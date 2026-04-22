Dakar-Champion Matthias Walkner erfindet sich neu –Episode 1 jetzt live auf Red Bull TV
Neue Serie „Mission 2TO4“:
Dakar-Champion Matthias Walkner erfindet sich neu –
Episode 1 jetzt live auf Red Bull TV
Nach der Ära des Triumphs auf zwei Rädern wagt Motorsport-Legende Matthias Walkner den
größten Umstieg seiner Karriere – von 2 auf 4 Räder. Ein Kamerateam begleitet den Salzburger
und seinen Co-Piloten Oliver Pyerin auf ihrem ehrgeizigen Weg, im Buggy auf das Podium der
Rallye Dakar zu fahren. In der ersten Episode der neuen Serie „Mission 2TO4“ gibt der 39-jährige
exklusive Einblicke hinter die Kulissen seines ersten Test-Rennens. Die Oasis-Rallye in Tunesien
war der Startschuss für den Angriff auf die Rally Raid-Weltspitze. „Mission 2TO4“ – Episode 01 ist
ab 22. April auf Red Bull TV zu sehen.
Der Weg dorthin ist nicht nur sandig, sondern vor allem steinig. Episode 1 von „Mission 2TO4“
zeigt den harten Übergang vom instinktiven, selbstbestimmten Fahren auf der KTM Rally 450 mit
2 Rädern hin zur komplexen Teamarbeit und Navigation in einem Side-by-Side-Buggy mit 4
Rädern.
Matthias Walkner: „Mein Anspruch ist unverändert hoch: Ich will bei der Dakar nicht nur
mitfahren, sondern auf das Podium. Mein Ziel ist es, dieses Rennen noch einmal zu gewinnen –
diesmal im Buggy.“
Der österreichische Rallye-Champion Hermann Neubauer hat Matthias Walkner in der Wüste
unterstützt und zeigt sich beeindruckt von der Intensität des Projekts. Sein Fazit: „Der Speed und
die Belastung im Wüstengelände fordern Mensch und Material bis aufs Äußerste – ein Level, das
Matthias Walkner sichtlich sucht und genießt.“
Die „Mission 2TO4“
Vom Red Bull KTM Werkspiloten zum Teambuilder: Mit der Anfang 2026 gestarteten „Mission
2TO4“ vollzieht Dakar-Champion Matthias Walkner nach seinem folgenschweren Unfall Ende
2023 den ultimativen Umstieg vom Motorrad in das Cockpit eines Side-by-Side-Buggys. Er setzt
dabei auf seine einzigartige Kombination aus jahrelanger Wüstenerfahrung und mentaler
Höchstleistung unter Stress. Was als private Initiative mit einem gebrauchten T4-Buggy begann,
ist bei der Oasis Rally zum Auftakt eines professionellen Langzeitprojekts mit einem klaren Ziel
geworden: die Rückkehr an die Weltspitze und der Angriff auf den Dakar-Sieg in der SSV-Klasse.
Key-Facts der Episode 01
Testrallye in Tunesien
Die neue Dynamik: Das blinde Vertrauen zwischen Walkner und Pyerin wird bei hohen
Geschwindigkeiten und gefährlichen „Danger 3“-Passagen auf die Probe gestellt.
Die technischen Hürden: Motorsport in der Wüste bedeutet auch Knochenarbeit, das
zeigen nächtliche Reparaturaktionen unter freiem Himmel, bei denen das Team alles
geben muss, um im Rennen zu bleiben.
Das Ziel vor Augen: Walkner macht bereits in der ersten Folge klar, dass er nicht zum
Vergnügen umgestiegen ist. Sein Fokus liegt auf dem Podium oder dem Sieg bei der
Rallye Dakar.
Zitate
Matthias Walkner:
- „Vielen ist gar nicht bewusst, welche enorme Verantwortung wir im Cockpit tragen. Ich
am Lenkrad und mein Co-Pilot bei der Navigation müssen sich blind vertrauen und als
Einheit funktionieren.“
- „Die größte Herausforderung im Testbetrieb ist es, das Limit des Autos zu finden, ohne
es dabei zu zerstören. Man tastet sich Millimeter für Millimeter an die Belastungsgrenze
heran.“
- „Es macht mir unglaublich viel Spaß, mich täglich neu zu pushen. Wir haben in Tunesien
gemerkt: Der Speed ist da, jetzt geht es um die Feinabstimmung von Mensch und
Maschine.“
Oliver Pyerin:
- „Wenn dich das Gelände im Buggy so richtig durchschüttelt, wird selbst das Lesen des
Roadbooks zur Herausforderung. Das Auge hat teilweise Mühe, auf die kurze Distanz
überhaupt noch scharf zu stellen.“
Hermann Neubauer:
- „Wenn man als Außenstehender – selbst als Rennfahrer – im Cockpit sitzt, denkt man im
ersten Moment: Das kann physikalisch eigentlich gar nicht gut gehen. Der Speed im
Gelände ist atemberaubend.“
Link zum Red Bull Content Pool:
https://www.redbullcontentpool.com/MatthiasWalkner
„Mission 2TO4“ – Episode 01 auf Red Bull TV:
https://www.redbull.tv/de/page/rrn:content:episode-videos:0c7e2c0b-72a7-47c0-9fcd
50da4047ff7a/mission-2-to-4-s1-e1