Mehr als Werkstatt: Freizeitmobilität mit Profil

Vom Kfz-Betrieb zum Spezialisten

Wer im Weinsberger Tal nach Quads, ATV oder besonderen Freizeitfahrzeugen sucht, stößt schnell auf das Auto Center Brenner in Obersulm-Willsbach. Der Betrieb hat sich in den vergangenen Jahrzehnten von einer klassischen Kfz-Werkstatt zu einer festen Adresse für motorisierte Freizeitmobilität entwickelt. Gegründet wurde das Unternehmen 1995 zunächst als Kfz-Meisterbetrieb mit dem Verkauf von EU-Neufahrzeugen. Doch schon früh begann die Spezialisierung: Erst erweiterten Zweiräder das Angebot, später kamen Quads, ATV und Buggys hinzu. Aus dem Werkstattbetrieb entstand Schritt für Schritt ein Unternehmen, das Technik, Service und Freizeit miteinander verbindet.

Mehr Platz für ein wachsendes Konzept

Ein wichtiger Entwicklungsschritt erfolgte im August 2021 mit dem Umzug an den heutigen Standort in Obersulm-Willsbach. Die neuen Räume bieten deutlich mehr Fläche für Ausstellung, Beratung und Werkstattbetrieb.

Mehr Fahrzeuge, mehr Möglichkeiten, mehr Service – dennoch bleibt das Prinzip unverändert: Gezeigt wird nur ein Teil dessen, was tatsächlich angeboten wird. Viele Leistungen erschließen sich erst im direkten Austausch mit dem Team.

Fokus auf die Marke Benda

Im Fahrzeugverkauf setzt das Unternehmen aktuell bewusst auf eine klare Ausrichtung. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf der Marke Benda.

Die Konzentration auf eine Marke steht dabei nicht für ein kleineres Angebot, sondern für Spezialisierung und Fachwissen. Kunden sollen nicht nur ein Fahrzeug erwerben, sondern auch dauerhaft einen Ansprechpartner für Beratung, Wartung und technische Betreuung haben.

Technik und Service aus einer Hand

Herzstück des Unternehmens bleibt die Werkstatt. Neben Wartung, Service und Reparaturen für Zweiräder, Quads, ATV und Buggys bietet das Team zusätzliche Leistungen, die über den Standard hinausgehen.

Dazu zählen Achsvermessungen für Quads, Unfallreparaturen und Reifenservice. TÜV-Abnahmen und technische Eintragungen können täglich direkt im Haus durchgeführt werden – ein Angebot, das Abläufe vereinfacht und Zeit spart.

Auch im Automobilbereich bleibt das Leistungsspektrum breit gefächert. Neben klassischen Werkstattarbeiten gehören Klimaservice, Automatikgetriebespülungen, die Reinigung von Dieselpartikelfiltern oder spezielle Verfahren wie das Strahlen mit Walnussschalen zum Angebot.

Mobil bleiben – auch während der Reparatur

Zum Servicegedanken gehört nicht nur die Instandsetzung selbst, sondern auch die Mobilität der Kunden währenddessen.

Für Werkstattkunden stehen kostenfreie Elektrofahrräder bereit. Alternativ können Ersatzfahrzeuge oder Buggys zu vergünstigten Konditionen genutzt werden. Kann ein Fahrzeug nicht selbst zur Werkstatt gebracht werden, steht ein Anhänger zur Verfügung, der im Rahmen des Kundenservices genutzt werden kann.

Wenn Mobilität zum Erlebnis wird

Das Auto Center Brenner versteht sich nicht nur als Händler und Werkstattbetrieb. Regelmäßig angebotene Quad-Touren führen durch Hohenlohe und den Mainhardter Wald – eine Region, die oft als „schwäbische Toskana“ bezeichnet wird.

Ergänzt wird das Angebot durch Mietmöglichkeiten, sodass Interessierte die Fahrzeuge auch unabhängig von geführten Touren erleben können.

So verbindet das Unternehmen seit mehr als drei Jahrzehnten Werkstattkompetenz mit Erlebnischarakter – und zeigt, dass Mobilität im Schwabenland längst mehr sein kann als reine Fortbewegung.Wenn Du möchtest, kann ich die Fassung zusätzlich noch auf Magazin-Stil, Zeitungsstil oder stärker reportageartig mit Einstiegsszene anpassen.

Auto Center Brenner GmbH

Robert-Bosch-Straße 1

74182 Obersulm-Willsbach

Deutschland

Tel.: 07134/98300

E-Mail: auto-center-brenner@gmx.de

Homepage: www.quad-heilbronn.de