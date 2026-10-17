GCC-Termine 2027: Sieben Rennen, sieben Herausforderungen

Die Deutsche Cross Country Meisterschaft (GCC) geht 2027 mit sieben Veranstaltungen an den Start. Neben bewährten Austragungsorten kehrt Goldbach in den Rennkalender zurück. Der Saisonauftakt steigt Mitte März in Torgau, das Finale Anfang Oktober in Bühlertann. Die Serieneinschreibung beginnt am 11. November 2026 um 11:11 Uhr.

GCC Start: Adrenalin pur für die Piloten und Zuschauer.

Die GCC-Tour 2027 steht fest. Von März bis Oktober erwartet die Teilnehmer eine Saison mit sieben Rennwochenenden. Neben bekannten Strecken sorgt vor allem die Rückkehr von Goldbach für eine besondere Note im Kalender.

Los geht es am 13. und 14. März in Torgau (Sachsen). Anfang April folgen Venusberg (3./4. April) und Triptis (17./18. April). Danach stehen Schwabhausen am 8. und 9. Mai sowie Schefflenz am 12. und 13. Juni auf dem Programm.

Am 24. und 25. Juli feiert Goldbach sein Comeback im GCC-Kalender. Der traditionsreiche Austragungsort war zuletzt nicht dabei und kehrt nun nach einer Pause in die Serie zurück.

Das Saisonfinale steigt am 2. und 3. Oktober in Bühlertann. Dort entscheidet sich, wer sich 2027 die Meistertitel sichert.

GCC-Tour 2027: Alle Termine

13./14. März: Torgau

3./4. April: Venusberg

17./18. April: Triptis

8./9. Mai: Schwabhausen

12./13. Juni: Schefflenz

24./25. Juli: Goldbach

2./3. Oktober: Bühlertann

Vom Nachwuchs bis zum Meisterschaftsfahrer

Haushalten: Über 90 Minuten GCC Renndistanz gilt es, Kräfte und Material richtig einzuteilen.

Die GCC richtet sich an unterschiedliche Leistungs- und Altersklassen – vom ambitionierten Titelkandidaten über Hobbyfahrer bis zum Nachwuchs. Neben den Rennen prägen die Gemeinschaft im Fahrerlager und das Engagement der ausrichtenden Vereine die Serie.

Bastian Schöner vom GCC-Promoter BABOONS freut sich auf die kommende Saison: „Mit sieben Veranstaltungen haben wir für 2027 wieder einen attraktiven und abwechslungsreichen Tourkalender zusammengestellt. Besonders freut uns die Rückkehr von Goldbach, das für viele Fahrer einen festen Platz in der GCC-Geschichte hat. Gemeinsam mit unseren ausrichtenden Vereinen möchten wir auch 2027 wieder tolle Rennwochenenden auf die Beine stellen.“

Sein Dank gelte bereits jetzt allen Vereinen und Helfern, die mit ihrem Einsatz die GCC möglich machen.

Serieneinschreibung ab 11. November

Wer 2027 in der GCC starten möchte, sollte sich den 11. November 2026 vormerken. Um 11:11 Uhr öffnet die Serieneinschreibung für die neue Saison. Damit können die Fahrer ihre Teilnahme frühzeitig planen.

Alle Informationen zur GCC-Tour 2027, zur Einschreibung und zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es unter www.xcc-racing.com.