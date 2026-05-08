Polaris stellt den 2026 RZR Pro XP Ultimate vor!

Mit Straßenzulassung dank Traktor-Homologation



Polaris Off-Road kündigt den neuen 2026 RZR Pro XP Ultimate an, der jetzt mit Traktor-Homologation

(T1b) verfügbar ist. Seit 2007 prägt Polaris RZR die Sport-SXS-Kategorie und feiert weltweit Erfolge im Rennsport – von der Baja 1000 über den FIA W2RC-Weltmeistertitel bis hin zu neun Siegen bei der SSV Dakar Rallye.

Als etablierter Marktführer geht Polaris nun den nächsten Schritt: Mit Traktor-Homologation (T1b) wird der 2026 RZR Pro XP Ultimate straßenzugelassen. Das erweitert die Einsatzmöglichkeiten deutlich –

und sorgt dafür, dass das Abenteuer nahtlos weitergeht, auch abseits des Offroad-Terrains.

„Die Traktor-Homologation für den RZR Pro XP Ultimate ist unsere Antwort auf den Wunsch von unseren

Kunden nach einem Fahrzeug ohne Kompromisse“, sagt Nuno Fujo, International Market Manager Global Recreation. „Sie erwarten die typische RZR-Performance, wollen aber gleichzeitig flexibel vom eigenen Gelände direkt auf die Strecke wechseln können. Mit der Straßenzulassung erweitern wir die

Einsatzmöglichkeiten deutlich – und sorgen dafür, dass das Abenteuer niemals endet, unabhängig vom

Untergrund“

Die Traktor-Homologation



Die Traktor-Homologation erweitert den RZR Pro XP Ultimate, indem sie die erforderlichen EU

Zulassungsstandards erfüllt und so die Straßentauglichkeit durch eine Reihe integrierter Sicherheitsmerkmale sicherstellt. Dazu zählen ein vollständiges LED-Signalsystem mit Blinkern, Spiegeln und Hupe, das gemeinsam mit der markanten RZR Accent Lighting in das Fahrzeugdesign integriert ist. Diese Klassifizierung ermöglicht es dem Fahrer legal zwischen Straßen, Trail und Einsatzort zu wechseln – und das volle Potenzial der weltweit führenden Sport-SXS-Plattform sowohl im Freizeit- als auch im Arbeitseinsatz ausschöpfen.

Der RZR Pro XP Ultimate behält die rennsportgeprägte Performance, die den Erfolg des Modells ausmacht. Das 868 kg leichte Chassis wird von einem turboaufgeladenen Zweizylindermotor für maximale Beschleunigung von Kurve zu Kurve. Die Leistung des 158 PS starken 4-Takt-DOHC-Twin-Turbo-Motors wird über einen Radstand von 244 cm (96″) bei einer Fahrzeugbreite von 162 cm (64″) auf die Strecke gebracht – für ein stabiles Fahrgefühl bei gleichzeitig hoher Agilität auf engen Trails dank Allradantrieb (echter On-Demand AWD/2WD).

Das Fahrwerk

Das Fahrwerk ist für extreme Offroad-Einsätze konzipiert und liefert 56 cm Federweg hinten (22″) sowie 51 cm vorne (20″). Gesteuert wird die Dämpfung durch das semiaktive DYNAMIX 2.0 System, das die FOX® 2.5 Podium Live Valve Stoßdämpfer in Echtzeit reguliert – für maximale Kontrolle auf jedem Untergrund, selbst auf 30″ Bereifung. In Kurven sorgt eine straffere Abstimmung außen für weniger Wankbewegung, während auf gerader Strecke mehr Komfort entsteht. Das Ergebnis: ein Fahrzeug, das auf der Straße genauso souverän wirkt wie im Gelände.

2026 RZR Pro XP Ultimate

Das 2026 Modell legt einen besonderen Fokus auf das Fahrerlebnis – mit einem überarbeiteten

Armaturenbrett und verbesserten Bedienelementen. Ein 7″-RIDE COMMAND Display bietet GPS-Navigation, Bluetooth-Konnektivität und eine Rückfahrkamera, während das Premium-Audiosystem Rockford Fosgate Stage 4 selbst bei hoher Geschwindigkeit klaren Sound liefert.

Neue, robuste Halbtüren steigern den Komfort und schützen dank doppelter Verriegelungen für eine bessere Abdichtung gegen Staub und Wasser. Zwei Lufteinlässe in der Motorhaube leiten Frischluft gezielt ins Cockpit und arbeiten zusammen mit Kühler-Deflektoren, um die Innenraumtemperatur spürbar zu senken. Für Sicherheit sorgen Schalensitze mit neuen 4-Punkt-Gurten, die sich schnell einstellen lassen und maximalen Halt während der Fahrt bieten.



Um den 2026 RZR Pro XP Ultimate noch vielseitiger zu machen, bietet Polaris eine breite Auswahl an Zubehör, mit dem Fahrer ihr Fahrzeug präzise auf ihre persönlichen Bedürfnisse abstimmen können.

Mit einer hochwertigen Vollglas-Frontscheibe aus doppellagigem, laminiertem und gehärtetem Glas bleiben Fahrer optimal vor Wind und Wetter geschützt. Perfekt ergänzt wird sie durch das Wischer-Kit mit integriertem Waschwasserbehälter und mehrstufiger Steuerung im Cockpit. Für noch mehr Schutz sorgen optionale High-Coverage Stoßfänger vorne und hinten sowie Heavy-Duty Kick-Out Rock Slider aus stabilem 4,5 cm Stahlrohr – entwickelt für maximale Robustheit ohne Kompromisse bei der Performance.

Das kann sich sehen und hören lassen

Für längere Abenteuer bietet Polaris robuste 69-Liter Front- und 40-Liter Heck-Transportboxen, die dank

Lock & Ride Technologie sicher befestigt sind und zuverlässig vor Staub und Wasser schützen. Die

Funktionalität lässt sich zusätzlich mit der Polaris PRO HD Seilwinde mit 2.041 kg Zugkraft erweitern,

ausgestattet mit Rapid Rope Recovery, Auto Stop Technologie und synthetischem Seil. Zusätzlich kann ein schwenkbarer Ersatzradträger montiert werden, der Reifen bis 33″ sicher aufnimmt und bis zu 34 kg trägt. Wer mehr aus seinem Sound herausholen möchte, kann das Rockford Fosgate® Audio-Dach nutzen, das perfekt mit dem RIDE COMMAND System im RZR harmoniert. Zwei 400-W-Verstärker, vier 8″-Lautsprecher (je 50 W) und ein 10″-Subwoofer sorgen für satten, klaren Klang. Das IP67-zertifizierte, wasserfeste Dach in Marinequalität bringt zusätzlich eine 33″-ProArmor Single-Row Lightbar, RGB-Akzentlichter und eine LED Innenbeleuchtung mit – für maximale Flexibilität bei Tag und Nacht. Ergänzend lässt sich eine 84 cm ProArmor Single-Row Combo LED-Lightbar montieren, die dank Aluminiumgehäuse und starker LEDs für zuverlässige Helligkeit im Gelände sorgt.

Der RZR Pro XP Ultimate mit Traktor-Homologation ist bei Polaris Händlern in der gesamten EMEA-Region in den folgenden bestätigten Modellvarianten erhältlich.



● RZR Pro XP Ultimate – NEW Slate Gray (T1b)

● RZR Pro XP Ultimate – NEW Earth Blue (T1b)

● RZR Pro XP Ultimate – Onyx Black (T1b)

● RZR Pro XP 4 Ultimate – NEW Slate Gray (T1b)

● RZR Pro XP 4 Ultimate – NEW Earth Blue (T1b)

● RZR Pro XP 4 Ultimate – Onyx Black (T1b)