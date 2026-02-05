Über 25 Jahre Erfahrung – ein Betrieb mit Handschlag-Qualität.

Seit 1999 ist Oliver „Oli“ Beitler ein fester Anker der Offroad-Szene und einer der sie antreibt.

Oliver Beitler führt die Quadfactory Beitler seit 1999 – und hat den einst kleinen Werkstattbetrieb in mehr als 25 Jahren zu einer regional bekannten Adresse für Quads und ATVs entwickelt. Seine Erfahrung prägt den gesamten Betrieb: professionelle Abläufe, verlässlicher Service und eine Kundennähe, die in der Offroad-Szene sehr geschätzt wird. Heute zählt das Unternehmen fünf feste Mitarbeitende und gilt in der Region als kompetenter Ansprechpartner rund um Offroad-Fahrzeuge.

2026!

Tag der offenen Tür & Herbst-Event

Zweimal im Jahr zeigt die Quadfactory besonderen Einsatz für die Community.

Tag der offenen Tür (30.5.2026): mit großer Ausfahrt, 2025 nahmen rund 90 Fahrzeuge teil.

mit großer Ausfahrt, 2025 nahmen rund 90 Fahrzeuge teil. Herbstevent (25.–27.9.2026): ein komplettes Offroad-Wochenende auf privatem Zeltplatz nahe eines Tagebaus – inklusive geführten Touren, All-inclusive-Verpflegung, Lagerfeuer und Livemusik.

Diese Veranstaltungen fördern den Zusammenhalt der Szene und machen die Leidenschaft der Quadfactory für ihre Kundschaft spürbar.

Verkauf moderner ATVs und Quads

Die Quadfactory konzentriert sich inzwischen vollständig auf den Verkauf von ATVs und Quads. Als Vertragshändler führt sie die Marken Loncin, Segway und Odes – ein Portfolio, das besonders im Freizeit- und Arbeitseinsatz gefragt ist. Weitere Marken wie CF Moto stehen perspektivisch auf der Liste, sobald die Rahmenbedingungen passen. Der Fokus liegt klar auf der Offroad-Welt, in der das Team seit Jahren zuhause ist und seine Kundschaft fachkundig berät.

Werkstattservice, Reparaturen & individuelle Umbauten

Ein zentraler Bestandteil des Unternehmens ist die hauseigene Werkstatt. Sie genießt einen hervorragenden Ruf: sauber organisiert, technisch versiert und breit aufgestellt. Rund die Hälfte der Aufträge entfällt auf ATV- und Quadservice, der übrige Teil auf Arbeiten im PKW-Bereich bis 3,5 Tonnen – in Ausnahmefällen auch bis 5 Tonnen.

Umbauten gehören ebenfalls zum Leistungsspektrum: von Gepäcklösungen und Schneeschildern über Salzstreuer bis hin zu Extras wie Sitzheizungen. Alles wird passgenau und solide umgesetzt – typisch für den Anspruch, den Beitler an seine Werkstatt stellt.

Entwicklungspartner für namhafte Hersteller

Eine Besonderheit der Quadfactory: Sie unterstützt seit Jahren Entwicklungsprojekte renommierter Fahrzeughersteller. Aufgrund der Diskretion dürfen Firmen nicht genannt werden, doch die Projekte zeigen, wie hoch die technische Kompetenz des Teams eingeschätzt wird. So war die Quadfactory unter anderem an der Entwicklung eines neuen 1000-ccm-ATV-Modells beteiligt – ein klarer Hinweis auf das Vertrauen der Branche.

Geführte Offroad-Touren & Vermietung

Neben Service und Verkauf bietet die Quadfactory ein Erlebnisprogramm für Offroad-Fans. Jedes Wochenende finden geführte Touren statt – mit landschaftlich reizvollen Strecken und anspruchsvollen Passagen. Neu ist die Teilnahme von geländegängigen 4×4-Fahrzeugen, was das Angebot für Autofahrer erweitert.

Der Mietfuhrpark umfasst bis zu 18 Leih-ATVs (derzeit alle von Odes) sowie fünf Lada Niva 4×4. Gebucht wird bequem über ein Online-Portal.

Verwurzelt in der Region

Seit 1999 ist die Quadfactory Beitler am Standort Bornitz (Sachsen-Anhalt) beheimatet und bis heute dort geblieben – ein Zeichen für Beständigkeit. Rund 80 bis 90 Prozent der Kundschaft kommen aus einem Radius von etwa 60 Kilometern, darunter Leipzig, Halle, Naumburg, Gera und Altenburg. Diese Nähe ermöglicht schnelle Hilfe und eine vertrauensvolle Bindung, wie sie nur ein regional verwurzelter Betrieb bieten kann.

Moderner Showroom & Zubehörshop

Vor zwei Jahren wurde die Ausstellungsfläche aufwendig modernisiert und um 40 Quadratmeter erweitert. Der helle Showroom bietet heute ein breites Sortiment: über 70 Helme, Schutzbekleidung, Zubehör und natürlich die neuesten ATV- und Quadmodelle. Er bildet einen professionellen Rahmen für Beratungsgespräche – und zeigt den Anspruch, den die Quadfactory an sich selbst stellt.

Kontakt & Infos

Oli Beitler – ein Motor der Szene.

Quadfactory Beitler

Zeitzer Straße 18

06729 Bornitz

Telefon: 03442421583

E-Mail: info@quadfactory-beitler.de

Website: www.quadfactory-beitler.de