix Neureuther kommt am 7. Juni 2026 zur ABENTEUER & ALLRAD nach Bad Kissingen. Anlässlich eines Bühnen-Talks wird er am Familientag aus seinem bewegten Leben zwischen Spitzensport, Medien, sozialem Engagement und Umweltschutz berichten.

On Country Roads Again

Vom 4. bis 6. Juni geht das Harzer Quad- & ATV-Kulttreffen in die 22. Runde. In der Westernstadt Pullman City Harz erwartet Fans ein actionreiches Wochenende voller Fahrspaß, Community-Feeling und echtem Westernflair. Gemeinsam mit den engagierten „Uffpassern“ wird ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt – Adrenalin garantiert!

OFFROADWERK öffnet für ATVs, Quads und UTVs

Das OFFROADWERK in der Nähe des Nürburgrings hat sich in den letzten Jahren als führender Anbieter für Offroad-Fahrtrainings und Erlebnisfahrten etabliert. Unter professioneller Anleitung können Teilnehmer hier die Beherrschung ihres eigenen Fahrzeugs in anspruchsvollem Gelände verbessern, vom kompakten SUV bis zum dicken Pickup.

Jubiläums-Kidsday

Am 20. und 21. Juni 2026 ist es wieder so weit: Die Quad / ATV Freunde SH-Nord e.V. laden zum Jubiläums-Kidsday 10 auf das Fahrgelände des MSC Bennebek in Gammellund ein – ein Event, das nicht nur für leuchtende Kinderaugen sorgt, sondern auch für eine gute Sache steht.

