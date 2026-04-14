Bièvre-Tour 2026: Staub, Schlamm und 300 Offroad-Fahrer in den Ardennen

Die Bièvre–Tour 2026 hat am 11. April einmal mehr gezeigt, warum sie zu den beliebtesten Offroad-Events in den Ardennen zählt. Bei nahezu perfekten Bedingungen gingen rund 300 Fahrer aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Frankreich an den Start – und erlebten eine Tour, die sowohl fahrerisch als auch atmosphärisch überzeugte.

Die Strecke der Bièvre-Tour 2026 bot alles, was das Offroad-Herz begehrt: kleinere Schlammpassagen, griffige Waldwege und trockene Abschnitte mit ordentlicher Staubentwicklung. Gerade auf den schnelleren Teilstücken war ein ausreichender Abstand zum Vordermann entscheidend.

Insgesamt herrschten jedoch nahezu perfekte Bedingungen für ein sicheres und gleichzeitig anspruchsvolles Fahrerlebnis – genau das, was viele Teilnehmer an einer Offroad Tour in den Ardennen schätzen.

Side-by-Side-Fahrzeuge prägen das Teilnehmerfeld

Ein klarer Trend bei der Bièvre-Tour 2026: Immer mehr Fahrer setzen auf Side-by-Side-Fahrzeuge (SSV). Der hohe Anteil dieser Fahrzeuge war kaum zu übersehen und spiegelt die Entwicklung der gesamten Offroad-Szene in Europa wider.

Trotzdem blieb die Mischung aus Quads, ATVs und SSVs ausgewogen – ein Faktor, der zur besonderen Dynamik der Veranstaltung beiträgt.

Starke Beteiligung aus Deutschland

Mit rund 140 Teilnehmern stellte Deutschland eine der größten Gruppen bei der Tour. Viele Fahrer reisen jedes Jahr erneut an und sind ein fester Bestandteil des Events.

Diese starke Präsenz unterstreicht die Bedeutung der Veranstaltung für die deutsche Offroad-Szene und zeigt, wie beliebt die Quad Tour in Belgien auch über die Landesgrenzen hinaus ist.

Offroad Event mit sozialem Engagement

Die Bièvre-Tour ist nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein Event mit klarer sozialer Ausrichtung. Nach Abzug der Organisationskosten wird der gesamte Erlös zu 100 % gespendet.

Im Jahr 2026 kommen die Einnahmen einem Wohnhaus für Menschen mit Beeinträchtigungen zugute. Damit hebt sich die Offroad-Veranstaltung in Belgien deutlich von vielen anderen Events ab.

Im Gespräch erklärte Marc vom veranstaltenden Lions Club:

„Ohne die Unterstützung der internationalen Fahrer – besonders aus Deutschland – wäre die Bievre Tour in dieser Form nicht möglich. Wir hoffen, euch auch 2027 wieder begrüßen zu können.“

Ehrenamt als Grundlage der Bievre Tour

Ein besonderer Aspekt ist die komplette Organisation auf ehrenamtlicher Basis. Zahlreiche Helfer sorgen jedes Jahr dafür, dass die Veranstaltung reibungslos abläuft.

Dieses Engagement ist in der heutigen Eventlandschaft nicht selbstverständlich und trägt maßgeblich zur besonderen Atmosphäre bei.

Fazit

Bièvre bleibt ein Highlight der Offroad-Szene und überzeugt auch 2026 mit einer abwechslungsreichen Strecke, einer starken internationalen Beteiligung und einem einzigartigen Gemeinschaftsgefühl. Für viele Fahrer ist sie längst ein Pflichttermin im Kalender.

Wer eine Offroad Tour in den Ardennen sucht, die Fahrspaß und soziales Engagement verbindet, kommt an diesem Event nicht vorbei – und darf sich schon jetzt auf die nächste Ausgabe freuen.