Neue Quadwelt am Kiosk

Die druckfrische Ausgabe 3/2026 ist ab dem 7. Mai 2026 verfügbar und hat es in sich. Ihr findet diese Themen im Zeitschriftenregal oder in Eurem Briefkasten.

Vielen Dank!

Wir müssen uns an dieser Stelle einmal bedanken, liebe Leserinnen und Leser.

Und zwar bei der Industrie – den Herstellern, Importeuren und Händlern. Denn mehrere Artikel in dieser Ausgabe gehen auf Presseveranstaltungen zurück, zu denen wir – Eure Quadwelt – eingeladen waren.

Vor Ort haben Journalisten aus aller Herren Länder ausgiebig Gelegenheit zu testen, zu fahren und den eigenen „Popometer“ über die neuesten Fahrzeuge urteilen zu lassen. Natürlich verfolgen die Organisatoren eines solchen Events gewisse Absichten, nämlich ihre Produkte ins bestmögliche Licht zu rücken. Aber auch wir Redakteure profitieren davon, weil wir uns ganz auf’s Fahren und unsere redaktionelle Arbeit konzentrieren können. Zu Hause ist das schwieriger, alleine von der Logistik her und der Organisation von geeigneten Locations. Wir ergriffen während der Veranstaltungen jeweils die Gelegenheit, über den ersten Eindruck hinaus, mit den richtigen Ansprechpartnern nicht nur über die Technik zu plaudern, sondern gleich weitere Recherchen und damit Termine für weitere Tests abzusprechen. Eine „Win-Win-Win-Situation“. Denn neben der Industrie profitieren wir und letztlich auch Ihr als unsere Leserschaft. Also, danke dafür!

Die Botschaft, die jedoch auch dahinter steckt ist, dass es immer wieder und auch weiterhin neue, interessante Fahrzeuge für unser Marktsegment sowie die Szene gibt. Trends gehen eindeutig wieder verstärkt in Richtung Utility, also den Gebrauch und den Einsatz unserer Vierräder im Arbeitsumfeld. Dem entgegen stehen die neuen Tausender in dieser Ausgabe im Touren-Outfit. Aus- und aufgerüstet für die großen und kleinen Abenteuer sprechen sie vor allem die Alltags- und Freizeitfahrer an. Viele hubraumschwächere Modelle derselben Marken tun dies auch. Viel Lesestoff ist also garantiert.

Der Blick in die Szene zeigt, dass auch Ihr die genannten Trends erkannt habt und interessiert aufnehmt. Die Resonanz auf unsere Artikel im Magazin und die Posts in den sozialen Medien sind ermutigend.

Vielen Dank auch dafür, sagt

Ralf Wilke, Chefredakteur

redaktion@quadwelt.de

Die neue Quadwelt am Kiosk

Kraft, Adrenalin, Komfort

SPORTIVA legt nach – und zwar kräftig. Mit der 1000 Duale GT rollt ein ATV an den Start, das Leistung, Komfort und Vielseitigkeit auf die Spitze treibt. Auf dem Papier ein Alleskönner – doch wie schlägt sich das Flaggschiff im Gelände?

Zweizylinder auf Anabolika

Es gibt Momente auf einem ATV, in denen man spürt, dass alles zusammenpasst. Der Motor klingt satt und dunkel unter dem Sitz, die breiten 30-Zoll-Räder fressen sich durch knöcheltiefe Spurrillen und Dein Körper findet instinktiv jene aufrechte Position, die einen vergessen lässt, dass man auf einer halben Tonne schweren Maschine sitzt.

Auf Touren gebracht

Die Klasse der großen ATV mit rund einem Liter Hubraum wächst stetig – und mit ihr die Ansprüche. Mehr Leistung, mehr Komfort, mehr Vielseitigkeit. Mit dem Loncin XWolf 1000L und dem GOES Terrox 1000 Touring treten zwei Vertreter an, die genau das liefern wollen. Beide setzen auf kräftige V2-Motoren, umfangreiche Ausstattung und Touring-Qualitäten. Und doch zeigen sich im Detail deutliche Unterschiede.

Unüberhörbar

Was polarisiert die Szene zurzeit mehr als die Diskussion um E-Mobilität? Für und Wider, Reichweite, Umweltschutz, Fortschritt – alles wichtige Themen, die auch Can-Am bei der Entwicklung des neuen Outlander auf dem Schirm hatte. Wir testen, was dabei herauskam.

CFMOTO CForce 2026 – Mehr als nur Modellpflege

CFMOTO geht mit der neuen CForce-Generation in die Offensive. C4, C5 und C6 PRO treten mit neuer Plattform, überarbeitetem Fahrwerk und frischer Technik in der hart umkämpften Mittelklasse an.

Zwei Philosophien, eine Strategie

Sechs Räder, drei Zylinder, null Kompromisse – Can-Am erweitert sein Profiprogramm um zwei Maschinen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Und doch verfolgen beide dasselbe Ziel: die Krone im Nutzfahrzeugsegment.

Neuer Alpha-Wolf im Rudel – Loncin LandTrekker

Mit dem neuen LandTrekker erweitert Loncin seine ATV-Palette um ein Modell das nicht einfach nur ein weiteres Fahrzeug im Programm ist, sondern ein klares Statement in Richtung Reise-, Arbeits- und Allround-Flaggschiff.

Ducati neu gedacht: Radikale Technik, präzise Form

Mit der Dea Rossa zeigt EXEET, wie konsequent sich eine Ducati Streetfighter V4 neu interpretieren lässt. Auf Basis des 208 PS starken Motorrads ist ein Quad entstanden, das weit über einen klassischen Umbau oder „custom made“ hinausgeht – technisch wie gestalterisch.

Der Schrei der Banshee

Eine Banshee ist in der irisch-keltischen Mythologie eine Fee, deren bekanntestes Merkmal ihr klagender Schrei oder ein Weinen sein soll. Hört man den Klang des Zwei­taktmotors des namensgleichen Kult-Quads von Yamaha, erhält man eine Vorstellung davon, was die alten Druiden einst meinten, wenn sie von der Todesbotin sprachen.

Der Berg ruft

Segway Powersports macht’s möglich: Mit der Segway Quad Challenge kehren die ATVs auf den Erzberg zurück. Die 2026 neu eingerichtete Quad-Klasse wird den Iron Road Prolog zum Beben bringen.

Kontrolle statt Kampf

Ein harter Schlag, dein ATV versetzt, die Front taucht ein – und für einen kurzen Moment fehlt dir die Kontrolle. Genau hier entscheidet das Fahrwerk, ob Du Deine Linie hältst oder kämpfen musst. Wir erklären, wie du das Maximum aus deinem Fahrwerk holst.

Weitere Themen

ATV Nation Germany

Der Name Marcus Brunner ist vielen ATV- und Quad-Enthusiasten längst ein Begriff. Mit seinem YouTube-Kanal ATV Nation Germany hat sich der Augsburger als eine feste Größe in der Szene etabliert. Hier liefert er regelmäßig fundierte Einblicke, Tests und unterhaltsame Inhalte rund um Quads und ATVs – praxisnah, authentisch und mit spürbarer Leidenschaft für den Offroad-Sport.

Starke Verschmutzungen sicher entfernen

Quad- und ATV-Fahrer kennen diese typischen Verschmutzungen: Straßenschmutz, eingebrannte Insektenreste, Bremsstaub oder hartnäckige Rückstände von Schmiermitteln. Viele dieser Ablagerungen haften besonders stark auf Lack-, Metall-, Kunststoff- oder Felgenoberflächen und lassen sich mit herkömmlichen Reinigern oft nur unzureichend entfernen.

Pothole Rodeo 2026: Backroadclub erweitert um ATV/QUAD

Jetzt mitfahren: Der BACKROADCLUB startet 2026 mit frischem Schwung in die neue Saison – und setzt dabei ein klares Highlight: Neben den etablierten Kategorien AUTO und MOTORRAD wird erstmals eine eigene Klasse für ATV/QUAD eingeführt.

IGLHAUT Allrad auf der ABENTEUER & ALLRAD 2026

Vom 4. bis 7. Juni trifft sich die internationale Offroad-Szene in Bad Kissingen zur ABENTEUER & ALLRAD, der weltweit bedeutendsten Messe ihrer Art. Mehr als 400 Aussteller präsentieren dort Fahrzeuge, Zubehör und Reisekonzepte für anspruchsvolle Einsätze im Gelände. Mit dabei ist erneut IGLHAUT Allrad, Pionier und Spezialist für Allrad- und Performance-Umbauten von Offroad-Nutzfahrzeugen.

4TRAC ProX 550 verfügbar

Gute Nachricht für fleißige Arbeiter: Das multifunktionale Side-by-Side-Fahrzeug 4TRAC ProX 550 ist ab sofort verfügbar und richtet sich an Anwender, die ein vielseitiges Arbeitsfahrzeug für unterschiedlichste Einsatzbereiche suchen.

Mit drei Rädern auf Tour

Mit dem ersten Drehen am Gasgriff beginnt mehr als nur eine Fahrt – es ist ein Gefühl von Freiheit, das unter die Haut geht. Seit Jahren steht rewaco für genau dieses Erlebnis: kraftvolle Trikes, markantes Design und ein Fahrgefühl, das irgendwo zwischen Motorrad und Cabrio seinen ganz eigenen Reiz entfaltet. Wer einmal in einem dieser Fahrzeuge Platz genommen hat, weiß, wie schnell aus Neugier echte Begeisterung wird.

Sena Technologies integriert „Sound by Bose“

Sena Technologies, weltweit führend im Bereich Helm-Kommunikation, kündigt die Integration der Technologie „Sound by Bose“ in seine Produkte an. Die Einführung erfolgt zunächst mit den neuen Intercom-Modellen Sena 60S EVO und Sena 60X noch in diesem Jahr.

quad-incentives.de │team projekt-die Erlebniscompany – Actionreiche Teamevents mit Erlebnisgarantie

Außergewöhnliche Firmenveranstaltungen liegen im Trend – und genau hier setzt team projekt – die Erlebniscompany GmbH an. Als einer der führenden Anbieter in Europa organisiert das Unternehmen erlebnisorientierte Incentives und Teambuilding-Events mit einem beeindruckenden Fuhrpark von über 80 eigenen Fahrzeugen, darunter Quads, Side-by-Sides, Buggys und Jeeps.

Die Neue Quadwelt am Kiosk – und hier: www.quadwelt.de

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Die neue Quadwelt am Kiosk

Ab dem 7.05.2026 ist die Ausgabe 3/2026 der Quadwelt für 4,90 Euro in Deutschland, wie auch in Österreich (5,10 Euro) und der Schweiz (7,50 SFR) im Fachhandel für Zeitschriften erhältlich. Sollte ein Zeitschriften-Fachhändler die Quadwelt nicht führen, kann er diese problemlos über den Pressevertrieb bestellen und dauerhaft ins Sortiment aufnehmen.