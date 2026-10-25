Neue Quadwelt am Kiosk

Ab dem 5.11.2026 ist die Ausgabe 6/2026 der Quadwelt für 4,90 Euro in Deutschland, wie auch in Österreich (5,10 Euro) und der Schweiz (7,50 SFR) im Fachhandel für Zeitschriften erhältlich. Sollte ein Zeitschriften-Fachhändler die Quadwelt nicht führen, kann er diese problemlos über den Pressevertrieb bestellen und dauerhaft ins Sortiment aufnehmen.

Der rote Faden

Na, wie war’s, liebe Leserinnen und Leser? Hattet Ihr eine schöne Saison auf Euren Vierrädern? Oder seid Ihr noch unterwegs und genießt in der herbstlichen Stimmung den Ausklang der Saison 2026?

Unterwegs ist ein gutes Stichwort, welches die Fahrzeuge, die wir in den vergangenen Monaten vorstellen und testen durften, charakterisiert. Keine Marke – egal welcher Herkunft – hatte es sich nehmen lassen mindestens ein Modell an den Start zu bringen ohne es mit dem Attribut „Touring“ zu versehen. Insbesondere bei Neuheiten und neuen Marken. Während zahlreicher Gelegenheiten konnten wir diesen Trend beobachten und auch selber genießen. Einfach losfahren, durch die Landschaft. Ob auf einer Feierabendrunde, einem Wochenendtrip oder auf großer Fahrt – unterwegs zu sein zog und zieht sich wie ein roter Faden durch die gerade zu Ende gehende Saison.

Und so waren wir unter anderem in Dänemark, Estland, Masuren und schließlich in Skandinavien. Letztere Reise trat Redakteur Thomas mit einem Touren-ATV von Hessen aus bis ans Nordkap und zurück an. Viele tausend Kilometer voller Erlebnisse, die er auf Seite 70 mit Euch teilt. Selbst anlässlich des ersten Tests des Elektro-Outlander von Can-Am in Frühjahr, kamen wir nicht umhin, dessen Tourentauglichkeit zu prüfen.

Wenngleich genau dieses ATV prädestiniert ist für den Arbeitseinsatz, insbesondere mit Tieren. Und so lässt sich mithilfe verschiedener Anwender ein weiterer, roter Faden spinnen. Der Arbeitseinsatz von ATVs und UTVs ist den Herstellern mindestens ebenso wichtig – manchem soger wichtiger – als der Einsatz ihrer Fahrzeuge im Hobby oder Freizeit. Man betont stets die Flexibilität und die Einsatzmöglichkeiten seiner Vierräder, seien sie auch noch so klein oder tourentauglich.

Anlass für uns, dem Thema noch einmal etwas mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Wir stellen Euch verschiedene Testmodelle in unterschiedlichen Arbeitsfeldern vor und analysieren mit den Profis der jeweiligen Gewerke, wie sehr sich das verwendete ATV oder UTV für ihren Alltag und Einsatz eignet. Schließlich endet deren Saison nicht mit den letzten, wärmenden Sonnenstrahlen. Die Arbeit geht weiter, wie ein roter Faden, der sich durchs Leben zieht.

Herbstliche Grüße

Ralf Wilke, Chefredakteur

redaktion@quadwelt.de

Newcomer mit Potential

Auffallen ist Pflicht. Benda aus China greift nun endgültig auch im ATV-Bereich an – mit dem Redstone 1000 R2. Wir haben das Modell über Asphalt und Gelände gescheucht. Das Ergebnis: viel Charakter und Fahrspaß, aber auch ein paar Ecken und Kanten.

Ein neuer Jäger im Revier

Ein kräftiger Einzylinder, moderne Elektronik und eine Ausstattung, die über das normale Maß hinausgeht: das sind die Zutaten, mit denen SWM in ATV-Mittelklasse einsteigt. Wir bewegten den Trailhunter als vielversprechendes Vorserienmodell mit einigen Pluspunkten aber auch Raum für Feinschliff.

Für die Praxis gebaut

Ob Rasenpflege, Zaunbau oder Einsätze im Garten- und Landschaftsbau: Der John Deere Gator XUV 875M ist für den Arbeitsalltag konzipiert. Wir haben das Diesel-Nutzfahrzeug in unterschiedlichen Einsatzbereichen ausprobiert.

Der cleverste Ranger im Programm?

Mit dem Ranger 500 erweitert Polaris sein Programm um ein neues UTV. Diesmal nicht am oberen Ende der Modellpalette, sondern ganz unten. Der neue 500er ist damit der derzeit zugänglichste Ranger, laut Polaris jedoch ohne Abstriche. Ist der Ranger 500 eine willkommene Ergänzung des Programms oder sollte man besser auf einen größeren sparen?

Arbeitstier zum fairen Preis

38 PS, Allradantrieb und Servolenkung: Der 4TRAC ProX 550 konzentriert sich auf das Wesentliche. Der kompakte Zweisitzer will im Arbeitsalltag überzeugen – mit unkomplizierter Technik, komfortablem Fahrverhalten und einem attraktiven Preis.

Wie dafür geschaffen

Kiwami bedeutet auf Japanisch „ultimativ“ oder „Höhepunkt“ und ist der Name einer Modellvariante des bekannten Kodiaks von Yamaha. Der wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von Fahrern zu erfüllen, die zielgerichtet arbeiten, Leistung schätzen und sich jeden Tag auf ihr Fahrzeug verlassen müssen. So wie Vielseitigkeitsreiter Andreas Ostholt aus der Pferdestadt Warendorf.

Strom statt Sound

Der Can-Am Outlander Electric im Arbeitseinsatz mit gleich drei Aufgaben, die zeigen, wo – und vor allem ob – der lautlose Antrieb seine Stärken ausspielt. Wir wollten herausfinden, ob Elektromobilität im ATV-Alltag mehr ist als eine interessante technische Spielerei.

CFMOTO gibt Vollgas

Als die Einladung in unserem Postfach landete, mit der Frage, ob wir nach Hangzhou in China reisen möchten, um die CFMOTO-Werke zu besuchen, mussten wir nicht lange überlegen. Natürlich machen wir das!

Gelungene Premiere

Offroad-Abenteuer, Fahrspaß und viel Gemeinschaft: Die ersten CFMOTO DAYS für Deutschland und Österreich feierten rund um den Red Bull Ring eine erfolgreiche Premiere. Rund 35 ATV-Fahrer erlebten ein abwechslungsreiches Wochenende.

Die letzte Runde in der Badewanne

Wer am letzten Septemberwochenende an der Kante des Tagebaus Profen stand, blickte auf eine Mondlandschaft aus Kratern, Erdhügeln und Sandrücken. Rund 80 Quads, ATVs und Side-by-Sides hatten sie in Besitz genommen.

Aufbruch Richtung Nordkap

Drei Wochen, drei Länder ein Ziel: Auf einer CFMOTO CForce 1000 Overland bis zum Nordkap, dem nördlichsten Punkt Europas. Was auf der Karte nach einer klaren Route aussieht, wird unterwegs zu einer Mischung aus endlosen Kilometern, Wetterkapriolen, Camping und Begegnungen.

Finale in Bühlertann

Staub, Schlamm, enge Duelle und ein Champion mit drei Auftaktsiegen: Die Quad- und ATV-Szene blickt auf ein intensives Jahr der Deutschen Cross Country Meisterschaft zurück.

Weitere Themen

Einfache Wartung mit Service Kits

Wer Quad und / oder ATV fährt, weiß: es kann dreckig werden. Demnach kann die Wartung des geliebten Vierrads lange dauern und aufwendig werden. Aber, man übersieht schnell Dinge, die wichtig sind um die Technik am Laufen zu halten. Insbesondere kann die Suche nach den richtigen Teilen oder Flüssigkeiten schnell zur „Schnitzeljagd“ ausarten. Genau hier setzt das Team der Quad-Company an.

Ein Wolf für die Arbeit – und noch mehr

Kraftvoll im Gelände. Souverän bei der Arbeit. Komfortabel auf langen Touren. Der XWolf 1000L Land Breaker ABS verbindet beeindruckende Leistung mit umfangreicher Ausstattung und einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das sich sehen lassen kann.

Kompakte Helfer auf der FLORIAN

Das Dresdner Messegelände war fest in der Hand von Feuerwehr und Katastrophenschutz, dichtes Gedränge in Feuerwehr-Blau in den Hallen und ein von roten Fahrzeugen überquellender Messeparkplatz – über 25.000 Besucher zählte die FLORIAN 2026.

Aus Planung wird Erinnerung

Etappe – Dein Reisebegleiter. So heißt die neue App für alle, die unterwegs sein wollen – oder müssen. Kein Reiseplaner von der Stange, der Dich mit Werbung zuspammt, bevor Du den ersten Kilometer geplant hast.

Reitbahnplaner von Platz-Max

Reitplätze können mit dem ATV oder UTV effektiv und anpassungsfähig gepflegt werden. Der Roll-SM – FF Planer vom Münsterländer Spezialisten Platz-Max ist mit dessen etablierten Bausteinen ausgestattet und gewährleistet auf allen Reitplätzen optimale Resultate.

Benda auf der EICMA

Mit Erscheinen dieser Ausgabe am Kiosk läuft in Mailand die EICMA, Europas Leitmesse für Zwei-, Drei- und Vierräder nach unserer Fasson. Zubehör, Teile und Bekleidung runden das große Programm ab. BENDA präsentiert dort eine neue Modellpalette an Motorrädern und Powersports-Fahrzeugen, darunter Modelle aus Segmenten, in denen die Marke bislang noch nicht vertreten war.

Die Neue Quadwelt am Kiosk – und hier: www.quadwelt.de

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Ab dem 5.11.2026 ist die Ausgabe 6/2026 der Quadwelt für 4,90 Euro in Deutschland, wie auch in Österreich (5,10 Euro) und der Schweiz (7,50 SFR) im Fachhandel für Zeitschriften erhältlich. Sollte ein Zeitschriften-Fachhändler die Quadwelt nicht führen, kann er diese problemlos über den Pressevertrieb bestellen und dauerhaft ins Sortiment aufnehmen.