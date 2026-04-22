Dakar-Champion Matthias Walkner erfindet sich neu –Episode 1 jetzt live auf Red Bull TV

Matthias Walkner is photographed during his project 224 in Tunisia on March 5, 2026. // Christopher Taferl / Red Bull Content Pool // SI202603130469 // Usage for editorial use only //

Neue Serie „Mission 2TO4“:

Dakar-Champion Matthias Walkner erfindet sich neu –

Episode 1 jetzt live auf Red Bull TV

Nach der Ära des Triumphs auf zwei Rädern wagt Motorsport-Legende Matthias Walkner den

größten Umstieg seiner Karriere – von 2 auf 4 Räder. Ein Kamerateam begleitet den Salzburger

und seinen Co-Piloten Oliver Pyerin auf ihrem ehrgeizigen Weg, im Buggy auf das Podium der

Rallye Dakar zu fahren. In der ersten Episode der neuen Serie „Mission 2TO4“ gibt der 39-jährige

exklusive Einblicke hinter die Kulissen seines ersten Test-Rennens. Die Oasis-Rallye in Tunesien

war der Startschuss für den Angriff auf die Rally Raid-Weltspitze. „Mission 2TO4“ – Episode 01 ist

ab 22. April auf Red Bull TV zu sehen.

Der Weg dorthin ist nicht nur sandig, sondern vor allem steinig. Episode 1 von „Mission 2TO4“

zeigt den harten Übergang vom instinktiven, selbstbestimmten Fahren auf der KTM Rally 450 mit

2 Rädern hin zur komplexen Teamarbeit und Navigation in einem Side-by-Side-Buggy mit 4

Rädern.

Matthias Walkner: „Mein Anspruch ist unverändert hoch: Ich will bei der Dakar nicht nur

mitfahren, sondern auf das Podium. Mein Ziel ist es, dieses Rennen noch einmal zu gewinnen –

diesmal im Buggy.“

Der österreichische Rallye-Champion Hermann Neubauer hat Matthias Walkner in der Wüste

unterstützt und zeigt sich beeindruckt von der Intensität des Projekts. Sein Fazit: „Der Speed und

die Belastung im Wüstengelände fordern Mensch und Material bis aufs Äußerste – ein Level, das

Matthias Walkner sichtlich sucht und genießt.“

Die „Mission 2TO4“

Vom Red Bull KTM Werkspiloten zum Teambuilder: Mit der Anfang 2026 gestarteten „Mission

2TO4“ vollzieht Dakar-Champion Matthias Walkner nach seinem folgenschweren Unfall Ende

2023 den ultimativen Umstieg vom Motorrad in das Cockpit eines Side-by-Side-Buggys. Er setzt

dabei auf seine einzigartige Kombination aus jahrelanger Wüstenerfahrung und mentaler

Höchstleistung unter Stress. Was als private Initiative mit einem gebrauchten T4-Buggy begann,

ist bei der Oasis Rally zum Auftakt eines professionellen Langzeitprojekts mit einem klaren Ziel

geworden: die Rückkehr an die Weltspitze und der Angriff auf den Dakar-Sieg in der SSV-Klasse.

Matthias Walkner and Oliver Pyerin Mattias Walkner



Key-Facts der Episode 01

Testrallye in Tunesien

Die neue Dynamik: Das blinde Vertrauen zwischen Walkner und Pyerin wird bei hohen

Geschwindigkeiten und gefährlichen „Danger 3“-Passagen auf die Probe gestellt.

Die technischen Hürden: Motorsport in der Wüste bedeutet auch Knochenarbeit, das

zeigen nächtliche Reparaturaktionen unter freiem Himmel, bei denen das Team alles

geben muss, um im Rennen zu bleiben.

Das Ziel vor Augen: Walkner macht bereits in der ersten Folge klar, dass er nicht zum

Vergnügen umgestiegen ist. Sein Fokus liegt auf dem Podium oder dem Sieg bei der

Rallye Dakar.

Zitate

Matthias Walkner and Oliver Pyerin pose for a portrait during BP Ultimate Rally RAID Portugal 2026 in Grandola, Portugal on March 16, 2026. // Kin Marcin / Red Bull Content Pool // SI202603160007 // Usage for editorial use only //