Nur für Europa

Polaris präsentiert die europäische Modellpalette 2027 – angeführt vom neuen RANGER Diesel Nordic Pro

„Für 2027 konzentrieren wir uns darauf, unseren Kunden mehr Wert und mehr Leistungsfähigkeit über die gesamte Modellreihe hinweg zu bieten“, sagte Jenika Bishop, Global Market Manager bei Polaris Off Road. „Vom neuen RANGER Diesel Nordic Pro bis hin zu Updates in unseren Sportsman- und Jugendfahrzeugreihen – diese Fahrzeuge sind darauf ausgelegt, Kunden dabei zu unterstützen, effizienter zu arbeiten und mit mehr Vertrauen zu fahren.“

RANGER-Modellreihe

Polaris erweitert die Nordic-Pro-Reihe um den RANGER Diesel Nordic Pro, der dank werkseitig installierter Kabine und Komfortfeatures eine höhere Produktivität über das gesamte Jahr hinweg ermöglicht. Zudem hat der Hersteller die bisherigen 570-Plattformen in Sportsman 600 und RANGER 600 umbenannt, um die Modellpositionierung innerhalb des Produktportfolios klarer zu strukturieren.

Die RANGER-600-Modellreihe erhält das Gen-2-Getriebe für ein 50 Prozent leichteres Schalten zu gewährleisten. Dazu eine verbesserte elektronische Servolenkung (EPS), ein neues Farbdisplay sowie einen aktualisierten Motorcontroller, der eine integrierte Geschwindigkeitsbegrenzung ermöglicht.

RANGER Diesel Nordic Pro : Kombiniert einen Kubota-Dieselmotor mit einer ab Werk installierten Kabine, Heizung und Defroster, manuell zu öffnenden Kurbelfenstern, Stauraum unter dem Sitz sowie einem integrierten Geräuschreduktionssystem. Erhältlich in Onyx Black.

: Kombiniert einen Kubota-Dieselmotor mit einer ab Werk installierten Kabine, Heizung und Defroster, manuell zu öffnenden Kurbelfenstern, Stauraum unter dem Sitz sowie einem integrierten Geräuschreduktionssystem. Erhältlich in Onyx Black. RANGER 600 : Erhältlich in der professionellen Farbgebung Stealth Grey in der Basisausstattung sowie in Blue Dusk mit farblich abgestimmten Türen in der Nordic-Pro-Ausstattung.

: Erhältlich in der professionellen Farbgebung Stealth Grey in der Basisausstattung sowie in Blue Dusk mit farblich abgestimmten Türen in der Nordic-Pro-Ausstattung. RANGER 1000 & XP 1000: Erhältlich in den neuen Farbvarianten Granite Grey bzw. Stealth Grey. Die Nordic-Pro-Ausstattungen verfügen über eine werkseitig installierte Kabine, Heizung und Wetterschutz für produktive Einsätze das ganze Jahr über und sind in Blue Dusk mit farblich abgestimmten Türen erhältlich.

SPORTSMAN-Modellreihe

Die Sportsman-Modellpalette 2027 bringt neue Farboptionen für die europäischen Märkte sowie zusätzliche Ausstattungsmerkmale. Die Sportsman-600-Modelle profi tieren von einem aktualisierten Motorcontroller, der eine integrierte Geschwindigkeitsbegrenzung ermöglicht, sowie von neuen Fahrmodi beim SP-Modell.

Sportsman 600 EPS Deluxe : Jetzt erhältlich in der auffälligen Farbvariante Zenith Blue.

: Jetzt erhältlich in der auffälligen Farbvariante Zenith Blue. Sportsman 600 EPS und EPS 2-UP Black Edition : Diese Ausstattungslinie erhält die neue Farbe Matte Black Crystal sowie ein umfangreiches Zubehörpaket, darunter eine 1.587-kg-(3.500-lb)-Seilwinde und eine Heck-Staubox.

: Diese Ausstattungslinie erhält die neue Farbe Matte Black Crystal sowie ein umfangreiches Zubehörpaket, darunter eine 1.587-kg-(3.500-lb)-Seilwinde und eine Heck-Staubox. Sportsman XP 1000 S LE: Diese Premiumplattform mit einstellbaren Walker-Evans-Stoßdämpfern ist nun in der neuen Farbvariante Crater Grey erhältlich.

RZR Trail S und RZR XP

Die RZR-Modellreihe 2027 bringt auch Updates für die 2-Sitzer-Modelle. Sowohl Trail S als auch XP bieten zuverlässige Leistung auf unterschiedlichem Terrain und erfüllen die europäischen Traktor-Homologationsstandards (T1a/T1b). Mit neuen, auffälligen Farbupdates bietet Polaris professionellen Anwendern agile Maschinen für anspruchsvolle Land- und Nutzarbeiten – in frischen, modernen Designs.

RZR Trail S Sport : Neue Farbe White Lightning mit roten Akzenten. Serienausstattung: Walker Evans-Nadelstoßdämpfer, elektronische Servolenkung, Halb-Türen, LED-Beleuchtung, 1,25-Zoll-Kupplung.

: Neue Farbe White Lightning mit roten Akzenten. Serienausstattung: Walker Evans-Nadelstoßdämpfer, elektronische Servolenkung, Halb-Türen, LED-Beleuchtung, 1,25-Zoll-Kupplung. RZR XP Sport: Neues Stealth Grey-Finish. Angetrieben vom ProStar 1000 Gen-2 Motor. Serienausstattung: Heavy-Duty-Frontstoßstange, kompletter Unterfahrschutz, Halb-Türen, 29-Zoll Trailmaster X/T-Reifen.

Jugend-Modelle

Polaris unterstützt weiterhin die nächste Generation von Fahrern mit praxisorientierter Sicherheitstechnologie und frischen Designs in der gesamten Jugendfahrzeugpalette. Die 2027-Modelle bieten ein aktualisiertes, lebendiges Styling und behalten gleichzeitig die entscheidenden Sicherheitsfunktionen bei, die Eltern helfen, junge Fahrer zu überwachen und zu begleiten.

Outlaw 110 EFI RZR 200 EFI RANGER 150 EFI Phoenix 200

Outlaw 110 EFI : Erhältlich in Lime Squeeze. Standard-Sicherheitsmerkmale umfassen einen einstellbaren Geschwindigkeitsbegrenzer, eine Sicherheitsleine und Tagfahrlichter.

: Erhältlich in Lime Squeeze. Standard-Sicherheitsmerkmale umfassen einen einstellbaren Geschwindigkeitsbegrenzer, eine Sicherheitsleine und Tagfahrlichter. RZR 200 EFI : Erhältlich in Storm Grey/Polaris Blue und Indy Red. Standard-Sicherheitsfunktionen umfassen Ride Control Technology, Helmet Aware Technology und Volltüren.

: Erhältlich in Storm Grey/Polaris Blue und Indy Red. Standard-Sicherheitsfunktionen umfassen Ride Control Technology, Helmet Aware Technology und Volltüren. RANGER 150 EFI : Erhältlich in Zenith Blue. Ausgestattet mit Helmet Aware Technology und Youth Ride Control mit Geo-Fencing, Ortung und Geschwindigkeitsbegrenzung.

: Erhältlich in Zenith Blue. Ausgestattet mit Helmet Aware Technology und Youth Ride Control mit Geo-Fencing, Ortung und Geschwindigkeitsbegrenzung. Phoenix 200: Weiterhin erhältlich in Storm Grey, ausgestattet mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer und Sicherheitsfl agge.

Mehr Infos zu den neuheiten findet Ihr bei Polaris.