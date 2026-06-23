Neue Quadwelt am Kiosk

Ab dem 2.07.2026 ist die Ausgabe 4/2026 der Quadwelt für 4,90 Euro in Deutschland, wie auch in Österreich (5,10 Euro) und der Schweiz (7,50 SFR) im Fachhandel für Zeitschriften erhältlich. Sollte ein Zeitschriften-Fachhändler die Quadwelt nicht führen, kann er diese problemlos über den Pressevertrieb bestellen und dauerhaft ins Sortiment aufnehmen.

Nicht wegzudenken!

Viel zu gefährlich, unlenkbar, Kippneigung – das sind nur drei der pauschalen und zugleich lächerlichen Argumente, die sogenannte Fachleute den Bürokraten in Brüssel und Berlin in den Mund legen, um Quads von der Straße zu reglementieren. Leider mit Erfolg, wie wir wissen, liebe Leserinnen und Leser. Sind unsere heckgetriebenen Vierräder doch inzwischen leistungsbeschränkt unterwegs oder zusammen mit ATVs und UTVs als „Traktoren“ deklariert. Was dieselben Experten dazu verleitet, über Überrollbügel für Quads und ATVs zu sinnieren, statt einfach die Fahrzeugklasse „Straßen-Quad“ zu implementieren. Gerne mit umfangreicher Sicherheitsausrüstung wie ABS, Lenkungsdämpfer und ordentlichem Fahrwerk ausgestattet, könnte diese Klasse locker neben Auto, Motorrad, Trike, LKW – alle in zahllose Untergruppierungen aufgeteilt – und wer weiß was noch existieren. Dem dadurch erwartbaren Wettbewerb sähen Hersteller solcher Straßen-Quads mit Freuden und gelassen entgegen. Wettbewerb belebt schließlich das Geschäft und der technischen „Klimmzüge“ hin zur Homologation als T3b-ABS (Traktor) wäre man auch entledigt.

Bemerkenswert ist, dass der misslungene „Elchtest“ eines 1997 neu eingeführten Kompakt-PKWs weder zu Verboten noch zu überzogenen Vorschriften führte. Stattdessen wurden Fahrwerk und Sicherheitstechnik verbessert und das ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) früh serienmäßig eingeführt – ein System, das später Standard wurde. Kompakte Kleinwagen gelten seither trotz ihrer Popularität nicht als besonders gefährlich oder kippanfällig. Von der Seite aus zu denken, wäre mal ein Ansatz für unsere Quads.

Denn, die Faszination der Quads ist ungebrochen. Die Markteinführung der EXEET Dea Rossa und die Begeisterung einer jungen Frau für ihre Yamaha Banshee sprechen dafür. Zwei Themen der vorherigen Ausgabe, die ein bemerkenswertes Echo in der Szene hervorriefen. Ein handwerkliches Meisterstück ist heutzutage offenkundig ebenso interessant wie die Tatsache, dass „Miss.Banshee350“ auch an lange Touren und Reparaturen ihres spitznamensgebenden Kult-Quads herangeht. Die begleitenden Posts auf Social Media gingen geradezu viral, wie man heutzutage Aufmerksamkeit im Netz bezeichnet.

Den eingangs erwähnten Experten sei die Lektüre unserer Zeitschrift und das Surfen auf den vielen sympathischen Szene-Webseiten empfohlen, die von einer lebendigen Szene berichten, aus der Quads wie Banshee und Co. nicht wegzudenken sind – auch nicht per Vorschrift,

meint

Ralf Wilke, Chefredakteur

redaktion@quadwelt.de

Die neue Quadwelt am Kiosk

Gelungene Kombination

Mit der neuen MXR schlägt EXEET ein neues Kapitel auf. Hier wird die bekannte Dynamik der Marke nicht aufgeweicht, sondern in eine zugänglichere, komfortablere Richtung weitergedacht. Das neue Fahrzeug bleibt sportlich, rückt aber gleichzeitig näher an das heran, was man sich von einem leistungsstarken, straßenorientierten Quad wünscht.

Hauptsache Traktion

Der Can-Am Traxter HD10 DPS 6×6 will mehr sein als nur ein klassisches UTV. Mit zusätzlicher Hinterachse und hoher Zugkraft richtet sich das sechsradgetriebene Arbeitstier klar an professionelle Anwender, die auch unter schwierigsten Bedingungen zuverlässig vorankommen müssen. Doch wie fährt sich der fast vier Meter lange Gigant? Wir haben es herausgefunden.

Breitensportler

Breite Spur, starker V2 und erstaunliche Leistungsfähigkeit machen den 4Trac TRQ 1000 Wide zu einem der interessantesten ATVs seiner Klasse. Wir haben den Sportler in die Arena geschickt.

Kompakt, robust, unkompliziert: Der neue Polaris RANGER 500

Mit dem neuen RANGER 500 erweitert Polaris Off-Road seine Utility-Side-by-Side-Baureihe um ein Modell, das vor allem eines sein will: ein zuverlässiges Arbeitsgerät für den Alltag. Kompakt gebaut, einfach zu bedienen und mit praxisnaher Ausstattung ab Werk richtet sich der Neuzugang an Anwender, die ein vielseitiges Fahrzeug ohne viel Luxus suchen.

Mit Sicherheit mehr Fahrgefühl

Der Straßeneinsatz ist für ATVs artfremd. Dennoch sind zahllose Fahrerinnen und Fahrer lieber onroad unterwegs und nur selten im Gelände. Spätestens dann wird Sicherheit wichtiger als Bodenfreiheit.

Reifen für schnelle Trails

Der Maxxis Rampage Fury ist kein klassischer Allround-Offroadreifen, sondern ein klar auf Performance ausgelegter UTV-Reifen für schnelle, harte Trails. Entwickelt unter anderem als Erstausrüstung für hochleistungsfähige Side-by-Sides wie den Polaris RZR Pro R oder Can-Am Maverick.

Vom Nischenfahrzeug zum Einsatzmittel

ATV und UTV entwickeln sich im Blaulichteinsatz rasant vom Spezialgerät zum festen Bestandteil moderner Einsatzkonzepte. Ob Vegetationsbrand, Lageerkundung oder Transport im unwegsamen Gelände – die kompakten Alleskönner schließen zunehmend die Lücke zwischen Handarbeit und Großfahrzeug.

Szene

Aktuelle Meldungen aus der Szene

Wo die Seele atmet

Niemand kann genau sagen, wo Masuren beginnt oder endet. Grenzen hat dieses Land nie gekannt. Masuren ist dort, wo sich Wälder und Seen bis zum Horizont erstrecken. Oder dort, wie eine alte Sage erzählt, wo Gott nach der Erschaffung der Welt seine letzten Perlen verstreute.

Zweitakt-Gewitter in den Alpen

Auf 2.770 Metern erlebt man eine Reise, die mehr ist als nur eine Alpenrunde: miss.banshee350 fährt mit ihrer Yamaha Banshee über Frankreichs höchste Pässe – kompromisslos und mit einer Leidenschaft, die selbst den Schnee zum Schmelzen bringt.

Quadklasse begeistert die GCC

Drei Rennen, drei völlig unterschiedliche Bedingungen – und immer mittendrin: die Quad-Elite der GCC. Vom Wintereinbruch in Venusberg über die Schlammschlacht von Triptis bis zum Sekundenfinale in Schwabhausen liefert die XC Quad Pro 2026 bislang spektakulären Offroad-Sport.

Woodstock in der Steiermark

Es ist ein großes Spektakel – sportlich und stimmungsmäßig: Das Erzbergrodeo. Das Event feierte 2026 nicht nur sein 30-jähriges Jubiläum, sondern auch die Rückkehr der Quads.

Weitere Themen

Ein Kofferraum am Fahrzeug

Für mehr Sauberkeit, Flexibilität und effizienten Transport in unterschiedlichsten Einsatzbereichen hat Heck-Pack etwas Neues in petto. Alles, was Ihr dafür benötigt, ist eine Anhängerkupplung am Fahrzeug. Das Transportset besteht aus einem stabilen Heckträger mit aktueller ECE-Straßenzulassung, einer robusten, lebensmittelechten Transportwanne sowie einer passgenauen, dehnbaren Abdeckplane.

SHARK AX145 Heckbox

Diese Box ist die ideale Lösung für alle ATV-Besitzer, die maximalen Stauraum und hohe Alltagstauglichkeit benötigen. Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 145 Litern bietet die Box ausreichend Platz für umfangreiche Ausrüstung, Werkzeuge oder Gepäck – sogar der Transport von zwei Integralhelmen ist problemlos möglich.

QJMOTOR verdoppelt Hersteller-Garantie

QJMOTOR setzt ein starkes Zeichen von Qualität und verdoppelt die Hersteller-Garantie bei allen seinen ATVs auf vier Jahre. Die Aktion gilt in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab sofort bis Ende des Jahres. Voraussetzung ist eine Zulassung bzw. Garantieaktivierung bis spätestens 31. Dezember 2026.

Kawasaki erweitert Garantie für MULE

Kawasaki stärkt das Vertrauen in seine MULE Utility Vehicles und erweitert die Garantie für Neufahrzeuge auf zwei Jahre. Die verlängerte Garantiezeit unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch sowie die bewährte Zuverlässigkeit der MULE Baureihe in gewerblichen, landwirtschaftlichen und freizeitorientierten Einsatzbereichen.

Starke Partnerschaft

Im Rahmen eines Besuchs bei Loncin in Chongqing informierten sich Rainer Sollmann und Bruno Payer über aktuelle Entwicklungen, moderne Produktionsprozesse und zukünftige Produktstrategien. Der Austausch unter- streicht die enge Zusammenarbeit zwischen Loncin und der Karcher AG als Generalimporteur für Deutschland und Österreich.

Unvergleichlich

Die ABENTEUER & ALLRAD 2026 bestätigt eindrucksvoll ihren Status als weltweit führende Messe für Offroad, Overlanding und Abenteuerreisen: Mit über 400 Ausstellern aus aller Welt und zehntausenden begeisterten Besuchern setzt die Veranstaltung ihre Erfolgsgeschichte konsequent fort – und wächst weiter über sich hinaus.

Die Neue Quadwelt am Kiosk – und hier: www.quadwelt.de

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Die neue Quadwelt am Kiosk

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