Yamaha setzt mit seiner ATV-Modellpalette 2027 neue Akzente in puncto Offroad-Performance

Aufregende Farben, innovative EPS-Systeme und bewährte Spitzenleistung

Der Grizzly 700 EPS XT-R führt die ATV-Range an und setzt mit den neuen Farben Titanium Bronze und Tactical Black Akzente

Eine fortschrittliche elektromechanische Servolenkung sorgt für noch mehr Souveränität, Kontrolle und Komfort im Gelände

Alle Sport-, Leisure- und Utility-Modelle der nächsten Generation überzeugen mit maßgeschneiderter Top-Performance

Amsterdam, Niederlande: Die neue ATV-Familie von Yamaha Motor Europe verkörpert bewährte Performance, Zuverlässigkeit und Souveränität mit innovativen Modellen für verschiedene Offroad-Anforderungen – angefangen bei leistungsstarken Sport-ATVs bis hin zu robusten Arbeitsmaschinen.

Ganz gleich, ob es um Wettkämpfe auf höchstem Niveau, Erkundung anspruchsvoller Trails, Bewirtschaftung von Ländereien oder das Heranführen der nächsten Generation ans Offroadfahren geht: Die Yamaha ATV-Range 2027 umfasst aufregende Sport-, Leisure- und Utility-Modelle für jeden Einsatzbereich.

An der Spitze des fortschrittlichen Lineups steht Yamahas Flaggschiff unter den Freizeit-ATVs – der Grizzly 700 EPS XT-R mit seiner herausragenden Geländetauglichkeit und Premium-Ausstattung.

Erstklassige Performance in allen Segmenten

Die einzigartige Yamaha Offroad-Philosophie spiegelt sich in der gesamten ATV-Modellreihe 2027 wider – angefangen bei der spontanen Leistungsentfaltung über das von Sportfahrern geforderte agile Handling bis hin zu einem Höchstmaß an Komfort, Traktion und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Freizeit- und Arbeitseinsätze.

Yamaha hat als erster Hersteller die elektromechanische Servolenkung im ATV-Segment eingeführt: Heute sind die Modelle Grizzly 700 EPS XT-R, Kodiak 700 EPS und Kodiak 450 EPS mit der jüngsten Generation dieser intelligenten Technologie ausgestattet. Dabei handelt es sich um ein drehmoment- und geschwindigkeitsabhängiges System, das den Grad der Lenkunterstützung automatisch an die Geschwindigkeit und Fahrbedingungen anpasst. Das Ergebnis ist eine bessere Kontrolle in anspruchsvollem Gelände bei mehr Vertrauen und weniger Ermüdung an langen Tagen.

Leisure: Der Grizzly 700 EPS XT-R führt die Range an

Als Flaggschiff der Yamaha Leisure-ATV-Modellreihe vereint der Grizzly 700 EPS XT-R herausragende Technik, erstklassige Ausstattung und außergewöhnliche Geländegängigkeit – für alle, die nach dem Motto #DRIVENBYFREEDOM leben.

Sein leistungsstarker 686 cm³ Motor liefert ein sanftes, gut dosierbares Drehmoment und das Yamaha Ultramatic®-CVT-Getriebe ermöglicht eine gleichmäßige Kraftentfaltung, während das zuverlässige Allrad-Motorbremssystem für kontrolliertes Verzögern sorgt.

Mit dem Yamaha On-Command®-Antriebssystem kann man die passende Antriebseinstellung für die jeweiligen Bedingungen wählen. Dazu kommen ein unabhängiges Langhub-Federungssystem, hochwertige Maxxis-Reifen und hydraulische Scheibenbremsen an allen vier Rädern – für souveräne Fahrleistungen auf jedem Terrain.

Für 2027 ist der Grizzly 700 EPS XT-R neben der etablierten Farbkombination aus Moss Grey und Tactical Black auch im neuen Titanium Bronze-Tactical Black-Design erhältlich.

Utility: Zuverlässige Leistung für anspruchsvolle Aufgaben

Yamahas Kodiak-Familie steht unter dem Motto #DRIVENBYRESULTS und wurde für Kunden entwickelt, die auf zuverlässige Leistung, Praxistauglichkeit und Sicherheit in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen angewiesen sind. Die europäische Utility-Modellpalette für 2027 umfasst den Kodiak 700 EPS, den Kodiak 450 EPS und den Kodiak 450, wobei alle technischen Daten, Farben und Graphics unverändert bleiben.

Der Kodiak 700 EPS überzeugt mit einer Mischung aus starker Leistung, robustem Design und hoher Transport- und Anhängerkapazität.

Die Kodiak 450 Familie vereint kompakte Abmessungen mit erstklassiger Ergonomie. Für ein kraftvolles Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und eine souveräne Performance bei unterschiedlichsten Bedingungen sorgt der 421 cm³ Einspritzmotor – in Verbindung mit dem genialen Ultramatic® CVT-Getriebe und dem praktischen On-Command®-System.

Und der Kodiak 450 verfügt zusätzlich über eine zuschaltbare Differenzialsperre für mehr Kontrolle auf anspruchsvollem Gelände. Der Kodiak 450 ist in den Farben Olivgrün und Yamaha Blue erhältlich, während der Kodiak 450 EPS und der Kodiak 700 EPS weiterhin in Olivgrün angeboten werden.

Zu den Top-Features der Yamaha Leisure- und Utility-ATVs zählen:

Robuste Gepäckträger aus Stahl

On-Command®-Allradantrieb mit wählbarem Zweiradantrieb sowie Allradantrieb mit Sperrdifferenzial und vollständig gesperrter Differentialsperre bei ausgewählten Modellen

Ultramatic®-CVT-Getriebe mit natürlichem Allrad-Motorbremssystem und 10-Jahres-Garantie auf den Riemen

Unabhängige Doppelquerlenker-Radaufhängungen für ein Höchstmaß an Komfort und Geländegängigkeit auf jedem Terrain

Sport: Souveräne Racing Power für jedes Fahrlevel

Die Yamaha Sport-ATV-Range 2027 umfasst rennerprobte High Performance-Maschinen für Erwachsene mit dem Hashtag #DRIVENBYVICTORY – sowie leicht beherrschbare Jugendmodelle unter dem Motto #DRIVENBYFUN für Nachwuchsfahrer, die ihre Skills aufs nächste Level bringen wollen.

Der YFM700R SE liefert dank seines kraftvollen 686 cm³-Motors und des speziellen Hybrid-Stahl-Aluminiumrahmens herausragende Fahrleistungen – und ist 2027 in den aufregenden Farben Racing Blue, Metallic Black, Vivid Yellow und Orange verfügbar.

Beim YFZ450R handelt es sich um ein hochspezialisiertes Renn-ATV mit reaktionsfreudigem 449 cm³-Motor, leichtem Hybrid-Fahrwerk, volleinstellbarem Federungssystem mit langen Federwegen, Anti-Hopping-Kupplung, Fünfganggetriebe und elektronischer Kraftstoffeinspritzung – erhältlich in den neuen Racing Blue-Colours und -Graphics.

Der YFZ450R SE erhält ein neues Farb- und Graphics-Paket in Vivid Yellow und Orange plus eine aufmerksamkeitsstarke Special-Edition-Farbe, die das aggressive Racing-Design unterstreicht.

Yamaha Jugendmodelle

Die Yamaha Jugendmodelle ermöglichen Nachwuchsfahrern einen einfachen Einstieg in die begeisternde ATV-Welt. Für Kids ab zehn Jahren ist der YFM110R mit seinem reaktionsfreudigen 112cm³-Einspritzmotor, robusten Automatikgetriebe mit den Fahrstufen Vorwärts, Leerlauf und Rückwärts sowie Elektrostart die perfekte Wahl.

Der für Kinder ab sechs Jahren konzipierte YFZ50 kombiniert einen wartungsarmen 49 cm³-Viertaktmotor mit robustem Automatikgetriebe und zuverlässigen Kontrollfunktionen für die Eltern. Beide Modelle sind 2027 in den coolen Farben Racing Blue und Acid Green erhältlich.

ATV Originalzubehör und Bekleidung

Yamaha bietet ein breitgefächertes Sortiment an Originalzubehör, mit dem ATV-Besitzer ihr Fahrzeug auf exakt auf den jeweiligen Einsatzzweck abstimmen können – einschließlich Transport-, Schutz-, Abschlepp- und Komfort-Lösungen.

Die Yamaha Bekleidungs-Kollektion 2027 umfasst viele hochwertige Outfits und Merchandisingartikel für Fahrer und Enthusiasten – inklusive funktionaler Ausrüstung und Paddock Blue Lifestyle-Artikel.

Yamaha ATV Online-Konfigurator

Mit diesem praktischen Online-Tool kann man das komplette 2027er ATV-Lineup erkunden, seinen Favoriten inklusive Lieblingsfarbe auswählen und das passendes Originalzubehör hinzufügen. Anschließend lässt sich die fertige Konfiguration aus verschiedenen Perspektiven betrachten, einfach abspeichern und direkt an einen Yamaha Vertragspartner in der Nähe weiterleiten.

Über Yamaha Motor Europe

Seit mehr als 70 Jahren lässt Yamaha die Herzen seiner Kunden höherschlagen – dank einer begeisternden Mischung aus herausragender Leistung, erstklassiger Qualität und einzigartiger Zuverlässigkeit, die in jedem einzelnen Modell steckt. Ganz gleich, für welches ATV man sich entscheidet: Es entsteht sofort das Gefühl, eins mit seinem Fahrzeug zu sein.