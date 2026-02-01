Volle Hütte – Polaris Ranger Nordic Pro

Polaris präsentiert den RANGER als Nordic Pro und setzt neue Maßstäbe für Komfort, Funktionalität und Stil. Gut für alle, die sich während ihrer Arbeit auf ihr Fahrzeug verlassen müssen.

Mit der Einführung der RANGER Nordic Pro-Modelle hebt Polaris Off Road seine Utility Side-by-Side-Fahrzeuge auf ein neues Niveau, heißt es aus dem niederrheinischen Schermbeck, von wo aus der Hersteller hierzulande agiert. Für das Modelljahr 2026 erhalten die Nordic Pro-Varianten erstmals eine umfassende Serienausstattung, die speziell auf raue, wechselhafte Klimabedingungen zugeschnitten ist.

Vollausstattung ab Werk – entwickelt für den Norden

Die neuen Nordic Pro-Modelle des Polaris RANGER – erhältlich in den Modellreihen SP 570, 1000 und XP 1000 – kommen ab Werk mit einem serienmäßigen, vollständig geschlossenen Kabinensystem. Dazu gehören ein Dach, eine aufklappbare Frontscheibe, eine Rückwand und Volltüren mit manuell bedienbaren Fenstern. Diese Rundumkonstruktion schützt die Insassen effektiv vor Wind, Regen, Schnee, Staub und anderen Umwelteinflüssen – ein klarer Komfortgewinn für Menschen, die ganzjährig im Freien arbeiten müssen.

Ein weiteres Highlight ist die integrierte Kabinenheizung samt Entfrostungsfunktion. Sie sorgt auch bei extremen Temperaturen für ein angenehmes Innenklima und freie Sicht. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine leistungsstarke, von Polaris entwickelte Seilwinde, die sich ideal zum Schneeräumen, Ziehen oder Bergen eignet. Dabei setzt Polaris auch optisch neue Akzente: Alle Nordic Pro-Modelle erscheinen erstmals in der exklusiven Farbvariante „Blue Dusk“. Passend dazu gibt es sogar ein neues, blaues Windenseil.

Inspiriert von den Nutzern

Die Verbesserungen in der Nordic Pro-Serie sind laut Polaris das direkte Ergebnis kontinuierlicher Rückmeldungen aus der Praxis. Rodrigo Lourenco, Vice President Off Road Vehicles Sales EMEA, betont: „Diese Modelle richten sich an all jene, die täglich draußen arbeiten – bei jeder Witterung. Deshalb lag unser Fokus darauf, genau jene entsprechenden Features serienmäßig anzubieten, die unseren Nutzern wirklich helfen.“ Besonders der neue RANGER XP 1000 Nordic Pro profitiert demnach von weitreichenden, technischen Neuerungen. Dazu zählen neue 29-Zoll-Pro Armor X Terrain-Reifen mit acht Lagen und variablem Profil. Sie minimieren nicht nur die Geräuschkulisse im Innenraum, sondern bieten auch erhöhte Haltbarkeit und Traktion – wichtige Kriterien im Arbeitsalltag. Die ABS-Variante erhält zusätzlich ein Getriebe der zweiten Generation, das 50 Prozent leichter schaltet und damit für mehr Komfort sorgt.

Im kompakten Segment glänzt der RANGER SP 570 Nordic Pro mit praxisgerechten Anpassungen. Neben dem geschlossenen Kabinen-Kit und der neuen Lackierung erhalten Kunden hier serienmäßig eine robuste Unterfahrschutzplatte sowie neu designte Außenspiegel – Details, die vor allem im täglichen Arbeitseinsatz zählen.

Fazit: Mehr Komfort, mehr Kontrolle, mehr Polaris

Mit den neuen Nordic Pro-Modellen beweist Polaris erneut Innovationsstärke und Kundennähe. Die Kombination aus vollständiger Kabinenausstattung, leistungsstarker Technik und praxisorientiertem Design macht die RANGER Nordic Pro-Fahrzeuge zu idealen Partnern für alle, die sich bei ihrer Arbeit auf ihr Fahrzeug verlassen müssen – und das bei jedem Wetter.

FAQ zu NordicPro von Polaris + Was zeichnet die Polaris RANGER Nordic Pro-Modelle für das Modelljahr 2026 besonders aus?

Die Fahrzeuge verfügen erstmals serienmäßig über ein vollständig geschlossenes Kabinensystem mit Heizung und sind speziell für raue, wechselhafte Wetterbedingungen ausgelegt. Welche Modellreihen sind als Nordic Pro erhältlich?

Die Nordic Pro-Ausstattung ist für die Modelle RANGER SP 570, RANGER 1000 und RANGER XP 1000 verfügbar. Welche Vorteile bietet die neue Serienausstattung im Arbeitsalltag?

Sie erhöht Komfort, Sicherheit und Einsatzfähigkeit durch Wetterschutz, bessere Sicht, angenehmes Innenklima und robuste Technik für den Ganzjahreseinsatz.

Text und Fotos: Polaris Polaris Germany