Motorradwelt Bodensee 2026

Saisonauftakt mit 40.870 Besuchern und Weltpremiere am See

Wenn im Januar Motoren aufheulen und der Duft von Gummi in der Luft liegt, ist klar: Am Bodensee beginnt die neue Motorradsaison. Vom 23. bis 25. Januar 2026 verwandelte die Motorradwelt Bodensee das Gelände der Messe Friedrichshafen erneut in einen internationalen Treffpunkt der Zweiradszene.

Mit 40.870 Besucherinnen und Besuchern (Vorjahr: 41.480) bestätigte die Messe ihre starke Position im Dreiländereck Deutschland, Österreich und Schweiz – und setzte dabei nicht nur auf Neuheiten, sondern vor allem auf Erlebnis.

Stand von BMW, Concept-Bike R20

Starker Saisonauftakt mit fachkundigem Publikum

„Die Motorradwelt Bodensee bot einen tollen Start ins Messejahr 2026“, resümierte Messegeschäftsführer Klaus Wellmann. Besonders auffällig: das hohe fachliche Interesse des Publikums.

Auch aus Sicht der Industrie bleibt die Messe unverzichtbar. Michael Sommer, Leiter von BMW Motorrad Deutschland und Präsident des Industrieverbands Motorrad e.V., bringt es auf den Punkt: Messen seien der Ort, an dem Motorräder nicht nur betrachtet, sondern erlebt werden – probesitzen, Details studieren, direkt mit Herstellern sprechen.

Projektleiterin Petra Rathgeber betonte zudem die Bedeutung des Eventcharakters: Das Zusammenspiel aus Messe, Actionprogramm und Community-Plattform mache die Besonderheit des Formats aus – und ziehe zunehmend auch jüngere Besucher an. Eine Entwicklung, die Aussteller wie Wunderkind Custom ausdrücklich bestätigten.

Quadfighter Bodensee Quad Parcour

KTM-Rückkehr, BMW-Neuheit und eine Weltpremiere

Nach sechsjähriger Messepause kehrte KTM mit regionalen Handelspartnern an den Bodensee zurück – und sorgte mit gleich drei Premieren für Aufmerksamkeit:

KTM 990 Duke

KTM 990 RCR

KTM 1390 Super Adventure S EVO

Das altersmäßig breit gefächerte Publikum zeigte laut Hersteller großes Interesse – insbesondere an den sportlichen Performance-Modellen.

Auch BMW Motorrad verzeichnete regen Andrang. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, die neue BMW F450 GS aus nächster Nähe zu begutachten.

Für internationales Aufsehen sorgte jedoch eine echte Weltpremiere: Die neue Indian Chief Vintage, erst einen Tag zuvor in den USA vorgestellt, feierte in Friedrichshafen ihr europäisches Messedebüt. Bodo Hayden, Geschäftsführer von Indian Motorcycles Stuttgart, sprach von deutlich übertroffenen Erwartungen und spürbar hohem Kaufinteresse.

Indoor-Action und Supermoto-Stars

Finale – Quad Stunt Show & FMX Jump

Ein besonderes Highlight 2026 war die neue Indoor-Cross-Halle. Die Show-Races entwickelten sich schnell zum Publikumsmagneten. Unter anderem ging der vierfache Supermoto-Weltmeister Marc-Reiner Schmidt an den Start.

Auch Bernd Hiemer begeisterte das Publikum auf der Supermoto-Strecke – und demonstrierte eindrucksvoll, wie sich eine BMW R 1300 GS auf anspruchsvollem Terrain bewegen lässt.

Der Gebraucht-Motorrad-Markt erwies sich ebenfalls als Verkaufserfolg: Ein Großteil der 72 angebotenen Maschinen wechselte direkt vor Ort den Besitzer.

Custom-Szene im Fokus: Best Bike Award

Großes Interesse zog auch der Best Bike Award auf sich. 20 individuell umgebaute Maschinen stellten sich dem Urteil von Publikum und Fachjury.

Platz 1: Markus Berger mit seiner Harley-Davidson Chopper MB

„Best of Show“: BMW R18 von Enrico Stepan

Damit unterstrich die Messe einmal mehr ihre enge Verbindung zur Custom- und Umbau-Szene.

Dreiländereck als Standortvorteil

Für viele Aussteller ist die Lage im Vierländereck ein entscheidender Faktor. Die Strahlkraft ins deutschsprachige Ausland gilt als klares Alleinstellungsmerkmal. Auch neue Unternehmen nutzten die Plattform erfolgreich zur Standortpräsentation – etwa im Hinblick auf kommende Niederlassungen.

Ausblick 2027

Die nächste Ausgabe der Motorradwelt Bodensee findet vom 29. bis 31. Januar 2027 statt.

Eines ist bereits jetzt sicher: Der Saisonauftakt am Bodensee bleibt für viele Motorradfans der emotionale Startschuss ins neue Bike-Jahr – mit einer Mischung aus Neuheiten, Community und echtem Motorsporterlebnis.