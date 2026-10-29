275 PS gegen Chinas Offensive: Wie gut ist Polaris aufgestellt?

Vom neuen RZR Pro R Boost mit 275 PS über das Nutzfahrzeug RANGER XP 1000 Nordic Pro bis zum Schneemobil INDY VR1 137 DYNAMIX: Polaris präsentiert auf der EICMA in Mailand verschiedene Modelle aus seinem Offroad-Programm. Doch während der Hersteller bei den Side-by-Sides auf Leistung setzt, bleibt die Frage nach wirklich neuen ATVs mit Homologation für Europa offen. Denn der Wettbewerb schläft nicht – chinesische Marken setzen Polaris zunehmend unter Druck, selbst auf dem US-Heimatmarkt.

Polaris RZR Pro R Boost: 275 PS, bei denen nicht nur die Reifen durchdrehen dürften. Auch beim Preis könnte dem einen oder anderen schwindelig werden (siehe Link unten).

27. Oktober 2026 – Polaris kehrt zur EICMA zurück. Die Motorrad- und Powersports-Messe findet vom 3. bis 8. November 2026 in der Fiera Milano Rho statt. Polaris zeigt dort Fahrzeuge für Sport, Freizeit, Arbeit und den Einsatz in schwierigem Gelände. Dazu gehören Side-by-Sides, Nutzfahrzeuge, ATVs, Schneemobile und Spezialfahrzeuge.

„Die EICMA bietet uns die Möglichkeit, die Vielfalt unseres Fahrzeugprogramms zu zeigen“, sagt Chris Judson, Vice President Powersports International bei Polaris. Die ausgestellten Modelle stünden für die Entwicklung, Leistung und Haltbarkeit, auf die das Unternehmen seit Jahrzehnten setze.

RZR Pro R Boost: Der stärkste Side-by-Side von Polaris

Im Mittelpunkt des Messestands steht der neue RZR Pro R Boost. Polaris bezeichnet ihn als das leistungsstärkste Side-by-Side, das das Unternehmen bisher gebaut hat.

Sein 2,0-Liter-Turbomotor ProStar Fury leistet 275 PS. Ein überarbeitetes Turbo- und Kühlsystem, verstärkte Antriebskomponenten und die DYNAMIX-Fahrwerkstechnik sollen dafür sorgen, dass das Fahrzeug seine Leistung auch unter hoher Belastung und in schwierigem Gelände abrufen kann.

Ebenfalls zu sehen ist der RZR Pro R Rally. Das Wettbewerbsfahrzeug hat bereits mehrere Siege bei der Rallye Dakar eingefahren. Am Dienstag, dem 3. November, wird außerdem Gonçalo Guerreiro am Polaris-Stand erwartet. Der Rennfahrer tritt für Polaris bei der Dakar an.

RANGER und Sportsman für Arbeit und Freizeit

Neben den sportlichen RZR-Modellen zeigt Polaris den RANGER XP 1000 Nordic Pro und den Sportsman XP 1000 S 2UP.

Der RANGER XP 1000 Nordic Pro richtet sich an Anwender, die ihr Fahrzeug regelmäßig bei der Arbeit einsetzen. Er soll Vielseitigkeit, Belastbarkeit und Leistung miteinander verbinden.

Der Sportsman XP 1000 S 2UP ist für Fahrer gedacht, die ihre Touren zu zweit unternehmen möchten. Polaris hebt dabei den Fahrkomfort und die Einsatzmöglichkeiten des ATV hervor.

Auch Schneemobile und Militärfahrzeuge sind dabei

Polaris präsentiert auf der EICMA außerdem Fahrzeuge aus anderen Bereichen des Unternehmens.

Mit dem INDY VR1 137 DYNAMIX zeigt der Hersteller seine Technik für leistungsstarke Schneemobile. Der MRZR Alpha steht für den Bereich Militär und Verteidigung. Das Spezialfahrzeug ist für den Einsatz in schwierigem Gelände ausgelegt.

Polaris baut längst nicht mehr nur Freizeitfahrzeuge. Auch das US-Militär gehört zu den Abnehmern der Spezialfahrzeuge des Herstellers, darunter der MRZR Alpha (Foto oben).

„Ob beim Erkunden neuer Gebiete oder bei anspruchsvollen Arbeitseinsätzen – unsere Kunden verlassen sich auf ihre Polaris-Fahrzeuge. Das ist unser Antrieb, unsere Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln“, erklärt Chris Judson.

Polaris auf der EICMA 2026

Datum: 3. bis 8. November 2026

3. bis 8. November 2026 Pressetage und Fachbesucher: 3. und 4. November

3. und 4. November Publikumstage: 5. bis 8. November

5. bis 8. November Ort: Fiera Milano Rho, Mailand, Italien

Fiera Milano Rho, Mailand, Italien Polaris-Stand: Halle 14, Stand i05

LINK zum neuen RZR Pro R Boost