Polaris hebt das legendäre RZR-Fahrgefühl mit der neuen RZR Pro R Ultra Edition auf ein neues Niveau

Mit der neuen, streng limitierten Ultra Edition präsentiert Polaris ein Modell, das die ohnehin überragende Performance des RZR Pro R konsequent weiterentwickelt. Herzstück ist das erstmals werkseitig integrierte, elektronisch gesteuerte System für hydraulisch sperrende Stabilisator­verbindungen – ein technischer Durchbruch, der über das DYNAMIX-DVS-Fahrwerk realisiert wird und dem Fahrzeug ein Maß an Adaptivität und Kontrolle verleiht, das es so bei Polaris bislang nicht gab.

Die Ultra Edition baut auf dem RZR Pro R auf und zeigt eindrucksvoll, wie sich ein Spitzenmodell weiter steigern lässt, wenn rennerprobte Technik auf die Herausforderungen echter Offroad-Pisten trifft.

Rennerprobt in der Wüste – entwickelt für extreme Bedingungen

Das DYNAMIX-DVS-System, zusammen mit Suspension Direct Inc. (SDi) entwickelt, ist das erste werkseitig integrierte Fahrwerk mit elektronisch gesteuerten, hydraulisch sperrenden Stabilisatorverbindungen. Erprobt wurde es unter extremsten Belastungen des UTV-Wüstenrennsports – mit dominanten Erfolgen:

Gesamtwertungssiege bei allen großen Rennen der Saison 2025

Back-to-back-Triumphe bei der Baja 1000

Gewinn der SCORE Series Championship 2025

Dank maximaler Radartikulation absorbiert das Fahrwerk harte Schläge nahezu ohne Seitenneigung, was die Fahrt deutlich ruhiger, präziser und komfortabler macht. In schnellen Kurven hingegen greift das System gezielt ein und sorgt für die unverwechselbar direkte RZR-Pro-R-Fahrdynamik.

„DYNAMIX DVS setzt einen neuen Industriestandard“

„Wir haben die leistungsfähigste Plattform der Branche genommen und sie noch besser gemacht“, erklärt Reid Wilson, Präsident der Polaris Off-Road Vehicles. „Durch die Erkenntnisse aus unserem Rennprogramm entsteht ein intelligentes Fahrwerk, das maximale Artikulation ermöglicht – und damit mehr Kontrolle in jedem Gelände.“

Anders als herkömmliche Systeme, die nur sperren oder lösen, bietet DYNAMIX DVS aktive Stabilisatorverbindungen – ein Branchenfirst. Über drei Modi steuert das System vier hydraulische Links:

Semi-Aktiv:

Arbeitet bis zu 200-mal pro Sekunde, sperrt und entsperrt blitzschnell – ideal für wechselnde Untergründe.

Locked:

Sorgt für die vertraute, stabile Charakteristik des Standard-RZR Pro R.

Unlocked:

Maximiert Artikulation für präzises Klettern im technischen Gelände.

Mit insgesamt 12 Steuerkanälen und der Integration in die bekannten Ride Modes passt das System permanent Balance, Dämpfung und Stabilität an. Das Ergebnis: geschmeidigere Offroad-Passagen, mehr Präzision bei hohem Tempo und messbar mehr Vertrauen in schwierigen Abschnitten.

Exklusive Ausstattung – entwickelt für anspruchsvolle Fahrer:innen

Die RZR Pro R Ultra Edition kombiniert ihre technischen Innovationen mit einer Reihe exklusiver, funktionaler Upgrades:

MPI™ Racing-Lenkrad – inspiriert vom professionellen Wüstenrennsport, ergonomisch geformt, direkteres Feedback.

– inspiriert vom professionellen Wüstenrennsport, ergonomisch geformt, direkteres Feedback. 32-Zoll BFGoodrich® KM3 – maximale Traktion auf unberechenbaren Böden.

– maximale Traktion auf unberechenbaren Böden. Limitierte Farbvariante „Velocity Blue“ – kombiniert mit GatorStep®-Innenraumakzenten.

Jedes Detail – vom aggressiven Reifenpaket bis zum hochwertig gestalteten Cockpit – wurde bewusst gewählt, um Performance und Präsenz gleichermaßen zu steigern.

Modernste Ausstattung – serienmäßig auf Topniveau

Wie der RZR Pro R verfügt auch die Ultra Edition über:

74-Zoll Spurbreite und 104,5-Zoll Radstand für maximale Stabilität

29 Zoll nutzbaren Federweg

Höchste Präzision auch in schnellen Whoops

Neu hinzu kommt für das Modelljahr 2026:

Das größte Display im Powersports-Segment:

ein 10,4-Zoll vertikaler Touchscreen mit RIDE COMMAND.

ein 10,4-Zoll vertikaler Touchscreen mit RIDE COMMAND. 52 Quadratzoll Bildschirmfläche – mehr Platz für Navigation und Fahrzeugdaten

– mehr Platz für Navigation und Fahrzeugdaten Rockford Fosgate® Stage-4-Soundsystem mit 1500-W-Digitalverstärker

mit 1500-W-Digitalverstärker Einzigartig in der Branche: beheizte und belüftete Sitze

Die RZR Pro R Ultra Edition wird weltweit nur 500 Mal produziert – als Zwei- oder Viersitzer.

Über Polaris

Polaris Inc. (NYSE: PII) ist global führend im Powersports-Segment und entwickelt seit 1954 wegweisende Produkte sowie Erlebnisse, die Menschen für die Natur begeistern. Zum Portfolio gehören:

Side-by-Sides wie RANGER , RZR , Polaris XPEDITION , GENERAL

, , , ATV-Modelle der Sportsman -Reihe

-Reihe Militär- und Nutzfahrzeuge

Schneemobile

Indian Motorcycle

Slingshot Moto-Roadster

Moto-Roadster Aixam-Quadricycles

Goupil-Elektrofahrzeuge

Ponton- und Deckboote, darunter Bennington

Mit einem umfangreichen Zubehör-, Bekleidungs- und Ersatzteilprogramm unterstützt Polaris Fahrer:innen weltweit. Das Unternehmen ist in Minnesota ansässig und in nahezu 100 Ländern aktiv.

FAQ – Polaris RZR Pro R Ultra Edition

1. Was unterscheidet die RZR Pro R Ultra Edition vom normalen RZR Pro R?

Die Polaris Off Road RZR Pro R Ultra Edition verfügt über das neue DYNAMIX DVS Fahrwerk mit elektronisch gesteuerten, hydraulisch sperrenden Stabilisatorlinks – ein Branchen-First. Dadurch bietet sie deutlich mehr Artikulation, ein ruhigeres Fahrverhalten im Gelände und präzisere Kontrolle bei hoher Geschwindigkeit. Zudem hebt sich die Ultra Edition optisch und funktional durch exklusive Ausstattung wie Velocity-Blue-Lackierung, MPI™ Racing-Lenkrad und GatorStep®-Innenraumdetails ab.

2. Welche Vorteile bringt das DYNAMIX DVS Fahrwerk im Gelände?

DYNAMIX DVS arbeitet bis zu 200 Mal pro Sekunde und passt die Stabilisierung aktiv an das Terrain an.

Ergebnis:

weniger Wankbewegung

mehr Traktion

spürbar ruhigeres Fahrgefühl

maximale Kontrolle in schnellen Kurven

volle Artikulation beim Crawlen oder in technischem Terrain

Es ist das aktuell intelligenteste Fahrwerk, das jemals in einem Polaris-Serienfahrzeug verbaut wurde.

3. Warum wurde das System mit SDi entwickelt?

Die Zusammenarbeit mit Suspension Direct Inc. (SDi) basiert auf jahrelanger Erfahrung im professionellen Offroad-Rennsport. SDi ist spezialisiert auf High-Performance-Fahrwerkstechnik. Ziel war es, ein Fahrwerk zu schaffen, das sowohl rennerprobt ist als auch alltagstaugliche Kontrolle bietet – ideal für Wüste, Dünen und anspruchsvolle Trails.

4. Welche technischen Highlights bietet die Ultra Edition zusätzlich?

Zu den wichtigsten Upgrades gehören:

10,4″ vertikaler Touchscreen mit RIDE COMMAND

Rockford Fosgate® Stage-4-Soundsystem (1500 Watt)

beheizte und belüftete Sitze (branchenweit einzigartig)

32″ BFGoodrich® KM3 Reifen

exklusive Farb- und Interior-Akzente

74″ Spurweite, 104,5″ Radstand und 29″ nutzbarer Federweg

Alles zusammen liefert ein hochstabiles, komfortables und präzises Offroad-Fahrverhalten.

5. Wie limitiert ist die RZR Pro R Ultra Edition?

Die Ultra Edition wird weltweit auf nur 500 Einheiten begrenzt – verteilt auf Zwei- und Viersitzer. Damit ist sie nicht nur technisch ein Highlight, sondern auch ein sammelwürdiges Sondermodell für Offroad-Enthusiasten.

Fotos /Text Polaris: www.polaris.com